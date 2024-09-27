Почему обитательницы гаремов беременели от евнухов и зачем гаремщики женились

В исторических хрониках сохранились примеры, когда евнухи, несмотря на свои физические ограничения, не только вели довольно активную половую жизнь, но и умудрялись зачинать детей. Но как такое могло случиться? Разве кастрация не исключает возможность отцовства? Эта загадка кажется странной, но разгадка кроется в деталях. Давайте разберемся, как это было возможно и что именно стояло за этими необычными историями.

© Кадр из телесериала «Великолепный век. Кесем»

История знает множество удивительных случаев, и один из них — это беременность женщин от евнухов. На первый взгляд кажется невозможным, ведь евнухи кастрированы и не могут зачать ребенка. Однако в реальности все не так однозначно.

Как появились евнухи и какую роль играли

Евнухи, как особая категория слуг при дворах правителей, появились задолго до Османской империи. Османы заимствовали эту практику у византийцев, которые, в свою очередь, переняли ее от древних цивилизаций Востока. Основная идея заключалась в том, что евнухи, лишенные возможности иметь потомство, будут более преданными своему господину, ведь у них не было собственных семейных интересов.

Евнухи часто занимали ключевые позиции при дворах. Они могли быть советниками, казначеями или даже военачальниками. В Китае, например, евнухи служили императорам, помогая управлять огромной страной. Их особый статус давал им доступ к тайнам двора и доверие правителей. Кастрация также имела ритуальное и религиозное значение в некоторых культурах. В Древнем Риме, например, евнухи служили в храме богини Кибелы, где кастрация была частью религиозного обряда.

Черные и белые евнухи Османской империи

В исламском мире нанесение увечий, таких как кастрация, было запрещено религией. Поэтому османские правители не могли производить евнухов внутри империи. Они вынуждены были привозить их из-за границы. Евнухов часто захватывали в плен или покупали на невольничьих рынках. Таким образом, евнухи поступали ко двору уже кастрированными, готовыми к службе.

При османском дворе евнухи делились на две основные группы: черные и белые. Первые происходили из стран Африки, расположенных к югу от Сахары. Этих людей часто захватывали в плен во время военных походов или покупали на невольничьих рынках. Африканские евнухи отличались выносливостью и крепким здоровьем, что делало их идеальными кандидатами для службы в гареме. Белые евнухи, напротив, происходили из регионов Балкан и Кавказа, но среди них встречались выходцы и из других регионов. Они попадали в рабство в результате конфликтов, или их продавали бедные семьи, надеясь таким образом обеспечить себе лучшее будущее.

© Стража гарема. Австрийский художник-ориенталист Рудольф Эрнст

Белые евнухи вначале занимали главные роли при дворце, обучали пажей и выполняли важные административные функции. Однако со временем темнокожие евнухи стали занимать все более важное место в структуре османского двора. Они не только отвечали за порядок в гареме, но и выполняли многие деликатные поручения султана. Очевидно, что чернокожим гаремщикам отдавали предпочтение еще и потому, что в случае связи с обитательницами гарема, измена будет очевидной, ведь родится ребенок-мулат. Стоит учитывать еще и тот факт, что среди наложниц обычно не было темнокожих женщин.

© Кызляр-ага (впереди процессии) ведет принцев на церемонию обрезания. Миниатюра 18 века

Белые евнухи, занимавшие ранее главные позиции, постепенно уступили свои роли черным. К XV веку черные евнухи стали главными надзирателями гарема и обладали большим влиянием. Кызляр-ага (пер.»начальник девушек») — глава евнухов, эта должность до начала 19 века была среди наиболее важных в Стамбуле, виду близости к султану и той роли, которую женщины играли в дворцовых интригах. Черные евнухи контролировали жизнь женщин в гареме, следили за их поведением и выполняли приказы султана. Кроме того, они занимались воспитанием и образованием молодых принцев, что делало их еще более важными фигурами при дворе.

Интимная жизнь евнухов

В культуре и литературе евнухи часто изображались как существа без сексуальных потребностей, что не всегда соответствовало действительности. Фактически, степень их сексуального влечения могла варьироваться в зависимости от возраста кастрации и других факторов. Случаи интимных отношений между гаремщиками и наложницами не были редкостью, хотя и строго наказывались. Некоторые евнухи могли иметь сексуальные отношения с мужчинами или женщинами, хотя такие связи обычно были скрытыми и табуированными.

Существовало несколько способов кастрации, каждый из которых по-разному влиял на возможность евнухов вести интимную жизнь. Один из самых жестоких методов заключался в полном удалении половых органов. Мужчины, подвергшиеся такой операции, испытывали серьезные проблемы со здоровьем и страдания. Однако даже такие евнухи могли вступать в половые связи, используя съемные протезы.

Другой способ кастрации включал удаление только семенного мешочка с яичками. Этот метод был менее травматичным, и мужчины, подвергшиеся такой операции, могли испытывать эрекцию и вести половую жизнь практически без ограничений. Правда, способность к зачатию у них полностью отсутствовала. Такие евнухи, особенно если они были кастрированы после достижения половой зрелости, могли испытывать влечение и вступать в интимные отношения.

© Кастрация Абеляра. Европейская миниатюра 13-го века

Наименее радикальным методом было раздавливание яичек и обрезание протоков. Этот способ не всегда гарантировал полную стерилизацию, и иногда у таких евнухов сохранялась возможность зачать ребенка. Это случалось редко, но такие случаи зафиксированы в истории.

Интимная жизнь евнухов при дворе была полна парадоксов. Женщины гарема, зачастую лишенные близости с султаном, искали утешение в объятиях евнухов. Евнухи, в свою очередь, хорошо знали женское тело и умели доставлять удовольствие, что делало их привлекательными партнерами.

Любовные связи и семейная жизнь евнухов

Евнухи в османском дворце не только исполняли свои служебные обязанности, делали блестящую карьеру, но и имели право на личную жизнь, которая порой становилась весьма насыщенной. Несмотря на то что многие считали евнухов бесполыми существами, история полна примеров их законных браков и даже любви.

© Свергнутая фаворитка. Французский художник Фернан Кормон

Одним из самых известных случаев стал брак хадим Ибрагима Паши, главного белого евнуха при дворе Сулеймана Великолепного. Он не только занимал высокие государственные должности, но и стал законным мужем сестры султана, Фатмы Султан. Этот брак, скорее всего, был больше политическим союзом, чем любовным, ведь Ибрагим Паша уже ушел в отставку из-за старости, когда состоялась свадьба. Однако сам факт, что сестру султана выдали замуж за евнуха, говорит о высоком статусе Ибрагима и его влиянии.

Но не все евнухи вступали в брак по политическим причинам. Некоторые из них искренне влюблялись и строили семейные отношения. Интимная жизнь евнухов была насыщенной и разнообразной. Несмотря на кастрацию, многие из них сохраняли возможность иметь близкие отношения с женщинами. Евнухи, кастрированные частично, могли даже испытывать эрекцию и вести активную половую жизнь.

Евнухи также имели возможность создать свою семью после службы при дворе. Они часто выбирали в жены женщин с детьми или вдов, которым было сложно найти нового мужа. Эти союзы были основаны на взаимной поддержке и уважении. У евнухов, служивших долгое время при дворе, накапливались значительные богатства, что позволяло им обеспечивать свои семьи. Некоторые из них даже усыновляли детей, передавая им свое имущество и статус.

Одним из таких примеров был Бешир Ага, главный черный евнух, который стал одним из самых влиятельных людей в Османской империи. Несмотря на свою кастрацию, он женился и усыновил нескольких детей, обеспечивая им будущее и статус в обществе. Его жизнь показывала, что евнухи могли быть не только слугами, но и полноценными членами общества, строящими свои семьи и оставляющими след в истории.

Беременности обитательниц гаремов от евнухов — это сложное и многогранное явление, объясняемое как медицинскими, так и социальными факторами. Неполная кастрация, ошибки при операции, а также психологические и эмоциональные связи между евнухами и женщинами играли важную роль в таких случаях. История полна примеров, когда даже в самых строгих и контролируемых условиях человеческие отношения находили свои пути.