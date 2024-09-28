Что нужно выпить 1 октября, чтобы сохранить здоровье

1 октября совершается празднование в честь иконы Божией Матери «Целительница». В этот день Православная церковь почитает память святой Ариадны.

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Еще одно название этого дня — Арина Шиповница. Это связано с тем, что 1 октября люди начинали собирать шиповник. Важно было собрать их до первых заморозков, которые разрушают витамин С. Считается, что самый полезный шиповник — тот, что собран именно на Арину.

Славяне не только использовали шиповник в пищу, но и готовили из него особый витаминный напиток. Из шиповника также делали кисели и варенья, вкуснейшие мармелады и джемы. 1 октября продолжался Девичий сбор, который обычно сопровождался заготовкой капусты на зиму.

Приметы погоды

Если листья на березе не опали, то снег выпадет поздно.

На Арину журавли летят на юг — на Покров (14 октября) будет мороз.

Если птиц не видно, то раньше Артемьева дня (2 ноября) мороз не ударит.

Бурьяны очень высокие выросли — зимой будет много снега.

Какая погода на Арину, такой она будет и 1 апреля.

Если трещат домашняя мебель или утварь, то скоро пойдет дождь.

Именины отмечают: Борис, Алексей, Ариадна, Аркадий, Вениамин, Владимир, Иван, Илларион, Константин, Михаил, Софья.