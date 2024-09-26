Почему кипарисовые аллеи с древности были средством от лени

Кипарисовые аллеи – украшение практически каждого грамотного регулярного парка. Но в Крыму рассказали весьма интересную историю о том, откуда взялась традиция именно аллеями высаживать эти хвойные вечнозеленые пирамиды. Как узнал корреспондент ГлагоL Иван Илюхин, прогулки по ним с древних времен были для школяров весьма действенным средством от лени.

Греческие мудрецы, писавшие ученые трактаты, были, как правило, и учителями при храмах и обителях. Но книги их тогда читали немногие по причине малой грамотности населения. А устные научения, преподнесенные в станах школы, ученики тоже слушали, порой, невнимательно. И тогда ученые мужи решили выводить своих подопечных под кипарисы. Чтобы у тех не было возможности, сидя за партами, прятаться за широко раскрытыми книгами, дабы вздремнуть

Эту историю рассказывают крымские экскурсоводы. И даже если это и легенда, то очень красивая и недалекая от истины.

Прогулки всегда лучше сидения на одном месте. А воздух, напоенный фитонцидами стройных красавцев, бодрит и будоражит память. Так появилась идея создавать целые аллеи для полезных прогулок. Чтобы во время них сказанное учителем не проскальзывало мимо ушей и доходило до мозгов постигающей науки братии.

Кстати, кипарис для Крыма не «родное» дерево. Его смог завезти и «поселить» здесь князь Потемкин, фаворит Екатерины II. Сейчас же кипарисовые аллеи есть практически в каждом парке полуострова. И по ним с удовольствием гуляют здесь не только школяры.

Легенд в Крыму, недалеких от истины, сложено много. А вот что чистая правда, так это то, что свой первый рассвет взрослой жизни выпускники встречают здесь в абсолютно сказочном месте – на Байдарских воротах. Солнце здесь встает прямо из моря. Внизу, как на ладони, Форосская церковь, расположенная на площадке усеченного конуса Красной скалы. А обзор такой, что точно поверишь – сбудутся все самые смелые мечты.

Сама матушка Екатерина Великая, увидев эту головокружительную панораму на южный берег Крыма, не удержалась от восторженного восклицания:

«Самая роскошная жемчужина в моей короне!».

Байдарские ворота в Крыму место, безусловно, знаковое не только величественной панорамой на морское побережье. Оно – самая высокая точка перевала первой на юге Крыма дороги Ялта-Севастополь, положившей начало обустройству этой территории. Собственно, и сама дорога до Байдарских ворот была построена к путешествию Екатерины II в 1787 году. Места здесь были дикие, хоть и обогретые щедрым южным солнышком. Говорят, коренных жителей здесь и было-то не больше 500 человек.

Более позднее шоссе построили в рекордные для тех времен сроки — с 1837 по 1848 годы. Инициатива по созданию дороги исходила от генерал-губернатора Новороссии графа Михаила Семёновича Воронцова.

В честь окончания строительства шоссе на перевале и возвели Байдарские ворота. Сооружение не блистает архитектурными изысками, за что ему и достается от современных незнаек. Но у этой сдержанности есть свое объяснение – автор считал неправильным в сейсмичной зоне украшать проезд всем тем, что могло бы свалиться на голову путникам, если вдруг тряхнет.

Но непритязательность и даже некоторую мрачность Байдарских ворот с лихвой компенсировал вид, открывающийся отсюда на южный берег Крыма.

Это сейчас здесь шумная современная трасса и вполне обустроенная местность. А тогда дорогу буквально прорубили в густом лесу. И возницам было непросто преодолевать горный серпантин. На Байдарские ворота они старались попасть к темноте, чтобы заночевать.

«Усталые путники смыкали глаза. Но стоило небу чуть посветлеть, как смотритель шел тормошить всех: «Вставайте! Вы проспите самое главное!» Люди удивлялись. Но уже через некоторое время с восторгом наблюдали, как солнце выкатывается прямо из бескрайней водной глади. А узнав от того же смотрителя, что здесь бывала сама императрица, многие стали рассказывать, что случайно находились в тех местах именно в то время. И слышали шелест кринолина самой государыни. У современных выпускников крымских школ есть традиция – встречать первый рассвет после выпускного именно здесь – на Байдарских воротах! И добраться им сюда куда легче», – Марина Следникова, экскурсовод туристического агентства «Таврика».

И лучше места для того, чтобы загадать желания перед вступлением во взрослую жизнь, в самом деле не придумать. Сейчас в верхней части пропилеев ворот обустроены две видовые площадки. И с них открывается все тот же сногсшибательный вид, открывшийся когда-то Екатерине II.

C этих площадок как на ладони и церковь Воскресения, больше известная не только в Крыму, но и во всей стране и мире, как Форосская. Ее купола словно завершают правильный конус Красной скалы. А храм словно парит в воздухе.

Под ногами и поселок Форос. Тот самый, где проводил свои последние дни в статусе президента Михаил Горбачев. Но его особняк, говорят, находился километрах в пяти от поселка. Местные рассказывают, что именитая пара часто, гуляя, доходила и до Фороса. Запомнилась одетой в самую простую одежду.