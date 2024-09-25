Игра на жизнь: почему воры в законе «заказали» Марка Бернеса

В 1950-х Марк Бернес активно снимался в кино. Это были разноплановые работы и новые интересные и запоминающиеся роли. Одним из ярких и необычных персонажей Бернеса стал бывший уголовник Огонек в картине «Ночной патруль». Но едва ли, взявшись за эту роль, актер мог предположить, чем это чревато.

© Кадр из фильма «Ночной патруль»

Ночной патруль

По сюжету фильма директор базы проворачивает финансовые махинации и ведет двойную жизнь. В публичной сфере он — законопослушный советский гражданин Казимир Антонович Нежук, а в тайной — матерый неуловимый уголовник Барон. Об этой темной личности не знает никто или почти никто, кроме завязавшего с преступной деятельностью медвежатника — взломщика сейфов по кличке Огонек. Он-то и собирается пойти в милицию, чтобы сдаться самому, а заодно и сдать Барона.

Ссученный Огонек

Картину активно крутили не только в крупных советских городах, но и в провинции. Власти хотели продемонстрировать образ раскаявшегося преступника, но и представить себе не могли, к чему это приведет. Дело в том, что по воровским понятиям Огонек попадал в разряд ссученных — уголовников, сотрудничающих с властью и правоохранителями. Аналогичного осуждения, по мнению авторитетных зеков, удостаивался и актер, исполнивший роль, — Марк Бернес.

Игра на жизнь

Точнее было бы сказать, что в карты была проиграна не жизнь Марка Бернеса, а выиграна его смерть. Известный татарский вор по кличке Лютый играл на желание с рецидивистом, недавно вернувшимся из мест лишения свободы. После того, как последний проиграл, ему передали записку такого содержания: «Фильм «Два бойца» видел? Через три месяца боец должен остаться один».

Ошибочка вышла

Об этом от своей бывшей сокамерницы узнала заслуженная артистка РСФСР Лидия Русланова — в 1949-1953 гг. она была в тюрьме по Трофейному делу. Артистка прислала в МВД анонимку, в которой рассказала о готовящемся убийстве Бориса Андреева. Дело в том, что как раз он и исполнял роль одного из бойцов в том самом фильме. Еще в 1940 году Андреев провел несколько месяцев в тюрьме, и правоохранители посчитали, что тогда он мог поссориться с одним из криминальных авторитетов, за что ему и «прилетело».

От смерти Бернеса спасла случайность. Бурлак (настоящая фамилия Бурляев) — тот самый рецидивист, которому было поручено убийство Марка Наумовича, в конце 1958 года был застрелен оперативниками при попытке ограбления церковной лавки. Тогда-то и всплыли подробности происшествия — стало понятно, кого именно должен был убить Бурлак.

Благо, покушение так и не состоялось…