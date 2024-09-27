Последняя «привилегия»: спецобъект НКВД для расстрела «элитных» заключенных

«Большой террор» стал мрачной страницей истории СССР. "Диктатура пролетариата" так и не наступила, зато очень быстро началась диктатура вполне обыкновенная. И власть выбрала в качестве инструмента внутрипартийной борьбы за привилегии обыкновенное насилие. Иронично, что власть, которая ратовала за всеобщее равенство, собственную элиту даже расстреливала в отдельном месте, которое получило название спецобъект "Коммунарка".

© Кадр из телесериала «Зорге»

В глухом лесу

До 1917 года на месте спецобъекта находилась старинная усадьба «Хорошавка». Барский дом, хозяйственные постройки, красивый пруд в глубине леса – всё это сохранилось и после революции. В 1927 году участок облюбовал нарком внутренних дел СССР Генрих Ягода. Правда, дом он начал использовать не для семейного отдыха, а для тайных совещаний и встреч с видными функционерами НКВД.

После расстрела Ягоды в 1938 году уединëнную лесную усадьбу было решено превратить в место казней. Изначально там расстреливали чекистов, но вскоре для расправ начали привозить и представителей других структур.

Быстро и надёжно

В «Коммунарке» не любили тянуть с исполнением приговора. Как правило, жертвам требовалось лишь дождаться ночи. На «спецобъект» из тюрьмы их доставляли на служебных автомобилях. Далее они проходили через барак, в котором шла сверка – исполнители приговора должны были убедиться, что перед ними именно то лицо, чья фамилия значится в «расстрельном списке». Если на данном этапе проблем не возникало, то осужденных по одному отводили к траншее и пускали им пулю в затылок.

Расстрельная команда могла за ночь лишить жизни сотни людей. После выполнения «плана» они отправлялись в соседнее помещение, где была приготовлена выпивка и закуска. Наступала очередь врача и его помощников – требовалось зафиксировать факт смерти и пересчитать трупы.

Согласно данным министерства безопасности России, опубликованным в 1993 году, на спецобъекте «Коммунарка» было расстреляно от 10 до 11,4 тысячи человек.

В 1999 году «Коммунарку» передали Русской православной церкви. Сегодня территория преобразована в мемориальный комплекс «Спецобъект «Коммунарка» с храмом Святых Новомучеников и исповедников Российских.

Место для элиты

Последние секунды жизни в «Коммунарке» провели многие представители элиты. Там расстреляли членов политбюро ВКП (б) Н. Бухарина, А. Рыкова, начальника охраны В. Ленина А. Беленького, мужа М. Цветаевой С. Эфрона, множество видных военных, учёных, врачей, священников, а в разгар лета 1941 года – монгольское правительство практически в полном составе.