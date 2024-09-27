Обнаружен предсказанный 100 лет назад новый тип клеток

Австралийские ученые сделали важное открытие, обнаружив новый тип клеток, который значительно дополняет наше понимание процессов заживления в организме млекопитающих. На протяжении более века ученые предполагали существование подобных клеток, и наконец, их удалось найти в аорте взрослых мышей. Исследование заняло девять лет, ученые назвали эти клетки «предшественниками ЭндоМаков» (EndoMac progenitors). Исследование опубликовано в Nature Communications.

«Эти клетки выполняют важную функцию, способствуя росту кровеносных сосудов в ответ на сигналы организма. Они активируются при травмах или недостаточном кровообращении и быстро размножаются, чтобы помочь в заживлении. Открытие может стать поворотным моментом для пациентов с хроническими ранами», — объясняет Санури Лийанаге из Южно-Австралийского института медицинских исследований.

Авторы эти выделили клетки из мышей и выращивали их колонии в лаборатории. Клетки-«предшественники ЭндоМаков» лишены «опознавательных знаков», поэтому их можно трансплантировать без страха перед атакой иммунной системы. При введении этих клеток в пораженные диабетом ткани мышей процесс заживления пошел гораздо быстрее. Через две недели циркулирующие стволовые клетки трансформировались в макрофаги и эндотелиальные клетки, которые выстилают кровеносные сосуды

Чтобы понять, как работают клетки-«предшественниками ЭндоМаков», сначала необходимо вспомнить роль макрофагов. Макрофаги — это первые иммунные клетки, которые формируются у эмбриона и имеют ключевое значение для развития. Во взрослом организме большинство тканей содержат макрофаги. Однако примерно сто лет назад ученые выдвинули гипотезу, что стволовые клетки, циркулирующие в крови млекопитающих, могут создавать новые макрофаги, обновляя популяции этих клеток в различных тканях организма. Долгое время считалось, что эти циркулирующие стволовые клетки находятся в костном мозге, но недавние данные показывают, что стволовые клетки из костного мозга попадают только в несколько тканей, включая кишечник, кожу и сердце.

Согласно новому исследованию, эмбриональные клетки-предшественники макрофагов могут проникать в аорту на ранних стадиях развития. Даже по мере старения мышей, эти стволовые клетки продолжают производить новых макрофагов и вводить их в ткани.

Ученые ищут аналогичные клетки в человеческой аорте. Хотя результаты пока не опубликованы, авторы выражают оптимизм относительно предварительных данных.