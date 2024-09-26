Какие знаменательные даты отмечают 26 сентября в России и мире

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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Вceмиpный дeнь мopя

Его отмечают с 1978 года по решению Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации. Цель праздника в том, чтобы привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление, а также к актуальным проблемам сохранения биологических, природных и рекреационных ресурсов морей для будущих поколений.

Интересные факты:

На территории России находится несколько «самых-самых» морей: самое холодное –Восточно-Сибирское море (-1,8...+5 °C), самые маленькие – Белое море (90 000 кв. км) и Азовское моря (37 800 кв. км). Последнее признано еще и самым мелким: его глубина не превышает 13,5 м.

Морские волны могут достигать высоты в 40 метров. А блуждающие волны особенно опасны для судов, так как возникают неожиданно.

В морской воде содержится столько соли, что она бы покрыла всю сушу многометровым слоем.

Гейзеры на морском дне «выстреливают» водой, нагретой до 300-400°С. Но вода на дне не закипает из-за огромного давления.

Европейский день языков

26 сентября в Европе отмечается День языков. Эта дата была установлена в 2001 году для поддержания языкового разнообразия, двуязычия каждого европейца, развития преподавания разных языков в мире и их изучения. Праздник отмечается ежегодно по инициативе Совета Европы и Европейского союза при поддержке Комиссии по образованию ЮНЕСКО.

Всемирный день здоровья окружающей среды

Впервые этот праздник появился в Индонезии в 2011 году. В современную эпоху человеческая деятельность охватила практически всю географию планеты. Зная это, необходимо правильно использовать эти ресурсы. Праздник посвящен обучению людей вопросам здоровья окружающей среды, а также этот день побуждает их изменить свои привычки, которые пагубно влияют на все вокруг.

Также 26 сентября отмечают День встречи со старыми друзьями и Вceмиpный дeнь бecтpaншeйныx тexнoлoгий.

События 26 сентября:

В 1887 году американский изобретатель Эмиль Берлинер получил патент на граммофон. В этом устройстве звук записывался не на валики, как в фонографе, а на диски.

В 1960 году самую длинную речь в истории ООН произнес Фидель Кастро – 4 часа 29 минут.

В 1969 году в Англии вышел последний студийный альбом The Beatles Abbey Road.

Кто родился 26 сентября:

Американо-британский поэт и драматург Томас Стернз Элиот (1888 – 1965).

Российский писатель Владимир Войнович (1932 – 2018).

Американская теннисистка Серена Уильямс (1981).