Десять главных контрацептивов древности

26 сентября мир отмечает Всемирный день контрацепции, напоминая всем о важности осознанного подхода к планированию семьи и заботе о своем здоровье. Но как же справлялись с этой задачей наши предки? Отправляемся в путешествие в прошлое, чтобы узнать о 10 главных контрацептивах древности. Интересные и неожиданные методы контрацепции, которые использовали женщины, несмотря на все риски и неудобства.

Существует мнение, что появление оральных контрацептивов спровоцировало сексуальную революцию. Сейчас об этом трудно судить. Но достоверно известно, что во все времена женщины пытались контролировать рождаемость. Методы, которыми они это делали, подчас были не совсем безопасными. Но некоторые из них вызовут улыбку у современной женщины. Например, в Древнем Риме, чтобы не забеременеть, женщины танцевали и надевали амулеты на шею. Стоит заметить, что свидетельств хоть какой-либо эффективности данного метода нет.

Все методы, собранные в этом выпуске, были эффективны и пользовались популярностью в свое время для предотвращения и прерывания беременности.

1. Лимон в качестве противозачаточного средства

Использование лимона для этих целей описано даже в Талмуде, и долгое время было популярным средством у еврейских женщин. Для этой цели маленькая губка смачивалась лимонным соком и вводилась во влагалище. Можно даже сказать, что это была двойная защита. Губка служила физическим препятствием для сперматозоидов. Лимонный сок обладал спермицидными свойствами. Есть свидетельства, что легендарный любовник Казанова вставлял своим возлюбленным во влагалище кожуру лимона для противозачаточных целей.

2. Дикая морковь

Это растение также известно под названием «кружево Анны». О противозачаточных способностях семян этого растения писал еще Гиппократ почти два тысячетилетия назад. Но принять их надо максимум через восемь часов после незащищенного сексуального контакта. Позже никакого эффекта семена не дадут. В качестве профилактического средства это растение тоже не подойдет. Максимум, что оно вызовет это небольшое расстройство пищеварения. Применение этого метода все-таки связано с риском. Существует два смертельно ядовитых растения, которые внешне очень похожи на дикую морковь.

3. Настойка из мяты болотной

В Древнем Риме и Греции использовали это растение как приправу к пище, при изготовлении вина. Женщины пили чай из листьев и стеблей мяты болотной, чтобы спровоцировать менструацию или выкидыш на ранних сроках. Известный врач Диоскордид, живший в первом веке, очень подробно описал свойства этого растения. Но этот метод тоже не безопасен. Большое количество настоя может вызвать сильнейшую интоксикацию организма и летальный исход.

4. Синий кохош

Это редчайшее растение издавна использовалось коренными жителями Америки для прерывания беременности. Настой из синего кохоша иногда назначают и современные гинекологи на последних сроках беременности при слабом тонусе матки. Существует похожее по названию и по свойствам растение черный кохош. Для абортативных целей иногда применяли настой, сделанный из этих двух растений.

5. Китайский дягиль

Отвар из корней этого растения помогал женщинам древности при нерегулярных и болезненных менструациях. Он хорошо снимал боль и спазмы, но в первые недели беременности вызывал выкидыш. Такими же свойствами обладают европейский и американский дягиль, но они не были особо популярными.

6. Душистая рута

Любимое декоративное растение многих современных садоводов. Трава обладает красивыми сине-зелеными листьями перистой формы и довольно морозоустойчива. Сушеные листья растения по вкусу похожи на лук или чеснок и используются в малом количестве как приправа к пище. Во втором веке древнегреческий врач Соран заметил и описал мощные абортивные свойства этого растения. Женщины Латинской Америки употребляли листья душистой руты в противозачаточных целях. Крепкий настой из листьев использовали для прерывания нежелательной беременности. При постоянном применении этой травы приток крови к матке становится очень слабым, что делает невозможным оплодотворение.

7. Хлопок в качестве контрацептива

Была найдена медицинская рукопись, датированная 1550 г. до нашей эры. В ней женщинам врач советовал растереть в однородную кашицу семена акации, финики и мед, нанести полученную смесь на семена хлопка и ввести во влагалище. Это был своего рода барьерный контрацептив. В Америке женщины-рабыни жевали корни хлопкового растения для противозачаточных целей. Изучив свойства корней хлопка, современные медики пришли к выводу, что они содержит вещества, которые подавляют выработку прогестерона. А без него наступление беременности невозможно.

8.Безопасный контрацептив — папайя

В некоторых странах, чтобы не забеременеть женщины ели недоспевшие плоды папайи. Зрелые плоды уже теряли свои свойства контрацептива. У мужчин, которые ели недозревшие плоды каждый день, сперматозоиды переставали вырабатываться. Но плюс этого метода был в том, что при окончании приема этих плодов у мужчин и женщин со временем восстанавливалась репродуктивная функция.

9. Сильфий

Красивое растение из семейства фенхелевых. Росло на территории современной Ливии. Но в данное время полностью исчезло с лица земли. Противозачаточные свойства этого растения подробно описал в своих трудах древнеримский ученый Плиний Старший. Чтобы средство действовало, достаточно было пить отвар всего лишь один раз в месяц.

10. Самое «лучшее» и «надежное» средство — ртуть

В древности ученые всего мира были просто очарованы ртутью. Она считалась просто панацеей от всех возможных болезней. Ей лечили и фурункулы, и венерические заболевания. И особенно рекомендовали женщинам пить горячую ртуть в противозачаточных целях. Сегодня всем известно, что ртуть крайне токсичный элемент. Остается только гадать, сколько такое лечебное средство унесло на тот свет людских жизней.