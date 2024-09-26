Любовь и бомба: как из-за проблем в семье киевлянин чуть не убил 176 человек

17 августа 1988 года из Киева в Куйбышев (ныне Самара) вылетел самолет Ту-154Б, на борту которого находились 176 человек. Среди них была и 46-летняя Лариса Гриб. Вместе с дочкой она летела в гости к своей сестре Полине.

Это мог быть обычный семейный отдых, если бы его не омрачило одно неприятное событие. В багаже у киевлянки нашли самодельное взрывное устройство. Кто и зачем его туда положил, читайте в нашем материале.

Неожиданный багаж

17 августа в аэропорту Куйбышева приземлился самолет из Киева. Прибывших киевлянок встречала дочь сестры Ларисы — Галя. Все вместе они отправились домой, где женщина тут же принялась распаковывать багаж, чтобы раздать гостинцы родственникам. Везла она с собой дефицитные на то время товары: мясо, масло, колбасу и сыр. Общий вес багажа составлял около 15 кило.

Когда женщины открыли коробку, вместо столичных продуктов они увидели внутри забитый гвоздями ящик. Багаж перед отъездом паковал муж Ларисы. Но зачем ему понадобилось класть внутрь ящик и забивать его гвоздями? «Тут что-то не так, » — решила киевлянка и принялась вскрывать доски.

То, что лежало внутри, вызвало у них недопонимание и ужас. Странный тикающий прибор с проводами, баллоном и пакетами с какой-то жидкостью напоминал бомбу, которую однажды им приходилось видеть в фильме. Лариса подумала, что в аэропорту перепутали ее багаж, поэтому взяла коробку и поехала выяснить, где ее продукты. Но когда женщина прибыла на место, разбираться начали уже с ней, сотрудники милиции и спецслужб.

Образцовый гражданин

В ходе допроса сразу стало понятно, что сама пассажирка о наличии бомбы в своем багаже даже не догадывалась. Тогда следователи начали рассматривать другие версии, среди которых были теракт из-за антисоветских взглядов, бытовой мотив и психическое заболевание подозреваемого.

Первым в списке людей, которые, вероятно, были причастны к установке бомбы, значился муж Ларисы Василий Гриб. Правда, биография мужчины характеризовала его как исключительно добросовестного советского гражданина: отставной военный, служил на Крайнем Севере, награжден медалью «За безупречную службу», работал инженером на киевском заводе «Генератор», был членом КПСС. Ничего порочащего и подозрительного следователям найти так и не удалось. Несмотря на это, за мужчиной решили установить слежку.

Избавление от дефицита

Уже на следующий день, узнав, что самолет, на котором летели жена и дочь, благополучно приземлился, Василий куда-то срочно уехал на своем автомобиле. К счастью, из-за волнения он даже не заметил, что за ним следуют несколько машин.

Василий Гриб на следующий день после отлета жены и дочери

Следователям, ехавшим позади, прекрасно удалось рассмотреть, как мужчина выбрасывает на обочину какие-то предметы, затем проезжает вглубь лесополосы и повторяет это действие еще несколько раз. Изучив предметы, они окончательно убедились в том, именно Василий Гриб организовал попытку теракта. Но зачем?! Это еще предстояло выяснить.

Сложные отношения

Супруги Гриб были вместе уже больше 20 лет, воспитывали двух дочерей и, как уверяла сама Лариса, жили «душа в душу». Однако, пообщавшись с коллегами и друзьями пары, следователи выяснили, что в их семье далеко не все было так безоблачно. Оказалось, что уже несколько раз Василий попадался на изменах, из-за чего Лариса сильно его ревновала, проводила регулярные проверки карманов, просила отчитываться едва ли не за каждую потраченную копейку и периодически устраивала скандалы.

И ее можно было понять. Однажды Лариса выяснила, что друг с Крайнего Севера, с которым Василий постоянно общался по телефону, оказался… женщиной. Роман с 32-летней жительницей Игарки Галиной Галаниной завязался в период прохождения Василием службы и постепенно приобрел серьезный характер. Влюбленные даже успели пожить гражданским браком и вместе воспитывали сыновей Галины от прошлых отношений. Но вскоре Грибу пришлось уйти в отставку и вернуться в Киев, где его ждала другая семья.

На допросе мужчина признался, что развестись с женой ему не хватало смелости. Но и терпеть ее вечные «ревность и упреки» он тоже не мог. К тому же, любовница с Севера настаивала, чтобы он, наконец, определился, с кем будет жить. Тогда Василий решил пойти на крайние меры.

Устранение проблемы

В лаборатории на работе он изготовил бомбу и установил ее в багаж жены. Устройство должно было сдетонировать, когда самолет находился в воздухе, но, видимо, во время транспортировки оторвался один из проводков. Так, небрежная работа грузчика аэропорта спасла 176 жизней.

В качестве доказательств вины мужчины послужили его собственные слова и список литературы, которую Василий брал в библиотеке Дома офицеров. Вся она была посвящена изготовлению взрывных устройств, и благодаря образованию радиофизика-электронщика, он легко разобрался во всех нюансах.

Порох для взрывчатки Василий купил у друга-охотника. Для этого пришлось снять с книжки 25 рублей. Увидев эту запись, Лариса устроила мужу очередной скандал. Он и стал «последней каплей», признался позднее изменщик.

Единственной целью его поступка было устранить жену и избежать волокиты с разводом и разделом имущества. На всех остальных людей Василию было плевать — так он и сказал следователям на допросе. И хоть на суде жена Лариса защищала мужа, отказываясь верить в жуткую правду, он все равно получил свое наказание в виде 13 лет тюрьмы.