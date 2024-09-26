Клуб купил игрока, чтобы отправить его в тюрьму

Случаи экономии клубами на собственных игроках нередки: у всех разные бюджеты, и не все способны арендовать своим игрокам роскошные апартаменты или виллы, а также оплачивать сногсшибательные машины. Чем ниже уровень жизни в стране, тем скромнее возможности местных команд. Но часто спортсмены прекрасно понимают, куда и на каких условиях они идут, поэтому если дали хотя бы то, что обещали – уже хорошо.

© Соцсети

Но баскетбольный клуб «Сутьеска» из Боснии и Герцеговины пошёл ещё дальше. Приобретя игрока, имя которого не разглашается, руководство не смогло найти для него приемлемый вариант квартиры в городе Фоче и… договорилось с местной тюрьмой о том, что новичок пока поживёт у них. Более того, некоторые СМИ сообщают, что изначально таких спортсменов должно было быть трое, но двоим в итоге то ли всё же что-то нашли, то ли они и вовсе не пришли в команду.

Тюрьма, конечно, нонсенс. Хуже, наверное, только непосредственное пребывание на улице. Сам клуб объяснил своё решение следующим образом.

В период высоких арендных ставок в нашем городе эта поддержка значительно облегчит работу клуба и поспособствует его дальнейшему развитию. Спасибо вам за вашу поддержку, – говорится в официальном заявлении клуба.

Ну что ж, если игрок не против, то почему нет? Доподлинно неизвестно, какие тюрьмы в Боснии, и какой контингент там обитает, но уж элементарные правила безопасности там должны учитывать и соблюдать. Судя по приведённой фотографии, не так страшна боснийская тюрьма, как её малюют. Да и мера, безусловно, временная.

© БК «Сутьеска»

Вообще, прославиться таким пиаром нетрудно, но не факт, что эффективно. Если фанаты и пойдут теперь на арену, то для того, чтобы адекватная их часть выразила баскетболисту поддержку. А вот клуб рискует перессориться с болельщиками, да и ещё непонятно, как пойдут дела у игрока на зоне. Вернётся, глядишь, настоящий капитан, с набором дополнительных, так сказать, опций.

Это всё шутки, разумеется. Понятно, что в курсе игрок, в курсе персонал заведения, усилены меры безопасности и т.д. Да и вряд ли несчастного баскетболиста определили к каким-нибудь маньякам или киллерам. Вероятнее всего, мелкие воришки и хулиганье. Зато есть возможность нести баскетбол в массы с самых низов.

Страшно представить, как отреагировали бы у нас. Вы можете себе представить, чтобы, допустим, такие условия предложили своему игроку ЦСКА, УНИКС или ещё какая-нибудь «Парма»? Свежо предание, да… Как обычно. Зато для доброй доли хоккеистов КХЛ камера – что дом родной! А еще больше тех, кто вынужден был уйти. В общем, шороху новичок уже навёл бесспорно.