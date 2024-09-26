Американская винтовка М16

Новая крупнокалиберная дальнобойная снайперская винтовка азербайджанского производства сможет эффективно бороться с дронами. Об этом NEWS.ru на выставке ADEX 2024 в Баку рассказал создатель оружия, инженер-конструктор Курбан Гулузаде. По его словам, прежние образцы меньшего калибра не справлялись с этой задачей.

Перед конструкторами стояла задача создать снайперскую винтовку для поражения бронированных целей и летательных аппаратов. Ранее использовались винтовки с калибром 14,5 мм, но опыт показал, что их мощности недостаточно. Поэтому создали винтовку в калибре 23 мм, — заявил Гулузаде.

Инженер отметил, что для винтовки создан специальный механизм уменьшения отдачи. В результате стрелок испытывает отдачу не больше, чем удар кулаком в плечо. Но для обращения с винтовкой необходим курс подготовки, так как не каждый снайпер сможет работать с ней, указал конструктор.

Ранее на выставке ADEX 2024 Азербайджан продемонстрировал первое лазерное оружие собственного производства — под названием Fireforce. Этот вид оружия тоже может применяться для борьбы с воздушными целями, в частности беспилотниками. Его эффективная дальность составляет 1 километр.