Раскрыта тайна свинцового саркофага под собором Парижской Богоматери

Эксперты установили личность «всадника», обнаруженного в свинцовом гробу под обгоревшим собором Парижской Богоматери.

Как пишет МК, этим человеком оказался Жоашен дю Белле — французский поэт эпохи Ренессанса, который скончался в возрасте 37 лет. Саркофаг с телом был найден под нефом собора. Мужчина страдал от туберкулёза костей и хронического менингита, а также был опытным наездником, за что и получил своё прозвище «всадник».

Французские антропологи предположили, что останки принадлежат именно дю Белле, так как многие признаки совпадают с его биографией. Известно, что поэт много писал о своих болезнях и путешествиях верхом.