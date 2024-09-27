Как бедный чиновник стал великим Конфуцием

Считается, что в 551 году до нашей эры родился один из самых знаменитых людей в истории человечества – Конфуций.О точной дате продолжают спорить, но в Китае она считается неоспоримой. Но день года может плавать по Григорианскому календарю, потому что родился Конфуций в 27-й день восьмого лунного месяца по китайскому летоисчислению.

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Есть также споры и о годе рождения. Некоторые исследователи полагают, что случилось это в 552 году до н. э., но впоследствии ученики Конфуция установили 551 год до н. э., поскольку он по китайским меркам был особенный и добавлял символизма в появлении на свет Учителя.

А на Востоке Конфуция чаще всего именуют именно так – Учитель. И когда произносят это слово ни у кого не возникает сомнений, о ком идёт речь. Максимально правильно, насколько возможно для других языков, его имя звучит как Кун-фу-цзы, а то и просто Кун-цзы. При этом приставка цзы и переводится как «учитель». Конфуций – это уже латинизированное произношение его имени.

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Почитают его как основателя учения, ставшего доминирующем на всем Дальнем Востоке – Китай, Япония, Корея, Вьетнам и множество других стран до сих пор живут идеями Конфуция. Часто можно слышать как его учение относят к одной из мировых религий, но это совершенно не так, и конфуцианство – это философская школа.

Китай – единственная страна в мире, которая существует с Древних времен. Исчезли древние шумеры, фараоны Египта, прекратила своё существование Римская империя. Но Китай своей истории не прерывал, а потому там сохранились многие достоверные источники. Европейцы об этом могут только вздыхать.

Именно поэтому до нас дошли достоверные письменные данные о Конфуции. Хотя, конечно, как и всякая значимая историческая личность, его жизнь и деятельность обросли легендами и мифами. И продолжают обрастать – достаточно заглянуть в интернет и обнаружить там цитаты, которые он сроду не делал. Но эти мемы уже всерьёз приписывают ему.

Но совершенно точно известно, что Конфуций родился в семье чиновников, которых в Китае именовали «ши». Правильнее называть это, наверное, сословием, из числа которого и формировалась бюрократия. Ши – это потомки младших ветвей аристократических семей, которые не считались высокородными. Как возможный аналог можно привести неродовитое дворянство в России. Исследователи полагают, что семья Кун происходит от младшего сына предпоследнего императора династии Инь – Дин И.

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Также известно и место рождения Конфуция – город Цзоу царства Лу (современный ЦюйФу). Это было время очередной раздробленности Китая, который на протяжении всей своей истории то объединялся, то опять распадался на отдельные царства. Кстати, как и Древний Египет, просуществовавший не менее 6 тысяч лет.

Матери Конфуция в момент его рождения было около 20 лет, а вот отцу, чиновнику военного ведомства, уже, по разным данным, 63–66 лет. Поэтому вопрос рождения сына стоял остро, и они ходили на паломничество к Глиняному богу. Родился мальчик и его назвали Цю – холм. Было и второе имя – Чжун-Ни, означавшее «второй из глины».

Но многие называют Конфуция внебрачным ребенком. Дело в том, что в древнем Китае столь неравный брак считался варварством и резко осуждался. Ученики Конфуция этот факт отрицают, но известно, что от матери после смерти отца, когда ребенку было три года отвернулась её семья. В результате детство и юность он провёл буквально в нищете. Что не могло не сказаться на его философии, которая во многом основана на утверждении справедливости.

Как бы то ни было, но Конфуцию удаётся получить образование, наверняка благодаря своему происхождению. Он становится мелким чиновником, в 19 лет женится, а в 27 получает уже достаточно высокую должность царства Лу.

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В результате уже в 30 лет Конфуций получает возможность открыть собственную школу – основные идеи своей философии к тому моменту он уже для себя сформулировал. Причём школу общедоступную – плата за обучение составляла всего лишь связку сушеного мяса и делала её доступной абсолютно для любого китайца. Как результат – в школе училось до 3 тысяч человек одновременно. Не во всяком университете современном есть столько студентов.

Но вот учеников, которые стали в дальнейшем распространять идеи Конфуция, было только 70. В христианстве их назвали бы апостолами. Есть в конфуцианстве и своя «библия» — книга «Лунь-Юй», где собраны все основы его учения. Кстати, сам Конфуций считал, что учителя это не те, кто создаёт знания, а только хранит и передает их. По его представлению всё уже сделали древние и надо только следовать их заветам добродетели. Это почти три тысячи лет назад уже так считал, между прочим.

А любая эпоха – это только костюмы и какие-то предметы, которых раньше не было. Хотя оно, конечно же, не такое упрощенное, как кажется, и изучение философии Конфуция займёт не один год, и уж точно не поместится в одну статью — даже основные постулаты.

Но Конфуций определил пять добродетелей, с которыми спорить невозможно – человеколюбие, мудрость, справедливость, ритуал и искренность. И долго искал современного ему правителя, который бы смог реализовать его философию справедливости на практике. Он ходил от царства к царству, прошёл девять владетельных дворов, выполняя роль наставника. Но нашел ли такого правителя? Наверняка нет, потому что сам же и признавал, что человек не совершенен. Но совершенными могут быть его стремления.