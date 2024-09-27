Не только змеи и пауки: укусы каких животных могут убить человека

Всего один укус представителей некоторых классов и видов фауны может отправить человека на другой берег реки Стикс. В органах защиты таких обитателей или в их тканях содержатся вещества, оказывающие отравляющее воздействие на животных и организм человека. Смертоносным оружием природа их наделила для того, чтобы им легче было выживать в диких условиях. Яд они, как правило, используют для охоты или защиты.

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Больше всего ядовитых животных встречается среди паукообразных и змей. Однако помимо них как на суше, так и в воде есть много и других обитателей, главным оружием которых является мощный токсичный коктейль. Мы разыскали 10 представителей других видов, имеющих особые органы, вырабатывающие опасный яд.

1. Рыба-камень

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Этот морской представитель семейства бородавчатковых считается самой ядовитой рыбой в мире. Обитает она возле коралловых рифов Тихого и Индийского океанов и маскируется под камень. 12 шипов спинного плавника имеют самые сильные среди рыб ядовитые железы. В зависимости от глубины проникновения яд может вызывать сильнейшую боль с возможным шоком, паралич и отмирание тканей. При попадании шипа в крупный кровеносный сосуд через 2—3 часа может наступить смерть.

2. Желтый скорпион

Пустынные области на севере Африки, Аравийском полуострове и Ближнем Востоке населяют желтые скорпионы. Для защиты от врагов и охоты они применяют мощный коктейль из нейротоксинов. Для детей, а также людей с ослабленным здоровьем и с заболеваниями сердца укус желтого скорпиона является смертельным.

3. Кубомедузы

Эта группа медуз представлена 20 видами, обитающими в тропических и субтропических водах с океанической соленостью. Встреча со многими из них может быть весьма опасной для человека. Последствия контакта с кубомедузами могут быть самыми различными: от сильных болей до летального исхода.

4. Древолазы

В дождевых лесах Центральной и Южной Америки обитают лягушки, вырабатывающие сильный яд. Их кожные выделения содержат алкалоиды-батрахотоксины. При соприкосновении с кожным покровом человека яд вызывает легкое жжение и головные боли. Если же яд попадет в организм человека или животного через кровь, это приведет к аритмии, фибрилляции и остановке сердца.

5. Синекольчатый осьминог

Размеры этого осьминога не превышают 12—20 см, но яда у него столько, что хватит, чтобы за несколько минут убить 26 взрослых людей. Средой его обитания являются прибрежные воды Тихого океана, от Японии до Австралии. Яд вырабатывается симбиотическими бактериями, обитающими в слюнных железах осьминога, и оказывает нервно-паралитическое действие, следствием которого становится остановка дыхания, а затем и остановка сердца.

6. Рыба фугу

В Японии фугу считается деликатесом и пользуется большим спросом среди любителей острых ощущений. Во внутренних органах рыбы содержится смертельная доза тетродотоксина. Если повар не удалит все ядовитые части или неправильно разделает рыбу, для любителей экстремальной кухни ужин с фугу станет последней в их жизни трапезой.

7. Дроздовые мухоловки

Кожа и перья этих птиц, живущих в лесах Новой Гвинеи, содержит яд батрахотоксин. В организм питоху он попадает от жуков Choresine pulchra, которых едят птицы. К яду у птиц вырабатывается иммунитет. При соприкосновении с питоху человек может отделаться химическим ожогом, для мелких животных контакт заканчивается летальным исходом.

8. Утконос

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Молодые утконосы обоих полов на задних ногах имеют роговые шпоры. У самок они отпадают, а у самцов вырастают до 1,2—1,5 см в длину. Шпоры связаны с бедренной железой и во время брачного сезона содержат яд, количества которого вполне хватит, чтобы убить небольшое животное. У человека яд может вызвать сильную боль и отек на месте укола.

9. Толстые лори

Толстые лори — единственный известный род ядовитых приматов. Железы на передних конечностях этого маленького миловидного животного выделяют токсичный коктейль. Яд способен вызывать удушье и смерть как у мелких животных, так и у человека.

10. Конусы

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Самая опасная улитка в мире имеет правильную коническую форму раковины. Зубы хищника имеют форму гарпунов и соединены с ядовитой железой. Обнаружив добычу, улитка выстреливает гарпун с токсином в жертву. Яд практически мгновенно парализует небольших рыб. Для человека некоторые виды конусов также представляют смертельную опасность — смерть может наступить в течение всего пары минут.