Что случится при подрыве астероида ядерной бомбой

Ученые предложили использовать ядерные взрывы для отклонения потенциально опасных астероидов, а не для их уничтожения. Если взорвать ядерную бомбу над поверхностью астероида, рентгеновское излучение испарит часть астероида, изменив его траекторию.

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Ученые из Сандийской национальной лаборатории провели эксперименты с использованием Z-машины, самого мощного в мире источника радиации. Они смоделировали, как поверхность астероида может нагреться до десятков тысяч градусов под воздействием рентгеновского излучения, созданного из плазмы, образовавшейся при сжатии газа аргона. Это дало бы необходимый толчок для изменения его курса.

Исследование показало, что при увеличении масштаба ядерный взрыв мощностью 1 мегатонна, произведенный на расстоянии 2 км от астероида шириной 4 км, может успешно изменить его траекторию, потенциально предотвратив глобальную катастрофу.

Этот метод предлагает новый подход к планетарной защите.