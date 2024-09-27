Как космонавты чихают в скафандре?

Массу интересного рассказали журналистам на послеполетной пресс-конференции в Звездном городке космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, вернувшиеся после годовой экспедиции на МКС.

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В космосе они отработали 374 суток. Для Кононенко этот полет - пятый, для Чуба - первый. Дольше них по программе МКС не летал еще никто. И это рекорд. И еще одно мировое достижение: Олег Кононенко стал абсолютным рекордсменом по суммарному пребыванию в космосе - 1111 суток. Как образно подметил кто-то, цифра - как четыре восклицательных знака. Такого звездного багажа нет ни у кого из землян. И трудно сказать, когда этот рекорд будет перекрыт.

Конечно, главный вопрос: как чувствуют себя космонавты? Как встретила их гравитация?

"Мы с Николаем чувствуем на удивление себя хорошо, мы ожидали худшего", - признался Олег Кононенко.

По словам командира отряда космонавтов, они много занимались спортом и выполняли предписания врачей.

Вопросов море. И серьезных, и не очень. Ответы и серьезные, и тоже с изрядной долей юмора. И наши космонавты, и американские астронавты вообще любят пошутить.

Такая смешная деталь. Накануне отлета с космической станции состоялась передача командования МКС: "бразды правления" от Кононенко, который был командиром станции с марта этого года, перешли к астронавту НАСА Суните Уильямс. Как сказала тогда Сунита, по завершении своей миссии она налетает 0,375 "кононенка". После чего руководитель полетами в Хьюстоне добавил: американский ЦУП также теперь измеряет продолжительность полетов в космос в "кононенках", - рассказал Олег Кононенко.

Один из журналистов поинтересовался: что делать, если человек чихнул в космическом скафандре.

"А что человеку делать - втягивай обратно! - засмеялся Кононенко. - А если говорить серьезно, то у нас для этого есть вальсальва".

Оказывается, это такое специальное устройство, с помощью которого без рук можно почесать нос или продуться - выровнять давление в ушах.

Из очень важного: из космоса видно, как меняется Земля, как уменьшается площадь лесов.

"Земля меняется. В большей степени меняется Южная Америка. Площадь лесов там уменьшается, это видно существенно на глаз. Очень много пожаров, Африка горит, Южная Америка горит", - поделился Кононенко.

Но наш опытнейший космонавт уверен: Земля - саморазвивающийся организм и не позволит себя погубить.

То, что пережили и как работали космонавты на орбите, бесспорно, может стать сюжетом для самого крутого блокбастера. По крайней мере, Олег Кононенко считает, что работа и жизнь на Международной космической станции намного интереснее снятых фильмов.

Напомним: Олег Кононенко и Николай Чуб прибыли на станцию 15 сентября прошлого года. В ходе годовой 70-й и 71-й долговременной экспедиции МКС они выполнили два выхода в открытый космос, провели множество научных исследований и экспериментов. Некоторые из них - впервые. Среди самых уникальных эксперимент по 4D-биопринтингу. Проводил его Кононенко. Кстати, именно он четыре года назад впервые напечатал в космосе на биопринтере живой орган. И это стало настоящей сенсацией.

За это время МКС преодолела расстояние свыше 255 млн км. На станцию прибыло 14 российских и американских космических кораблей. С помощью двигателей российских грузовых кораблей "Прогресс МС" было совершено 14 плановых коррекций орбиты МКС и одна коррекция с целью уклонения от космического мусора.