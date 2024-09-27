Конец эпохи: взрыв 80-тысячной арены поразил весь мир

Малайзия попрощалась с одной из своих главных спортивных арен – стадионом «Шах Алам», который был уничтожен с помощью взрывчатки. Разрушение арены, вмещавшей 80 тысяч человек, для местных жителей стало концом эпохи, ведь стадион был одним из ключевых спортивных объектов страны.

© Соцсети

«Шах Алам» был построен в далёком 1994 году и на протяжении нескольких десятилетий служил местом проведения важнейших спортивных событий в Малайзии. Он был домашней ареной для футбольного клуба «Селангор» и национальной команды страны, а также принимал международные турниры, такие как юношеский чемпионат мира по футболу 1997 года и Кубок Азии в 2007 году. Казалось, этот стадион будет служить ещё долгое время, но со временем он стал не только стареть морально, но и разрушаться физически.

© Соцсети // Стадион «Шах Алам»

Попытки реконструкции и обновления арены проводились неоднократно, однако они не смогли решить накопившиеся проблемы. В 2020 году, после инспекции, было официально объявлено, что стадион «Шах Алам» больше не может использоваться – его признали аварийным. Это стало неожиданной новостью для многих жителей Малайзии, особенно для болельщиков клуба «Селангор», которые считали этот стадион частью своей футбольной культуры.

В итоге было принято решение снести стадион. Вскоре начались подготовительные работы к демонтажу, но самым зрелищным моментом стал взрыв, который буквально разрушил арену за секунды. Этот метод сноса был выбран как самый эффективный и быстрый, чтобы гарантировать безопасность в процессе разрушения огромной конструкции.

Видео этого момента появилось в интернете и мгновенно набрало миллионы просмотров. Сотни зрителей наблюдали за тем, как арена, которая когда-то собирала десятки тысяч болельщиков, за считаные мгновения превратилась в груду металла и бетона. Взрыв – это зрелище, которое завораживает и пугает одновременно.

Хотя разрушение такого символичного объекта вызывает грусть у многих жителей Малайзии, местные власти уже заявили, что на месте «Шах Алам» планируется возведение новой, более современной арены, которая будет соответствовать последним стандартам и требованиям. Ожидается, что строительство завершится не раньше середины 2025 года.