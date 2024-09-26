Украденные годы: истории людей, отсидевших десятки лет в тюрьме по ложным обвинениям

На повестке дня – новость об оправдании японца, который провел полвека в заключении. Ивао Хакамада был приговорен к смертной казни за тяжкие преступления, якобы совершенные им в 1968 году: его обвиняли в убийстве начальника, собственной жены и двух детей, а также в поджоге дома. В камере смертников Хакамада провел 46 лет. Таких историй в судебной практике немало. MIR24.TV собрал истории невинно осужденных, которые провели много лет в тюрьме за то, чего не совершали.

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Уильям Диллон

19-летний Уильям Диллон оказался не в то время и не в том месте. В 1981 году во Флориде произошло убийство. Неподалеку от места преступления заметили человека в желтой футболке. Выяснилось, что Уильям гулял в тот же день в том же месте в такой же одежде. Подтвердила это подруга Диллона, но убийства она не видела.

Тогда футболку дали понюхать служебной овчарке, которая якобы умела отыскивать людей по запаху. Собака набросилась с лаем на Уильяма. А чуть позже против Диллона дал показания сокамерник, сказав, что Уильям признался во всем в сокровенном разговоре.

Уильям отрицал вину, но приговор был вынесен – пожизненное заключение. Правда, очень скоро все доказательства стали рассыпаться. Подруга Уильяма призналась, что дала показания против него из-за детектива и прокурора, которые угрожали дать срок за соучастие. Позже выяснилось, что и служебная овчарка не обладает поисковым талантом, а лишь лает на тех, на кого указывает хозяин. А у сокамерника был свой мотив – после дачи показаний против него прекратили уголовное преследование.

Тем не менее апелляции адвокатов отклонялись, и Диллан провел в тюрьме целых 27 лет. Только в 2007 году был проведен тест ДНК – тогда проверили, кому принадлежат следы крови на той самой желтой футболке. Выяснилось, что принадлежат они убийце, а не жертве. Но оказался им не Диллон.

В 2008 году Уильяма освободили, с него сняли все обвинения. Он добился компенсации в размере 1 миллиона 350 тысяч долларов. На эти деньги он основал фонд поддержки реабилитированных, который помогает невинно осужденным вернуться к нормальной жизни.

Джеймс Ричардсон

Джеймс Ричардсон был приговорен к смертной казни в 1972 году. Его обвинили в убийстве собственных детей: семеро малышей отравились обедом, в котором были обнаружены подсыпанные пестициды. Суд счел, что отец совершил преступление, чтобы получить страховку за детей.

«Горько умирать за преступление, которого не совершал, но если меня казнят, я встречусь с детьми», – сказал невинно осужденный.

Казнь заменили на пожизненное заключение, так как власти посчитали, что в США много несправедливых смертных приговоров. В тюрьме Джеймс Ричардсон начал менять свою жизнь: на свободе он был безграмотным рабочим, а здесь научился читать и писать, и даже стал баптистским священником.

Позже в преступлении созналась няня детей – именно она подсыпала детям отраву. Ричардсон провел в заключении 21 год. После оправдания он вернулся в свой родной город. На момент освобождения ему было уже 77 лет.

Тимоти Коул

25-летний студент Тим Коул был задержан и обвинен в изнасиловании своей одногруппницы. Девушка сказала, что на нее напали, когда она выходила из машины. Она не запомнила лиц преступников, но запомнила, что один из них курил. Под подозрение попал и Тимоти – жертва опознала его по фото.

Тогда не проводили ДНК-тесты, поэтому достоверных доказательств изнасилования быть не могло. Следствие опиралось на показания потерпевшей, хотя и она не была уверена в своих ответах. Суд не учел того момента, что Коул не мог курить, так как страдал астмой.

Тимоти Коула приговорили к 25 годам лишения свободы, свою вину он не признал. Обвиняемый умер после 13 лет, проведенных за решеткой – случился приступ астмы. Лишь в 2007 году стало известно имя настоящего преступника – Джерри Уэйн Джонсон. Он сам сознался в содеянном и просил семью Коула простить его. Тогда провели тест ДНК, подтвердивший невиновность Тимоти. Правда, слишком поздно.

«Гилфордская четверка»

Это дело называют главной судебной ошибкой Великобритании. По его мотивам снят фильм «Во имя отца».

В 1974 году, в разгар конфликта Северной Ирландии и Великобритании, недалеко от Лондона произошла серия терактов. Взрывы прогремели в пабах, где собирались военные Британской армии. Погибли 7 человек.

В этом обвинили четырех 14-летних ирландцев: Джерри Конлона, Патрика Армстронга, Пола Хила и Карола Ричардсона. Отец одного из них, Патрик Конлон, поспешил на помощь к подросткам и также был арестован. Ребята сознались в содеянном. В связи с несовершеннолетием, приговор к казни заменили на пожизненное заключение. Они отсидели 15 лет, прежде чем выяснилось, что теракты организовала Ирландская Республиканская Армия. Патрик Конлон скончался в тюрьме в 1980 году, проведя в заключении 6 лет.

При пересмотре дела выяснилось, что признание вины из подростков выбили, а улики оказались ложными. В 1989 году парней, которым было уже по 29-30 лет, отпустили на свободу и выплатили компенсацию в 500 тысяч фунтов.

Сакае Менда

В 1948 году простого рабочего осудили в двойном убийстве священника и его жены. Полицейские встретили его в окрестностях места преступления. Выяснилось, что мужчина недавно отсидел за кражу риса, что сыграло не в его пользу.

Следующие три недели были для Сакае пытками: из него выбивали признание вины, не давали спать, есть и пить, не позволяя свиданий с адвокатом. В итоге Сакае не выдержал и признал себя виновным. В 1979 году адвокаты добились апелляции. Тогда выяснилось, что мужчина признался во всем под давлением. Также узнали, что в суде ни слова не сказали о железном алиби, которое было у обвиняемого. Возможно, процент раскрываемости преступлений подтолкнул следствие на подобные действия.

«Каждый день после завтрака – когда мог прийти приказ о приведении приговора в исполнение – страх, что этот день последний, вспыхивал с новой силой. Охранники останавливались у твоей двери, сердце начинало колотиться, а затем, когда они уходили, можно было вздохнуть», – вспоминал мужчина.

Сакае Менда провел в камере смертников 34 года. После освобождения он стал главой движения за отмену смертной казни в Японии.