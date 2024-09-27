Как советская власть сделала из Иваново «город невест»

Сначала никто бы и не подумал, что когда-то город Иваново-Вознесенск станет «городом невест». Но советская власть, которая способствовала открытию в населённом пункте текстильных предприятий, создала настоящий «бренд», переживший на десятилетия само государство.

В мире женщин

Первые ткацкие фабрики в Иваново (так город называется с 1932 года) появились ещё в XVII веке. Во второй половине XVIII века в регионе заработали первые набивные производства. Но настоящий промышленный переворот произошёл в начале прошлого столетия с переходом от ручного труда к машинному. А в 1928 году там был основан крупнейший в СССР текстильный Меланжевый комбинат.

На ивановских ткацких фабриках трудилась практически вся женская половина города. Были и периоды, когда «местных» рабочих рук не хватало. Тогда женские кадры свозили в Иваново из разных уголков страны. Так постепенно и образовался гендерный дисбаланс.

Усугубила проблему Великая Отечественная война. На фронт отправилась 71 тысяча ивановцев, из которых обратно вернулось чуть больше половины. С учётом этого после войны за Иваново окончательно закрепилась репутация «города невест».

В погоне за равенством

Советская власть проблему признала и попыталась ситуацию с половым перекосом выровнять. Для этого 1950-х годах в Иваново начали открываться предприятия машиностроительной отрасли, ориентированные на мужской труд (Ивановский завод чесальных машин, Ивановский завод тяжёлого станкостроения, «Ивтекмаш», Ивторфмаш, «Автокран», «Точприбор»).

Правда, данный метод соотношение между мужским и женским населением существенно не изменил. По состоянию на 1979 год в Ивановской области проживало 43,2% мужчин и 56,8% женщин.

Специалисты тут же это объяснили более высокой смертностью мужчин трудоспособного возраста и более высокой продолжительностью жизни у женщин. Статус «города невест» ещё прочнее «приклеился» к Иваново.

Коммунисты поняли, что бороться с этим бесполезно и решили сделать из «прозвища» бренд. На гербе Иваново закрепили челнок и факел, а в 1996 году, уже после распада СССР, их заменили на изображение молодой красавицы, занятой прядением.