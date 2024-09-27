«Из-под воды шел свет»: как ядерное оружие связано с гибелью парома «Эстония»

30 лет назад в Балтийском море затонул паром «Эстония» с почти 1000 человек на борту
В ночь с 27 на 28 сентября 1994 года в Балтийском море произошло крупнейшее в истории Европы кораблекрушение в мирное время. На полпути из Таллина в Стокгольм в открытом море затонул паром «Эстония». Спастись удалось лишь 137 людям из почти 1000 находившихся на борту. Это единственное судно, останки которого охраняет закон о покое мертвецов, запрещающий любые исследования в районе крушения. Как гибель «Эстонии» обросла теориями заговора и при чем тут советское ядерное оружие — в материале «Газеты.Ru».
Странная страшная ночь
Вечером 27 сентября 1994 года паром «Эстония» вышел из таллинского порта и отправился на всех парах в Стокгольм. На борту судна с экипажем из 186 человек находились 803 пассажира и их автомобили, стоявшие на особой палубе.
Паром, построенный в Германии в 1979 году, долгое время использовали шведские компании для перевозок между Швецией и Финляндией, а в 1993 году судно продали эстонской фирме. Его конструкция предполагала, что визор на носу парома поднимается специальным механизмом, открывая для машин въезд на автомобильную палубу. Пассажиры же должны были размещаться в каютах на нескольких палубах — всего на судне насчитывалось восемь деков.
В ту ночь на Балтике был сильный шторм. Ветер дул со скоростью более 20 м/с, а волны в море достигали 8 м и били прямо в нос парома, где находился визор. В полночь «Эстония» на скорости 17 узлов (примерно 30 км/ч) обогнала паром «Мариэлла», шедший параллельным курсом. Вскоре радист «Эстонии» передал в эфир сигнал бедствия «мэйдэй», был слышен рев противотуманной сирены — видимо, ее включили, чтобы разбудить заснувших в каютах пассажиров.
Во втором часу ночи судно пропало с радаров.
Один из спасшихся, матрос Сильвер Линде, впоследствии рассказывал, что услышал в 00:55 громкий звук со стороны носа — будто два больших объекта столкнулись с огромной силой. Однако визор был в порядке, и никаких повреждений на автомобильной палубе он не увидел.
Через 20 минут — в 01:15 — механик Маргус Треу тоже услышал сильные удары. После этого запоры визора, весившего 55 тонн, разрушились, и конструкция оторвалась. Вода хлынула на автомобильную палубу.
Гробы вместо одеял
Паром начал крениться на правый борт, но продолжал идти вперед — на всех четырех двигателях. Многие пассажиры выбегали из кают, началась паника.
В отчете о причинах катастрофы говорится, что узкие коридоры и лестницы мешали людям выбраться на верхнюю палубу. Поначалу пассажиры помогали друг другу, пропуская вперед, но потом, вспоминали очевидцы, стали расталкивать друг друга в отчаянных попытках спастись.
Кто-то спотыкался об упавших, многими овладела апатия — они просто стояли, вцепившись в поручни, и ждали, пока кто-то им поможет.
Чтобы выбраться из недр «Эстонии», у людей было в среднем около 15 минут. Из более 800 пассажиров подняться на верхнюю палубу успели лишь 310.
В полвторого ночи судно уже лежало на боку на поверхности воды, и вскоре ушло на дно. До ближайшего острова от места крушения было около 40 км, а глубина моря в районе катастрофы составляла 82 метра.
В результате крушения погибли и пропали без вести 852 человека. Самыми юными жертвами стали сестры Зелмин — Катре и Крете: одной из них было меньше года, другой — два года. Ушел на дно со своим судном и капитан «Эстонии» Арво Андрессон.
«Мы прилетели <...> на место трагедии в ту же ночь. Увидели зловещую картину: из-под толщи воды шел свет. Когда случилась трагедия, электричество на судне вырубилось, но автоматически включились запасные генераторы. Они-то и давали свет, который отражался в облаках и создавал светло-серое свечение над местом катастрофы», — вспоминал в разговоре с журналистами заслуженный пилот РФ Вадим Базыкин, который участвовал в спасательной операции.
Часть выбравшихся с «Эстонии» подобрали другие паромы и катера, шедшие параллельными курсами.
Спасательную операцию развернули и на ближайшем к месту трагедии острове Уте. Здесь готовились принять сотни пассажиров, но привезли лишь 64 человека, из которых в живых остались 23.
«Это были одни из самых сложных часов: когда ты понимаешь, что вместо того, чтобы греть воду, подготавливать сотни коек, сотни одеял… в действительности тебе необходимы сотни гробов. Сложно, когда понимаешь, что вне зависимости от того, что ты делаешь и насколько ты готов выложиться, все бесполезно — тебе остается лишь ждать. И ты ждешь, ждешь погибших», — вспоминал капитан-лейтенант ВМФ Финляндии Паси Стафф, руководивший спасательной операцией на острове.
Конспирология и советское оружие
Для расследования катастрофы была создана международная комиссия. Согласно ее выводам, причинами гибели «Эстонии» стали технические ошибки конструкторов парома, высокая скорость хода и шторм, оторвавший визор.
Место крушения в результате трехстороннего шведско-эстонско-финского соглашения признали закрытым — оно стало единственным местом кораблекрушения, в отношении которого действует закон о покое мертвецов. Расследовать дело без официального разрешения всех трех стран нельзя — это будет расценено как преступление. Остов судна даже хотели накрыть саркофагом из цемента, но затем от идеи отказались.
Столь необычное решение властей и многочисленные несостыковки, связанные с неточным подсчетом погибших и пропавших без вести (а также — с ошибочным объявлением пропавших людей выжившими), породили множество теорий заговора.
Почти сразу после завершения первого расследования выводы комиссии раскритиковал судостроительный завод, где сделали паром. Вину создатели «Эстонии» возложили на владельцев судна и команду — мол, шли слишком быстро в такой шторм. Федерация профсоюзов транспортников Северных стран в Стокгольме также назвала выводы трехсторонней комиссии несостоятельными. Еще одними критиками стали родственники погибших (большинство жертв составили шведы и эстонцы).
В 2006 году власти Эстонии провели два новых расследования, рассматривая версии о том, что судно затопили намеренно. После разбирательства правительственной комиссии эстонские правоохранители заявили, что все-таки вероятной причиной крушения является ошибка в конструкции судна — слишком слабые механизмы запора носового визора. Однако, говорится в итоговом сообщении, «нельзя исключать и другие версии».
Госпрокурор Эстонии Маргус Курм подчеркивал: непонятно, как вода с автомобильной палубы залила расположенные ниже отсеки. Для затопления нужно было открыть сквозной доступ для воды. Он также заявил, что неясна природа громких шумов, описанных выжившими очевидцами катастрофы.
Широкую популярность получила теория о том, что на пароме перевозили из Эстонии в Швецию «трофейную» советскую военную технику и даже топливо для ядерного оружия или элементы управления боеголовками, оставшиеся в республике после ухода оттуда последних советских солдат.
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич рассказывал «Известиям», что в пользу этой версии существует «довольно много свидетельств». По его словам, груз, в составе которого якобы была колесная техника, плохо закрепили, он сместился, из-за этого корабль накренился и стал тонуть.
«Перевозки были контрабандой, их организовали эстонские и шведские спецслужбы. Понятно, что Таллин и Стокгольм не заинтересованы в объективном расследовании произошедшего. Да, реагируют на запрос общественности и давление СМИ, изображают бурную деятельность», — отмечал эксперт.
На борту парома действительно перевозили советскую военную технику, однако до трагедии — через пару недель после вывода войск из Эстонии, который завершился к 31 августа 1994 года. В момент крушения, судя по утверждениям портовых властей, никаких военных грузов на борту не было.
При этом источник в эстонских спецслужбах сообщал изданию Postimees, что спецслужбы Швеции до 31 августа 1994-го могли напрямую или через посредников закупать в Эстонии секретную электронику российской армии. Так что советская техника вполне могла оказаться на борту «Эстонии» в ту странную и страшную ночь крушения. Но официальная версия кораблекрушения по-прежнему связывается с ошибкой экипажа и техническими неполадками с визором.
В Швеции регулярно выходят книги и статьи, а также документальные фильмы о крушении парома, в которых выдвигаются новые версии и излагаются новые подробности.
В 2020 году канал Discovery сообщил, что дайверы нашли в корпусе судна пробоину диаметром 4 метра, скрытую ранее морским дном. Так как в ходе официального расследования факт наличия таких повреждений отрицался, конспирологическая теория о столкновении парома с подводной лодкой, например шведской, или подрыве на морской мине получила новое подкрепление.
Еще одна версия гласит, что паром подорвала русская мафия, заложившая множество небольших взрывных устройств. А кроме того, на борту якобы был бухгалтер бандитов с важными бумагами, который утонул вместе с портфелем. Но эта криминальная история относится скорее к разряду городских легенд.