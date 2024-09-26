Как оправдали невиновного, который провел 34 года в камере смертников

Суд японской префектуры Сидзуока окончательно оправдал 88-летнего Ивао Хакамату, который был приговорен к казни за убийство четырех человек почти 60 лет назад и провел 34 года в камере смертников, однако в 2014 году был выпущен на свободу, поскольку обвинения против него признали сфабрикованными. Прокуратура оспорила это решение, но пересмотр дела начался лишь спустя 9 лет - в 2023 году. Теперь в деле поставлена точка. Об этом сообщило агентство Kyodo.

30 июня 1966 года в собственном доме были убиты президент небольшой компании по производству бобовой пасты, его жена и двое детей. Преступник поджег здание, но скрыть следы преступления не сумел. По подозрению в убийстве был арестован служащий компании Ивао Хакамата, в 1968 году его приговорили к смерти. Решающей уликой против него стала испачканная кровью одежда, которую преступник после убийства спрятал в чане с бобовой пастой. На ней, как утверждалось, были найдены следы крови Хакаматы от ран, полученных в схватке с убитым.

Арестованный во время следствия во всем признался, однако на суде заявил о своей невиновности. Тем не менее в 1980 году Верховный суд Японии подтвердил вынесенный ему смертный приговор. Осужденный его вновь оспорил, и в 2008 году вердикт был заново утвержден. Тогда новую апелляцию подала младшая сестра осужденного, который к тому времени стал испытывать тяжелые психологические проблемы.

При рассмотрении второй апелляции суд на основе более современных методов генетического анализа признал, что кровь на рубашке не принадлежит Хакамате. Суд допустил также, что одежда предполагаемого преступника была сознательно подброшена следствием, которое подделало улики. В результате Хакамата был выпущен на свободу в 2014 году. Однако прокуратура оспорила решение суда и потребовала повторного рассмотрения дела. Слушания начались лишь в октябре 2023 года.