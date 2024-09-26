Как американцы получили Нобелевскую премию за открытие советских ученых

Нобелевская премия – наиболее престижная награда за вклад в развитие науки. Несомненно, получить её мечтают все без исключения учёные, но вот нашим соотечественникам в последние годы не везёт. С учётом геополитической обстановки больше шансов быть отмеченными таким образом у специалистов с «российскими корнями». Но вот совсем обидно, когда награда вручается иностранцам за открытия, сделанные отечественными учёными.

Гонка за открытием

В 2006 году Нобелевскую премию по физике получили американцы Джон Мазер и Джордж Смут. Их отметили за исследование «формы «чёрного тела» и анизотропии космического микроволнового фонового излучения». Проще говоря – за изучение неоднородности распределённого по Вселенной теплового, так называемого реликтового излучения. Но впервые гипотезу о существовании данного явления выдвинул Георгий Гамов. Подтверждение на практике она получила в 1965 году, правда, уже в другой стране.

Сотрудники Принстонского университета создали радиометр для измерения реликтового излучения. Использовать его они собирались для экспериментов в области радиоастрономии и спутниковых коммуникаций, но при калибровке выяснилось – антенна обладает необъяснимой шумовой температурой. Позже удалось установить, что зафиксированная температура была вызвана реликтовым излучением. За это открытие американские учёные и были удостоены Нобелевской премии по физике в 1978 году. Но ещё в середине столетия советский астроном Тигран Шмаонов во время испытаний антенны обнаружил в радиодиапазоне такое излучение. Своему открытию он не придал значения, а результаты исследования опубликовал в непрофильном журнале «Приборы и техника».

Есть над чем работать

Реликтовое излучение оказалось перспективной для изучения темой. Следующим этапом стало исследование его неоднородностей. Первые измерения излучения провели опять же советские специалисты в 1983 году во главе с Игорем Струковым. На обработку полученных результатов им потребовалось почти десятилетие. Американцы же управились значительно быстрее – всего за три года.

Публикации об открытии анизотропии, то есть неоднородности реликтового излучения, стали появляться в научных журналах что СССР, что США. Однако в вопросе продвижения идей американцы оказались более продвинутыми, что в 2006 году было доказано присуждением гражданам США очередной Нобелевской премии по физике.

Стоит отметить, что награду им дали не только за анизотропию, но и за открытие чернотельности космического микроволнового излучения, а это уже целиком и полностью заслуга американцев. Советские, позже российские, учёные из-за политических и экономических событий 90-х годов XX века даже не претендовали на изучение чернотельности. Но вот их вклад в открытие анизотропии всё-таки следовало отметить.