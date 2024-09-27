Как викинг Харальд Суровый добивался любви дочери князя Ярослава Мудрого

Король Норвегии Харальд III Суровый вошел в историю как смелый воин, удачливый политик и конунг викингов, с гибелью которого завершалась трехвековая экспансия скандинавов. Однако известен он и как автор любовных стихов, посвященных дочери Ярослава Мудрого. Посватавшись в первый раз, викинг получил от князя отказ, но через 10 лет он все-таки стал зятем киевского правителя.

© Кадр из сериала «Викинги: Вальхалла»

Норвежский эмигрант

Исландский историк Снорри Стурлусон в своем своде королевских саг «Круг земной» пишет, что 29 июля 1030 года в битве против сторонников датского короля погиб конунг Олаф Харальдссон. В сражении участвовал и сводный брат Олафа, юный Харальд Сигурдарсон. Историк сообщает, что Харальд был ранен, скрывался от преследователей и в 1031 году убежал «на восток в Гардарику к конунгу Ярицлейву», так скандинавы называли Русь и ее князя Ярослава, впоследствии прозванного «Мудрым».

Хотя молодому викингу было всего 15 лет, он зарекомендовал себя как храбрый и умелый воин, которого киевский князь с радостью принял на службу. Харальд верно служил Ярославу, собирал для него дань и командовал походом в польские земли. Снорри пишет, что уже через три зимы, в 1034 году «отправился Харальд в путь в Грикланд (Греция), и было у него много войска. Держал он тогда путь в Миклагард (Константинополь)».

Ты, конечно, парень хороший, но нет

В Киеве Харальд строил себе неплохую карьеру, но по какой-то причине покинул Русь. Ответ дает сага «Заплесневелая кожа», записанная в 1220 году. В ней говорится, что викинг совершил много подвигов и Ярослав ценил его, но «у конунга Ярицлейва и княгини Ингигерд была дочь, которую звали Элисабет (Елизавета или на славянский манер Елисава)».

© Фреска XI века в Соборе Святой Софии в Киеве. Дочери Ярослава Мудрого. Елизавета вторая справа

Харальд завел разговор с конунгом, не захочет ли тот отдать ему девушку в жены, говоря, что он известен родичами своими и предками, а также отчасти и своим поведением. Ярослав ответил, что не отдаст Елизавету за иностранца, у которого нет государства для управления и денег для достойного выкупа княжеской дочери.

Однако князь уважал воина и сказал, что на время «придержит» 12-летнюю дочь. Харальд решил, что выход один — ехать в Константинополь, Нью-Йорк тогдашнего времени. Только в Византийской империи он смог бы заработать деньги и славу, которые были нужны ему для женитьбы и будущего завоевания Норвегии.

Воин и интриган

В Константинополь 18-летний Харальд прибыл с пятью сотнями земляков-викингов и оказался в своей стихии. Его отряд сразу ввели в состав элитной варяжской гвардии, которая охраняла византийского императора. Харальд громил пиратов Анатолии и Сирии, 4 года участвовал в сицилийском походе, а в 1042 году при подавлении восставших болгар лично убил их царя Петра Деляна.

© Византийская варяжская гвардия. Хроника Иоанна Скилицы, XII век

Заработанные в походах и грабежах деньги он отправлял на хранение к своему будущему тестю, а Ярослава не зря прозвали «Мудрым». Киевский князь, видя какие огромные богатства высылает Харальд, понимал, что этого человека ждет большое будущее и долгие десять лет не выдавал Елизавету замуж.

© Византийцы высаживаются на Сицилии и побеждают арабов. Изображение в хрониках Иоанна Скилицы, XII век

Во время очередного дворцового переворота, в котором варяги принимали непосредственное участие, Харальд попал в опалу и бежал на Русь к Елизавете, которую он видимо по-настоящему любил.

Суровый поэт

Снорри Стурлурсон пишет, что после 10-летней службы, возвращаясь из Константинополя с деньгами, «…каких никто в Северных землях не видел во владении одного человека», Харальд сложил шестнадцать стихотворений, названных «Висами радости». В них суровый варяг в поэтической форме рассказывал, как громил вражеские армии, пережил на море страшные бури, какой он мастер управлять кораблями, ездить на лыжах, скакать на коне и владеть мечом.

Каждая виса заканчивалась фразой: «А дева русская все равно презирает меня». В Киеве Харальд получил от Ярослава заработанное богатство и зимой 1043–1044 годов женился на Елизавете. Кроме скальдов брак подтверждает средневековый историк Адам Бременский и исландские анналы. До свадьбы Харальд по просьбе будущего тестя пошел в поход на Константинополь, который не успел перерасти в войну и закончился миром.

Норвежский король

Весной 1044 года с огромными богатствами, верной дружиной и женой Харальд отправляется на родину и через два года становится королем Норвегии. Он успешно воевал с Данией и Швецией, что укрепило его положение в Скандинавии, а за жесткое правление и подавление внутренних восстаний получил прозвище «Суровый». Елизавета родила королю дочерей-близнецов — Марию и Ингигерду.

В 1046 году, нарушая христианские законы, Харальд женился на дочери влиятельного норвежского вельможи по имени Ингигерда. От этого брака у него родились сыновья — Магнус и Олаф. Скорей всего второй женитьбой король искал союзников среди местной знати, которая неохотно его приняла. Но Елизавету Харальд продолжил любить: это подтверждает и то, что во время похода в Англию в 1066 году он, по сведениям саг «Круг земной» и «Хульде», взял первую жену и дочерей с собой.

Семью король оставил на Оркнейских островах, а сам вместе с воинами отправился завоевывать трон Англии. Харальд, как и полагается настоящему викингу, погиб в сражении. В сентябре 1066 года в бою при Стамфорд-Бридже саксонская стрела попала в горло конунга, и он захлебнулся кровью.

В саге «Хульде» говорится: «В тот же день и тот же час», когда стрела убила Харальда, скончалась и дочь конунга Мария. Оставшиеся жена и дочь, дождавшись зимы, ушли в Скандинавию. После этого русская княжна Елизавета исчезает со страниц саг, а Ингигерда выходит замуж за датского короля Олафа Свейнссона. У Елизаветы была не самая тяжелая судьба из дочерей Ярослава Мудрого. Ее младшая сестра Евпраксия вышла замуж за императора Германии, который оказался извращенцем.