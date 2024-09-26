За какие сновидения на Руси могли строго наказать

Сновидения на Руси имели особое значение. Поэтому, если человек во сне увидел низкий, непозволительный поступок, ему следовало немедленно сходить в церковь, покаяться перед Богом.

Так, вымаливали прощение совершившие во сне один из семи смертных грехов.

Идти в храм следовало потому, что поддаться искушению настоящий христианин не мог даже неосознанно. По мнению русских, душа в любой момент должна быть готова предстать перед Создателем, а обрести Царствие Небесное могли только раскаявшиеся грешники.

Не жаловали русские и совершенно, казалось бы, обычные сновидения. Например, сны про пчел, тараканов и прочих насекомых. Дело в том, что наши предки были убеждены, что именно в их обличье во время сна человека посещала нечисть.

Сны от лукавого

Тему сновидений наши предки крайне любили и обращались к этому таинственному и загадочному миру раз за разом. Так, Ю.А. Яворский в работе «Толкования снов и гадания, связанные с человеческим телом» отмечает, что издавна русские разделяли сновидения на несколько групп. На светлой стороне были сны, посланные Богом, сны, происходящие от человеческого разумения и божественного откровения и сны, обусловленные постом. Темную сторону составляли сны, вызванные перееданием или опьянением, вызванные размышлениями о бренности бытия и, пожалуй, самые страшные — сновидения от лукавого.

Сновидение и наказание

Конечно, в тюрьму за сновидения не сажали, но вот получить наказание от церкви могли многие. В древности проявление сексуальности воспринималось церковью как растление души и тела, об этом пишет Игорь Кон в своей работе «Сексуальная культура России». В Богослужебных книгах, на которые опиралась церковь в XVII веке, нечестивому предлагалось «явственно исповедать все свои согрешения, в которые он от рождения впал. Приснившееся рукоблудие также считалось делом нечистым. Такие сны, по мнению православных, шлет человеку лукавый. Потому после этого «послания» церковь вправе была наказать человека. Например, предписать к посту и молитвам. При этом количество поклонов в таком богослужении определял сам священник. Если же признавалось, что человек нарушил все границы, ему грозило наказание посерьезнее: строгая епитимья или длительный пост.