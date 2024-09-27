Почему в некоторые праздники жители России не захотели отдыхать

Лето прошло, на носу череда праздников: День народного единства 4 ноября (а кто-то и 7-е празднует), Новый год и Рождество, старый Новый год. А там - 23 февраля, 8 Марта, 1 Мая, 12 июня... На самом деле праздников в России было гораздо больше, но остались в памяти народа лишь немногие из них. Почему? Об этом "РГ" рассказал историк, главный редактор исторического парка "Россия - моя история" Александр Мясников.

© РГ // Беспризорники и пионеры на первомайской демонстрации в 1927 году

Языческий Первомай

- Александр Леонидович, в советское время было много праздников, о которых сейчас и не помнят. Почему? Они что, все были ненастоящими?

- Это как посмотреть. Например, Первое мая на самом деле - это языческий праздник, которому три тысячи лет. Никакого пролетариата тогда, конечно, в помине не было. Этот праздник возник в Древней Греции и был связан с богиней Майя, покровительницей земли и плодородия. С него начинался календарный цикл. В честь этой богини последний весенний месяц назвали маем, и в первый день его на всем Апеннинском полуострове устраивали торжества. А на Сицилии в первомайские дни до сих пор все от мала до велика собирают луговые цветы, особенно ромашки, которые, по местным поверьям, приносят счастье. И в Испании это день цветов. А в Германии первомайская ночь считается ночью бесов, когда на Лысой горе собирается и пляшет всякая чертовщина... А потом большевики придумали историю с Днем трудящихся, приурочив ее к выступлениям рабочего класса в Америке. Но все равно этот праздник прижился, став в итоге Днем весны и труда. В отличие от других революционных дат...

- Когда отдыхали больше - до или после революции?

- До революции праздников было намного больше - и религиозных, православных. Особая судьба была у Нового года, который раньше был вторичным праздником, уступая по значимости Рождеству. До петровских времен его отмечали 1 сентября. Кстати, знаете, почему на елки принято вешать шары? Потому что первоначально елки украшали яблоками - подарками времени урожая.

Петр Первый, который перенес Новый год на 1 января, назначил претворять этот указ в жизнь князя-"кесаря", воеводу Федора Ромодановского, чтобы тот ходил по домам московским со слугами и проверял, как там отмечают Новый год. У Ромодановского была особенность: когда он выпивал, у него краснел нос и к утру уже становился похож на сливу. И с тех пор в памяти народной осталось - что на Новый год должен приходить какой-то дядька с красным носом. Этот образ развили в советское время, присоединив к Деду Морозу внучку Снегурочку.

При царизме праздничные и выходные дни различались между собой. Выходными были воскресенье (как день недели), день рождения Российского императора и его супруги, многие церковные праздники, в том числе Рождество и Троица. Нерабочей считалась и Пасхальная неделя, потому что в 1-ю неделю после Пасхи полагался отдых после 40 дней поста.

Ну, за Бастилию...

Петр Первый первым понял, что праздники - это дело особое. Он ввел нецерковные государственные праздники: впервые в истории Русского царства учредил День Военно-морского флота в честь своей победы 7 мая 1703 года над шведами в устье Невы. Этот праздник дожил до сегодняшнего дня, но отмечается уже как профессиональный праздник военных моряков и офицеров в последнее воскресенье июля. Ввел Петр и свой День победы - в честь победы над шведами в Полтавской битве. Еще один День победы попыталась ввести императрица Елизавета в честь взятия в ее царствование Берлина русскими войсками в 1760 году. Этот праздник не прижился.

- Как внедряли новые советские праздники?

- Новые государственные праздники приживаются нелегко. Большевики это поняли и начали попросту придумывать новые праздники взамен церковных. Эта система стала мощным процессом переделки человека. В первые годы советской власти учредили множество нелепых праздников: День красного подарка, День красной кирки, День МОПРа (МОПР - Международная организация поддержки революционеров). Отмечался даже день смерти Ленина (вначале, что удивительно, он тоже относился к праздничным дням, потом его перевели в категорию памятного дня). На плакатах тогда писали, что Мавзолей - это ни много ни мало колыбель пролетариата всего человечества...

© Соцсети // До революции красных дат календаря было больше, чем после. Уцелели из них немногие...

В конце 1920-х решили не просто убрать все прежние праздники, а полностью переделать весь календарь. И для начала ввели пятидневную неделю, а затем, уже позже, шестидневку без названия дней недели: просто 1-й, 2-й, 3-й день и т. д. И даже выпустили на эту тему киноагитку - фильм "Волга-Волга", о том, как хорошо жить при шестидневке. Там, если помните, появляются титры: "Первый день шестидневки", "Второй день шестидневки" и т. д.

В 1930-х по примеру Французской коммуны попытались переименовать месяцы года: был даже опубликован пробный календарь с месяцами Ленин, Маркс, Энгельс, месяц Октябрьской революции... А воскресенье попросту отменили - и как слово, и как день недели - потому что до XIX века воскресенье было одно в году - Пасха. А все седьмые по счету дни в году назывались неделей. То есть понедельник - это день после недели. Вернули воскресенье в календарь только в 1940 году.

Продержались все эти нововведения недолго, поскольку народ их отторгал. Не помогли никакие указы и приказы. Сегодня как повод выпить мужики ради шутки вспоминают разве что День Парижской коммуны и День взятия Бастилии... При желании праздники теперь можно найти на каждый день, в том числе и совершенно немыслимые - например, праздник канцелярской скрепки, который отмечается 29 мая.

Дни победы

- Какие праздники нам еще нужны?

- До 1917 года был праздник, который отменили, учрежденный Александром I, День победы над Наполеоном в Отечественной войне. Он выпадал на Рождество - 25 декабря. Отмечает его до сих пор только церковь: в православных храмах читают службу по поводу "нашествия двунадесятых языков". Мы же отмечаем только День Бородино в первое воскресенье сентября.