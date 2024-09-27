«Из-под воды шел свет»: как ядерное оружие связано с гибелью парома «Эстония»

В ночь с 27 на 28 сентября 1994 года в Балтийском море произошло крупнейшее в истории Европы кораблекрушение в мирное время. На полпути из Таллина в Стокгольм в открытом море затонул паром «Эстония». Спастись удалось лишь 137 людям из почти 1000 находившихся на борту. Это единственное судно, останки которого охраняет закон о покое мертвецов, запрещающий любые исследования в районе крушения. Как гибель «Эстонии» обросла теориями заговора и при чем тут советское ядерное оружие — в материале «Газеты.Ru».

Странная страшная ночь

Вечером 27 сентября 1994 года паром «Эстония» вышел из таллинского порта и отправился на всех парах в Стокгольм. На борту судна с экипажем из 186 человек находились 803 пассажира и их автомобили, стоявшие на особой палубе.

Паром, построенный в Германии в 1979 году, долгое время использовали шведские компании для перевозок между Швецией и Финляндией, а в 1993 году судно продали эстонской фирме. Его конструкция предполагала, что визор на носу парома поднимается специальным механизмом, открывая для машин въезд на автомобильную палубу. Пассажиры же должны были размещаться в каютах на нескольких палубах — всего на судне насчитывалось восемь деков.

В ту ночь на Балтике был сильный шторм. Ветер дул со скоростью более 20 м/с, а волны в море достигали 8 м и били прямо в нос парома, где находился визор. В полночь «Эстония» на скорости 17 узлов (примерно 30 км/ч) обогнала паром «Мариэлла», шедший параллельным курсом. Вскоре радист «Эстонии» передал в эфир сигнал бедствия «мэйдэй», был слышен рев противотуманной сирены — видимо, ее включили, чтобы разбудить заснувших в каютах пассажиров.

Во втором часу ночи судно пропало с радаров.

© Макет затонувшего судна MS Estonia в Таллине, Эстония, 2023 год // Raul Mee/IMAGO/Lehtikuva/Global Look Press

Один из спасшихся, матрос Сильвер Линде, впоследствии рассказывал, что услышал в 00:55 громкий звук со стороны носа — будто два больших объекта столкнулись с огромной силой. Однако визор был в порядке, и никаких повреждений на автомобильной палубе он не увидел.

Через 20 минут — в 01:15 — механик Маргус Треу тоже услышал сильные удары. После этого запоры визора, весившего 55 тонн, разрушились, и конструкция оторвалась. Вода хлынула на автомобильную палубу.

Гробы вместо одеял

Паром начал крениться на правый борт, но продолжал идти вперед — на всех четырех двигателях. Многие пассажиры выбегали из кают, началась паника.

В отчете о причинах катастрофы говорится, что узкие коридоры и лестницы мешали людям выбраться на верхнюю палубу. Поначалу пассажиры помогали друг другу, пропуская вперед, но потом, вспоминали очевидцы, стали расталкивать друг друга в отчаянных попытках спастись.

Кто-то спотыкался об упавших, многими овладела апатия — они просто стояли, вцепившись в поручни, и ждали, пока кто-то им поможет.

Чтобы выбраться из недр «Эстонии», у людей было в среднем около 15 минут. Из более 800 пассажиров подняться на верхнюю палубу успели лишь 310.

В полвторого ночи судно уже лежало на боку на поверхности воды, и вскоре ушло на дно. До ближайшего острова от места крушения было около 40 км, а глубина моря в районе катастрофы составляла 82 метра.

В результате крушения погибли и пропали без вести 852 человека. Самыми юными жертвами стали сестры Зелмин — Катре и Крете: одной из них было меньше года, другой — два года. Ушел на дно со своим судном и капитан «Эстонии» Арво Андрессон.

«Мы прилетели <...> на место трагедии в ту же ночь. Увидели зловещую картину: из-под толщи воды шел свет. Когда случилась трагедия, электричество на судне вырубилось, но автоматически включились запасные генераторы. Они-то и давали свет, который отражался в облаках и создавал светло-серое свечение над местом катастрофы», — вспоминал в разговоре с журналистами заслуженный пилот РФ Вадим Базыкин, который участвовал в спасательной операции.

Часть выбравшихся с «Эстонии» подобрали другие паромы и катера, шедшие параллельными курсами.

Спасательную операцию развернули и на ближайшем к месту трагедии острове Уте. Здесь готовились принять сотни пассажиров, но привезли лишь 64 человека, из которых в живых остались 23.

«Это были одни из самых сложных часов: когда ты понимаешь, что вместо того, чтобы греть воду, подготавливать сотни коек, сотни одеял… в действительности тебе необходимы сотни гробов. Сложно, когда понимаешь, что вне зависимости от того, что ты делаешь и насколько ты готов выложиться, все бесполезно — тебе остается лишь ждать. И ты ждешь, ждешь погибших», — вспоминал капитан-лейтенант ВМФ Финляндии Паси Стафф, руководивший спасательной операцией на острове.

Конспирология и советское оружие

Для расследования катастрофы была создана международная комиссия. Согласно ее выводам, причинами гибели «Эстонии» стали технические ошибки конструкторов парома, высокая скорость хода и шторм, оторвавший визор.

Место крушения в результате трехстороннего шведско-эстонско-финского соглашения признали закрытым — оно стало единственным местом кораблекрушения, в отношении которого действует закон о покое мертвецов. Расследовать дело без официального разрешения всех трех стран нельзя — это будет расценено как преступление. Остов судна даже хотели накрыть саркофагом из цемента, но затем от идеи отказались.

Столь необычное решение властей и многочисленные несостыковки, связанные с неточным подсчетом погибших и пропавших без вести (а также — с ошибочным объявлением пропавших людей выжившими), породили множество теорий заговора.

Почти сразу после завершения первого расследования выводы комиссии раскритиковал судостроительный завод, где сделали паром. Вину создатели «Эстонии» возложили на владельцев судна и команду — мол, шли слишком быстро в такой шторм. Федерация профсоюзов транспортников Северных стран в Стокгольме также назвала выводы трехсторонней комиссии несостоятельными. Еще одними критиками стали родственники погибших (большинство жертв составили шведы и эстонцы).

В 2006 году власти Эстонии провели два новых расследования, рассматривая версии о том, что судно затопили намеренно. После разбирательства правительственной комиссии эстонские правоохранители заявили, что все-таки вероятной причиной крушения является ошибка в конструкции судна — слишком слабые механизмы запора носового визора. Однако, говорится в итоговом сообщении, «нельзя исключать и другие версии».

Госпрокурор Эстонии Маргус Курм подчеркивал: непонятно, как вода с автомобильной палубы залила расположенные ниже отсеки. Для затопления нужно было открыть сквозной доступ для воды. Он также заявил, что неясна природа громких шумов, описанных выжившими очевидцами катастрофы.

© Подъем рампы с затонувшего судна MS Estonia, 2023 год // Magnus Lejhall/Global Look Press

Широкую популярность получила теория о том, что на пароме перевозили из Эстонии в Швецию «трофейную» советскую военную технику и даже топливо для ядерного оружия или элементы управления боеголовками, оставшиеся в республике после ухода оттуда последних советских солдат.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич рассказывал «Известиям», что в пользу этой версии существует «довольно много свидетельств». По его словам, груз, в составе которого якобы была колесная техника, плохо закрепили, он сместился, из-за этого корабль накренился и стал тонуть.

«Перевозки были контрабандой, их организовали эстонские и шведские спецслужбы. Понятно, что Таллин и Стокгольм не заинтересованы в объективном расследовании произошедшего. Да, реагируют на запрос общественности и давление СМИ, изображают бурную деятельность», — отмечал эксперт.

На борту парома действительно перевозили советскую военную технику, однако до трагедии — через пару недель после вывода войск из Эстонии, который завершился к 31 августа 1994 года. В момент крушения, судя по утверждениям портовых властей, никаких военных грузов на борту не было.

При этом источник в эстонских спецслужбах сообщал изданию Postimees, что спецслужбы Швеции до 31 августа 1994-го могли напрямую или через посредников закупать в Эстонии секретную электронику российской армии. Так что советская техника вполне могла оказаться на борту «Эстонии» в ту странную и страшную ночь крушения. Но официальная версия кораблекрушения по-прежнему связывается с ошибкой экипажа и техническими неполадками с визором.

В Швеции регулярно выходят книги и статьи, а также документальные фильмы о крушении парома, в которых выдвигаются новые версии и излагаются новые подробности.

В 2020 году канал Discovery сообщил, что дайверы нашли в корпусе судна пробоину диаметром 4 метра, скрытую ранее морским дном. Так как в ходе официального расследования факт наличия таких повреждений отрицался, конспирологическая теория о столкновении парома с подводной лодкой, например шведской, или подрыве на морской мине получила новое подкрепление.

Еще одна версия гласит, что паром подорвала русская мафия, заложившая множество небольших взрывных устройств. А кроме того, на борту якобы был бухгалтер бандитов с важными бумагами, который утонул вместе с портфелем. Но эта криминальная история относится скорее к разряду городских легенд.