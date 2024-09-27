Генетики раскрыли страшную тайну пропавшей экспедиции Франклина

Генетики из Университетов Ватерлоо и Лейкхед, которые находятся в Канаде, раскрыли тайну полярной экспедиции британского мореплавателя и исследователя Арктики Джона Франклина. Его команда отправилась на исследование Северо-Западного прохода 19 мая 1845 года, затем исчезла.

Специалисты идентифицировали личность одного из участников похода. Им оказался старший офицер корабля «Эребус» Джеймс Фицджеймс из Великобритании. Ученым удалось совершить данное открытие благодаря анализу Дезоксирибонуклеиновой кислоты. Они исследовали ДНК из нижней челюсти одного из участника экспедиции и сравнили ее с ДНК потомка Фицджеймса. ДНК совпали. Однако на челюсти были обнаружены следы следы каннибализма.

«Мы работали с образцом хорошего качества, который позволил нам создать профиль Y-хромосомы. Нам посчастливилось получить совпадение. Еще один фрагмент истории погибшей экспедиции Джона Франклина встал на место. Но это очень печальный фрагмент», – рассказали эксперты.

Данные следы указали на трагичную судьбу пропавшей экспедиции, когда ее участники старались выжить любой ценой. Согласно словам ученых, на челюсти Фицджеймса были порезы, указывающие на то, что тело подверглось каннибализму после смерти. Также такие следы обнаружили и на других участниках того похода.

В состав экспедиции входили 129 человек. Они выплыли в открыто море на двух кораблях – «Эребус» и «Террор». Во время путешествия команда Франклина застряла во льдах пролива Виктория возле острова Кинг-Уильям. Некоторые члены погибли, когда пытались дойти до реки Бэк на материке. Другие умерли на острове Кинг-Уильям. Лишь 30–40 людям удалось достичь цели. Однако они умерли от холода, так как находились далеко от ближайших поселений, пишет журнал Journal of Archaeological Science: Reports.

Ранее палеогенетики из Китая вместе с профессором Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии КАН Фу Цяомэй нашли самый древний сыр на Таримских мумиях из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Кисломолочным продуктом были покрыты голова и шея.