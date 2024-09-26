Живые торпеды и лопата-миномет: самые необычные виды оружия в годы Великой Отечественной

Технический прорыв может поставить в любом военном конфликте точку. Это отлично понимали в годы Великой Отечественной войны, а поэтому страны-участницы демонстрировали чудеса изобретательности, демонстрируя различные необычные виды оружия. Остановимся на пяти «самых-самых».

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Лопата-миномëт

Советские разработчики всегда стремились создать оружие не только надёжное, но и функциональное. Так появилась лопата-миномëт. Изобретение выполняло функцию лопаты, а на небольших дистанциях оно могло использоваться в качестве миномёта.

Практичное новшество в ходе испытаний продемонстрировало низкую эффективность. Как лопата гибрид оказался тяжёлым и неудобным, а как миномëт – обладал очень невысокой дальностью стрельбы и отсутствием прицела. Советские солдаты охарактеризовали лопату-миномëт просто: «ни миномёт, ни лопата».

Ампулемëт

Это противотанковое оружие, весящее около 28 килограммов, состояло из ствола с патронником, лафета и прицельного приспособления. Обслуживался ампулемëт тремя солдатами: наводчиком, заряжающим и подносчиком. Главная «фишка» оружия – ампула с горючей смесью, которая выбрасывалась на расстояние до 250 метров.

К середине 1942 года производство ампулемëтов было решено свернуть из-за их небезопасности и развитием противотанковых ружей и артиллерии.

Кайтэн

Япония непродолжительное время пыталась использовать наряду с камикадзе «людей-торпед» – «кайтэн».

Подводная лодка доставляла в район атаки несколько торпед с полуторатонным зарядом и часовым запасом хода, которые отсоединялись от субмарины и выходили в атаку. Солдат, конечно, мог в последний момент покинуть снаряд, но данная тактика была признана нецелесообразной, так как шансов уцелеть всё равно практически не было.

Развитие противолодочной обороны союзников привела к тому, что «люди-торпеды» стали частью истории.

Гранатомет Шавгулидзе

Партизанские отряды в Белоруссии применяли гранатомёт системы Тенгиза Шавгулидзе. Представлял он собой винтовку с насадкой из гильзы 45-мм снаряда. Дальность стрельбы из такого оружия не превышала 150 метров, а меткость была невысокой. Правда, если открывать огонь по противнику из таких гранатомётов из засады, то можно было добиться неплохих результатов.

«БраМит»

«БраМит» – советский глушитель, разработанный братьями Митиными. «Примочку» можно было применять на револьвере образца 1895 года и трëхлинейке (при условии использования специального патрона). У красноармейцев «БраМиты» широкого распространения не получил, а вот партизаны и бойцы разведывательно-диверсионных отрядов преимущества глушителя оценили по достоинству.