В Техасе робот-полицейский впервые арестовал подозреваемого

Инцидент в Техасе (США) стал громкой новостью и вызвал широкий общественный резонанс. Речь о случившейся на прошлой неделе попытке задержания подозреваемого роботом-сапером.

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Необычное решение

Скрываясь от правоохранителей, злоумышленник забаррикадировался в номере мотеля и начал отстреливаться. Когда все традиционные методы убеждения были исчерпаны, полицейские решили прибегнуть к помощи робота, который обычно используемый для обезвреживания взрывных устройств.

Успешная операция

Робот распылил в окно мотеля слезоточивый газ, вынудив преступника выйти наружу. Подозреваемый попытался скрыться, но попал под колеса авто и был задержан. Как сообщается, ни сам злоумышленник, ни кто-либо из правоохранителей не пострадали. Несмотря на благополучный исход, происшествие вызвало множество вопросов. Например, насколько в целом безопасны такие операции? И кто понесет ответственность за действия робота в случае неудачи, получения травмы или даже гибели человека?

Тем не менее, считают правоохранители, при должном подходе роботы могут выполнять опасные задания, снижая риск травм и гибели сотрудников правоохранительных органов. Они не ошибаются и не испытывают страха и усталости, что позволяет им работать в экстремальных условиях.