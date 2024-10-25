Почему Сталин не стал создавать «Японскую ССР»

3 сентября 2024 года Российская Федерация, как и целый ряд других государств, отметили 79-ю годовщину победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Разгром в 1945 году миллионной Квантунской армии стал одной из вершин советского военного искусства.

© Подписание Акта о капитуляции Японии, 2 сентября 1945

Уроки и выводы из тех боев полезно напомнить тем, кто сегодня вынашивает новые захватнические планы, пытается посягать на нашу территориальную целостность. Что это за уроки и действительно ли остров Хоккайдо мог стать советским, о чем мало кто знает? На эти и другие вопросы в интервью «СП» ответил известный политолог-востоковед, доктор исторических наук Анатолий КОШКИН.

«СП»: Анатолий Аркадьевич, за прошедшие 79 лет в нашей стране сменилось несколько поколений, далеко не все помнят те события. Между тем они свидетельствуют не только о боевом опыте наших войск, но и об искусной дипломатии и политике нашего руководства на протяжении всей войны.

Однако на западе до сих пор считают, что не Красная Армия, а атомные бомбардировки США Хиросимы и Нагасаки заставили Японию сдаться. Вы с эти согласны?

– Кое-кому сегодня выгодно представлять историю именно так. Прежде всего американцам и, как ни странно, японцам.

Напомню, в полдень 15 августа 1945 года японцы впервые за всю историю существования государства услышали голос своего божественного монарха, который на трудном для простолюдинов языке объявил о решении прекратить войну. В качестве обоснования невозможности дальнейшего сопротивления указал на использование американцами новой супербомбы.

Давалось понять, что Япония не сдается, потерпев поражение в сражении, а вынуждена отступить перед мощью невиданного ранее оружия. В Японии до сих пор есть люди, которые считают, что применение американцами атомных бомб явилось волей Провидения, милостью небес, позволившей священной нации Ямато выйти из войны с честью, не потеряв лица. Ведь она не могла что-либо противопоставить этому.

В действительности же неизбежность поражения император Хирохито и его окружение связывали не столько с атомными бомбардировками, сколько с участием в войне Советского Союза.

Так, в рескрипте от 17 августа 1945 года император Японии, уже не упоминая американские атомные бомбы и уничтожение ими населения японских городов, основной причиной капитуляции назвал вступление в войну СССР. Было заявлено: «Теперь, когда в войну против нас вступил и СССР, продолжать сопротивление… означает поставить под угрозу саму основу существования нашей Империи».

Факты свидетельствуют: без вступления в войну СССР американцы не смогли бы быстро покорить Японию, «забросав её атомными бомбами», как это убеждала японское население в листовках и по радио американская военная пропаганда. По расчётам американских штабов, для обеспечения высадки десантов на Японские острова требовалось по меньшей мере девять атомных бомб, которых у США просто не было.

Не следует забывать и то, что в ответ на атомные удары японцы могли обрушить на своих противников накопленное в секретных лабораториях бактериологическое оружие. В том числе и эту опасность предотвратило вступление в войну СССР. Наш вклад в принуждение Японии к капитуляции был столь велик, что советское руководство имело основания заявить о своем праве иметь оккупационную зону в японской метрополии.

В направленном 15 августа 1945 года Сталину «Общем приказе № 1» о капитуляции японских вооруженных сил президент США Гарри Трумэн, что называется, «забыл» указать, что японские гарнизоны на Курильских островах должны капитулировать перед войсками СССР. Это был первый сигнал того, что американцы могут нарушить Ялтинское соглашение о переходе Курил к Советскому Союзу.

Сталин ответил сдержанно, но твердо. Он предложил внести в «Общий приказ № 1» пункт о включении в район сдачи японских вооруженных сил советским войскам всех Курильских островов, которые согласно решения трех держав в Крыму должны перейти во владение Советского Союза.

«СП»: А что за история с островом Хоккайдо – он действительно мог стать территорией СССР?

– Мог, но не стал. В том же ответе Сталин предложил включить в район сдачи японских вооруженных сил советским войскам северную половину острова Хоккайдо, примыкающего к проливу Лаперуза.

«Это последнее предложение имеет особое значение для русского общественного мнения. Как известно, японцы в 1919-1921 годах держали под оккупацией своих войск весь Советский Дальний Восток. Русское общественное мнение было бы серьезно обижено, если бы русские войска не имели района оккупации в какой-либо части собственно японской территории», – писал Сталин.

Свои дополнения к «Общему приказу № 1» он назвал скромными и выразил надежду, что они не встретят возражений.

Изначально идея оккупации японской метрополии советскими войсками принадлежала не Сталину, а военно-политическому руководству США. Факты и документы свидетельствуют, что в 1944 году в Вашингтоне был разработан план, согласно которому Япония подлежала расчленению на четыре оккупационные зоны: американскую (центральные районы страны), советскую (Хоккайдо и северо-восток Хонсю), английскую (Кюсю) и китайскую (Сикоку). По площади советская зона даже превосходила американскую.

Считалось, что расчленение Японии на зоны ослабит бремя организации оккупационного режима и позволит Соединённым Штатам сократить численность предназначенных для этого американских войск.

Планом американского Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) в течение первых трех месяцев после капитуляции Японии намечалось выделить для осуществления оккупации 23 дивизии США (800 тысяч человек). Затем, после подписания акта о капитуляции, разместить на территории Японии силы союзных государств: США – 8,3 дивизии (315 тысяч человек), Великобритании – 5 дивизий (165 тысяч), Китая – 4 дивизии (130 тысяч), СССР – 6 дивизий (210 тысяч).

«СП»: Почему американский план оккупации предусматривал столь значительное по численности и занимаемой территории размещение в поверженной Японии советских войск?

– Разработчики плана руководствовались отнюдь не признанием вклада СССР в разгром японского агрессора. Их «щедрость» объяснялась стремлением использовать советские войска в качестве пушечного мяса на случай, если бы в Японии вспыхнула партизанская война.

Но какого-либо документального подтверждения того, что Сталин знал о таком плане, обнаружить не удалось. Ни в Ялте, ни в Потсдаме вопрос о занятии советскими войсками территории японской метрополии не поднимался.

Известно лишь, что, стремясь избежать несогласованности действий при проведении операций, советский вождь 28 мая 1945 года в беседе с посланником американского президента Гарри Гопкинсом выразил пожелание заключить с правительствами США и Великобритании специальное соглашение об определении районов оккупации Японии после победы над ней.

Зоной ответственности СССР при разгроме милитаристской Японии впоследствии были определены районы Северо-Восточного Китая и северной части Корейского полуострова.

Готовясь к участию в военных операциях против японских войск, советское командование имело среди прочих и план возможной высадки десанта на северное побережье острова Хоккайдо.

Однако этот план был безапелляционно отвергнут без каких-либо объяснений. Трумэн ответил, что командующему союзными войсками на Дальнем Востоке генералу Дугласу Макартуру сдаются японские войска на всех островах собственно Японии, и он «будет использовать символические союзные вооруженные силы, которые, конечно, будут включать и советские».

В мемуарах Трумэн был откровенен: «Хотя поначалу я горячо желал привлечь СССР к войне с Японией, затем, исходя из тяжёлого опыта Потсдама, укрепился во мнении не позволять Советскому Союзу принимать участие в управлении Японией. В душе я решил, что после победы над Японией вся власть в этой стране будет передана генералу Макартуру».

Как и Черчилль, Трумэн уже тогда склонялся к разделу мира на зоны влияния, а значит холодной войне. Тем не менее, связанный Ялтой, он вынужден был согласиться «включить все Курильские острова в район, который должен капитулировать перед Главнокомандующим советскими вооруженными силами на Дальнем Востоке».

При этом неожиданно выразил желание «располагать правами на авиационные базы для наземных и морских самолетов на одном из Курильских островов, предпочтительно в центральной группе». Согласно некоторым источникам, Трумэн хотел обладать превращённым японцами в мощный опорный пункт островом Матуа, где сегодня, как объявлено, будет создаваться военно-морская база Тихоокеанского флота РФ.

«СП»: Это лишний раз подтверждает тот факт, что претензии Японии на Курилы несостоятельны. Но как сам Сталин отреагировал на заключение Трумэна?

– Уязвлённый отказом в просьбе осуществить символическую высадку советского контингента на Хоккайдо, Сталин ответил резко:

«Требования такого рода обычно предъявляются либо побеждённому государству, либо такому союзному государству, которое само не в состоянии защитить ту или иную часть своей территории».

Этим дал понять, что в соответствии с Ялтинским соглашением СССР обладает правом распоряжаться всеми Курильскими островами по своему усмотрению.

«Капитуляция Японии означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу», – писал он.

Согласившись отменить высадку ограниченного контингента советских войск на Хоккайдо и символическую оккупацию северной части этого острова, Сталин 22 августа 1945 года направил главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке Маршалу Советского Союза А. Василевскому указание: «От операции по десантированию наших войск с острова Сахалин на остров Хоккайдо необходимо воздержаться впредь до особых указаний Ставки…».

Василевский, в свою очередь, отдал приказ: «Во избежание создания конфликтов и недоразумений по отношению к союзникам, категорически запретить посылать какие бы то ни было корабли и самолеты в сторону острова Хоккайдо».

Отмена Сталиным военной операции по оккупации северных районов Хоккайдо была связана и с тем, что это было чревато обострением советско-американских отношений, чего Москва хотела избежать. Это говорит о том, что в отличие от США, Сталин уважал позицию и мнение союзников во Второй мировой войне, дорожил своим словом.

Удивительно, но эта история была использована в Японии, США и даже в «новой России» для обвинений Сталина в замысле расчленить Японию, создать «народно-демократическую республику Хоккайдо». А США, которые в результате атомной бомбардировки убили 300 тысяч жителей, преподносятся японскому народу, как страна-освободитель Японии от «коммунистического порабощения».