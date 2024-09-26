Загадочная история реальной Лолиты

Около 70 лет назад одна из из газет Филадельфии незадолго до Рождества опубликовала статью под названием «Рождественская елка сияет: одинокая мать ждет свое дитя». Она до до глубины души растрогала американских домохозяек. История вдовы Эллы Хорнер, 11-летнюю дочь которой похитил незнакомец, была загадочной и местами казалась даже неправдоподобной.

© Кадр из фильма «Лолита»

Мать девочки Салли, можно сказать, сама отдала своего ребенка незнакомцу. Мужчина заставил девочку сказать матери, что он является отцом ее школьной подруги, чтобы та отпустила ее съездить с ним отдохнуть на побережье. Странно беспечное отношение матери к судьбе своего ребенка привело к тому, что Салли оказалась во власти 50-летнего Фрэнка Ла Салля, механика, уже имевшего судимости за изнасилование и педофилию.

Целых два года, с 1948 по 1950 год педофил и его жертва были неразлучны. Фрэнк никуда не отпускал Салли от себя и постоянно насиловал. Чтобы не привлекать внимание, преступник заставлял девочку называть его отцом и на людях изображать дочернюю любовь и уважение. Похититель и его жертва перемещались на автомобиле по разным штатам, останавливаясь в мотелях и нигде долго не задерживаясь.

Интересным совпадением стало то, что именно в это время профессор Корнеллского университета Владимир Набоков задался целью исследовать в своем новом романе проблему взаимоотношений взрослого мужчины и ребенка. Роман о Лолите и Гумберте, связанных отношениями, порицаемыми в обществе, стал одни из наиболее спорных произведений XX столетия. Не нужно проводить точный анализ романа, чтобы увидеть множество совпадений между его сюжетом и историей Ла Салля и его жертвы.

Сара Вейнман, известная в США журналистка и криминалист, в своей книге «Настоящая Лолита» (The Real Lolita) доказывает, что реальная связь между историей громкого преступления и романом существует. Среди важных отличий Сара отмечает поведение Салли и Лолиты. Если похищенная в Филадельфии девочка была невинной жертвой насильника, то Лолита в произведении Набокова представлена достаточно подкованной в сексуальном плане юной особой.

К похищению Салли Фрэнк тщательно подготовился. Приблизительно за полгода до похищения, в супермаркете Woolworth’s, девочку поймал за руку на краже блокнота немолодой представительный мужчина. Незнакомец представился сотрудником ФБР и сообщил Салли, что она арестована и будет осуждена за кражу.

Девочка начала плакать и умолять мужчину отпустить ее, и Ла Салль великодушно согласился, взяв обещание иногда встречаться с ним и докладывать о подозрительных и необычных вещах. Салли Хорнер, как огня боявшаяся гнева матери, тут же согласилась и была отпущена восвояси.

Спустя несколько месяцев Фрэнк стал настаивать на том, чтобы девочка поехала с ним в Атлантик-Сити. Вместе с девочкой преступник придумал историю об отдыхе с семьей одноклассницы у океана, и женщина легкомысленно согласилась отправить ребенка на курорт.

В оправдание Эллы Хорнер можно сказать лишь то, что она воспитывала дочь сама после самоубийства мужа, много и тяжело работала, и мысль, что кто-то некоторое время будет заботится о ее ребенке, показалась ей очень привлекательной. Женщина даже сама отвела Салли на автобусную станцию, где мельком, в окне автобуса, ей удалось увидеть Ла Салля.

Понимание того, что ее ребенка похитили, пришло к Элле слишком поздно. Когда женщина, не получавшая несколько недель известий от дочки, забеспокоилась и пошла в полицию, найти преступника и его жертву по горячим следам было уже невозможно. Копы оперативно отыскали следы мужчины и его спутницы в Атлантик-Сити, но Фрэнк и Салли давно уже покинули город, растворившись на просторах нескольких штатов.

Отношения Ла Салля и девочки были необычны не только своей преступной сутью. Странным казалось многое. Несмотря на свой статус пленницы, Салли Хорнер вела себя вполне естественно и в общественных местах активно изображала любящую дочь. Более того, когда пара задержалась в Балтиморе, Фрэнк устроился на работу, а девочка начала ходить в школу.

Каждый день Салли безропотно возвращалась домой, хотя могла в любой миг прекратить все, просто обратившись к любому полицейскому на улице или сделав один телефонный звонок. Очевидно, страх ребенка перед похитителем полностью лишил ее воли и заставил смириться с положением жертвы.

Ла Салль в свою очередь был максимально осторожен. Как только мужчине начинало казаться, что к нему проявляют интерес посторонние люди, он тут же менял место жительства, иногда перемещаясь на сотни километров. Последний год Фрэнк и Салли провели в трейлерном парке, где было полно приезжих, и люди мало что знали друг про друга. Несмотря на это, одну бдительную соседку насторожила семья из 50-летнего мужчины и подростка, и она смогла поговорит с Салли с глазу на глаз.

Девочка не выдержала и рассказала женщине свою историю и призналась о том, что Ла Салль каждую ночь делает с ней в спальне. Узнав, что ребенок мечтает вернуться домой, соседка предоставила ей возможность позвонить матери. Спустя несколько часов Фрэнка арестовали и допросили. Мужчина до последнего отпирался и утверждал, что Салли на самом деле его дочь, а похищение и насилие — всего лишь фантазии девочки.

© Статья о задержании Ла Салля

В итоге педофила судили и отправили за решетку на 35 лет, а Салли Хорнер вернулась домой, к матери. При встрече Салли и Эллы присутствовало множество журналистов, но мать с дочерью, разлученные на два долгих года, рыдали у друг друга в объятиях, не обращая внимание ни на кого.

Как раз в это время Владимир Набоков зашел в сюжетный тупик. В его романе Гумберт Гумберт уже женился на матери Лолиты и строил планы о соблазнении девочки. Автор не знал, как могут развиваться события такого плана, и как сделать мужчину и девочку любовниками. В итоге писатель использовал уже проверенный вариант и отправил пару путешествовать по Штатам на автомобиле, останавливаясь в небольших мотелях.

© Владимир Набоков за работой

Жизнь Гумберта и Лолиты была очень похожа на жизнь Ла Салля и Салли — в романе девочка даже ходила в школу, как реальная жертва похищения. В своей книге «Настоящая Лолита» Сара Вейнман утверждает, что Набоков наверняка знал об этой истории, а возможно и следил за ее развитием, как многие жители Соединенных Штатов. Иначе как объяснить большое количество совпадений в романе и реальной жизни?

Интересно, но Набоков всегда отвергал любую связь своего романа и реальной жизни, хотя в романе есть ссылка на событие. В одной из глав Гумберт задается вопросом, соизмеримо ли то, что он сделал с Долли (одно из прозвищ Лолиты) с тем, что совершил автомеханик Ла Салль с Салли в 1948 году.

Но вернемся к героине нашего рассказа. К сожалению, история не имела американского хэппи энда. Салли после плена наблюдалась у психиатров и, по мнению окружающих, совершенно не отличалась от сверстниц. Девочка закончила школу, но ее жизнь оборвалась в автомобильной аварии 2 августа 1952, спустя всего 2 года после освобождения.

Спустя полтора года после смерти девочки, Набоков завершил свою «Лолиту» и сделал об этом запись в своем дневнике. Писатель охарактеризовал роман, над которым трудился 5 лет, как «загадочный и душераздирающий». Ни одно издательство, куда обращался автор, не захотело публиковать книгу, и лишь в 1955 году она вышла за океаном, во Франции. В США книгу издали спустя еще три года и стала настоящим бестселлером.

За более чем полстолетия, критики разобрали роман Владимира Набокова «по косточкам», а его исследования помогли защитить тысячи диссертаций во всем мире. Все, кто внимательно читал это произведение отмечают, что оно как-бы нейтрально с точки зрения морали.

В романе повествование идет от имени Гумберта, человека жалкого и ищущего самоутверждения. Поэтому иногда кажется, что сам главный герой является точно такой же жертвой как и Лолита. Гумберт постоянно колеблется и жалеет о том, что дал девочке себя соблазнить. Как он сам говорит о себе:

«Я же, со своей стороны, был наивен, как только может быть наивен человек с сексуальным изъяном».

Сара Вейнман считает, что с самого момента издания, сюжет книги неправильно интерпретировался читателями и исследователями творчества Владимира Набокова.

«Даже сегодня читатели не видят отклонений Гумберта и винят Лолиту и ее поведение, как будто бы она могла сопротивляться и решила этого не делать».

В связи с этим, журналистка считает очень важной параллель между романом и реальным преступлением Фрэнка Ла Салля. По мнению Сары это служит важным напоминанием о том, что педофилия — это реальность и ответственность всегда будет на взрослом человеке, а не на ребенке, который неопытен и не всегда отдает отчет своим действиям.