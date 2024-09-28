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«Он дрожал от унижения» 35 лет назад Ельцина бросили в реку с мешком на голове. Как это помогло ему стать президентом?

28 сентября 1989 года с будущим президентом России Борисом Ельциным произошел самый загадочный в его биографии инцидент, до конца не проясненный до сих пор. По словам самого политика, по дороге на подмосковную дачу друга на него напали бандиты, надели ему на голову мешок и сбросили с моста в Москву-реку. Ельцин чудом сумел выбраться из холодной воды и обратился к милиционерам. Покушение способствовало росту популярности оппозиционера, не боявшегося критиковать режим и нравы, царившие в партийной элите. Сторонники демократического лагеря считали, что генсек Михаил Горбачев так пытался свести счеты с неугодным противником. Политическая карьера Ельцина, уже практически завершенная, вновь пошла в гору: вскоре его избрали председателем Верховного Совета РСФСР, а затем и президентом России. Тем не менее в деле с падением с моста находили немало нестыковок. Есть версия, что никакого покушения на самом деле не было, а Ельцина скинул в реку муж любовницы. Сам пострадавший в разные периоды менял свои показания. «Лента.ру» попыталась разобраться в нашумевшей истории 35-летней давности, прочно вошедшей в народный фольклор.

«Дрожал от унижения». 35 лет назад Ельцина бросили в реку с мешком на голове
© Lenta.ru

«Саша, посмотрите, что со мной сделали», — говорил Борис Ельцин, обращаясь к своему охраннику Александру Коржакову, едва тот показался на пороге крохотной милицейской будки.

Немногим ранее народный депутат СССР прибыл к поселку Успенское Одинцовского района Подмосковья на служебной «Волге», где-то за полкилометра отпустил шофера и решил дальше идти пешком — сделать сюрприз своему давнишнему товарищу по Госстрою Сергею Башилову, который обитал там на даче. Внезапно рядом с седовласым статным мужчиной притормозили красные «Жигули».

Из машины выскочили четверо здоровяков, набросили на голову Ельцину мешок, связали за спиной руки и затолкали в салон: сам он уже не сомневался, что это киллеры и теперь они повезут его в лес. Однако похитители поступили с пленником иначе — с размаха бросили в Москву-реку с моста.

В прохладной осенней воде Ельцин сумел кое-как освободиться и добрался до берега. Водители проезжавших мимо машин боялись подбирать странного бедолагу и лишь сигналили ему, предупреждая не выходить на проезжую часть. Продрогший Ельцин добрался до поселка и обратился за помощью к дежурившим на КПП у VIP-дач милиционерам. Там-то его и застал Коржаков: его шеф, популярный оппозиционный политик, недавно прилетевший из Америки, сидел на скамейке в одних трусах и бушлате.

На часах давно было за полночь. Два опешивших милиционера Томский и Костиков постоянно переглядывались друг с другом, не зная, что делать и как себя вести. Наконец один из них вытащил старенький обогреватель и поставил рядом с дрожащим Ельциным, которого прежде видел по телевизору.

Коржаков молча налил ему из фляжки стакан самогона и принялся растирать окоченевшее тело. На мокром костюме пострадавшего виднелись следы крови и остатки речной травы

Вскоре на место ЧП прибыли супруга и младшая дочь Ельцина с мужем. Слегка шатающегося, его вывели на улицу и усадили в машину. Так прошел самый загадочный вечер в жизни первого президента России в изложении его самого и ближайшего к нему в то время человека — Коржакова. Что же на самом деле приключилось с Ельциным близ поселка Успенское 28 сентября 1989 года, до сих пор остается тайной.

«В политику я тебя больше не пущу»

Харизматичный Ельцин начал завоевывать популярность еще в столовой Свердловского обкома КПСС, где в 1968 году он возглавил отдел строительства. Обед там стоил 60-70 копеек, причем кассира не было: требовалось оставить деньги на специальной тарелочке и при необходимости взять сдачу. Каждый самостоятельно подсчитывал по меню стоимость обеда и расплачивался. Один лишь Ельцин никогда не занимался подсчетами копеек: всегда клал в тарелку бумажный рубль и сдачу демонстративно не брал. Вскоре у него нашлись подражатели. Благодаря своему щедрому жесту Ельцин приобрел известность.

Привычку платить за обед по рублю он сохранил надолго. При поездках по области уже в качестве первого секретаря обкома Ельцин всегда расплачивался именно такой суммой, не вникая, сколько в действительности стоил обед, которым его спешили угостить руководители горкомов и предприятий. Позже (вероятно, по чьей-то подсказке) он поднял ставку до десяти рублей.

Во время перестройки Ельцин прославился как решительный борец с привилегиями среди партийной номенклатуры. Сам отказался от служебной машины, от служанки на даче, а затем и от самой дачи. Не стал лечиться в поликлинике Четвертого управления Минздрава СССР. Когда вошедший к нему в кабинет работник Госстроя предложил паек, рассвирепевший Ельцин выгнал его яростным криком: «Вон со своими подачками!» Закидоны уральского самородка не находили понимания у многих коллег, его не считали своим и называли популистом.

В сентябре 1987 года Ельцин направил Михаилу Горбачеву письмо с просьбой освободить его от должности кандидата в члены Политбюро. Оно содержало критику партийных ортодоксов, которые, по мнению возмутителя спокойствия, тормозили начатую генсеком перестройку. Горбачев по каким-то своим причинам решил проигнорировать послание, из-за чего Ельцин выступил с теми же тезисами на октябрьском пленуме ЦК КПСС. Реакция на резкое по тем временам выступление была однозначной: партийные функционеры подвергли его жесткой критике, позицию Ельцина и его оценки признали «политически ошибочными».

Как следствие, в ноябре того же года Ельцина сняли с должности первого секретаря Московского горкома, а в феврале 1988-го вывели из кандидатов в члены Политбюро. Но окончательно ломать не стали: попавшего в опалу чиновника понизили на несколько уровней, поставив первым замом председателя Госстроя СССР — работать по прямой специальности.

«В политику я тебя больше не пущу», — сказал ему в назидание Горбачев.

Естественно, Ельцин рвался заниматься именно ею, политикой. Тем более, чувствовал широкую поддержку в народных массах. Весной 1989 года он баллотировался на выборах народных депутатов СССР и даже единственный раз в своей карьере поучаствовал в теледебатах, буквально разгромив своего соперника, гендиректора ЗИЛа Евгения Бракова.

На I Съезде народных депутатов СССР через несколько месяцев Ельцин стал членом Верховного Совета СССР и одновременно — сопредседателем оппозиционной Межрегиональной депутатской группы (МДГ). Теперь он уже не опальный чиновник среднего звена без перспектив подняться выше, а популярный вождь всех несогласных с официальным курсом.

Именно в таком статусе Ельцин и угодил в загадочную историю.

«Ельцин, ездивший в трамвае и пошедший в обычную районную поликлинику, буквально взмыл на гребне народной симпатии, после чего мог себе позволить и неудачные выступления в Америке, и загадочные падения в реку, — размышлял впоследствии его соратник Егор Гайдар. — Ничто не могло остановить роста его популярности, а все накладки молва относила на счет "заговора" элиты против народного заступника»

«Любой негатив о Ельцине отвергали с порога»

В той самой поездке в США в сентябре 1989 года Ельцин по специальному приглашению прочитал лекцию в Университете Джонса Хопкинса. Чуть позже журналист Владимир Губарев опубликовал в «Правде» перевод статьи из итальянской прессы, в которой утверждалось, что советский гость во время своей командировки постоянно находился в непотребном виде, безбожно пьянствовал, а еще по прилете помочился на шасси самолета. Профессора, который явился к нему ранним утром, чтобы проводить на лекцию, Ельцин якобы встретил смачным поцелуем и, возбужденно размахивая бутылкой с виски, немедленно предложил выпить за свободу.

Реагируя на написанное, сам Ельцин уверял, что на самом деле выступил перед студентами кристально трезвым, но недосып и смена часовых поясов привели к сильной вялости, которую можно было принять за алкогольное опьянение.

У Губарева потом спросили, с какой целью он обнародовал порочащие политика сведения. «Ради правды, — последовал ответ. — Весь мир это знал, а мы не знали».

Тем не менее сторонники демократического движения не поверили в рассказ о похождениях Ельцина в США, приняв его за наглую клевету правящего режима, проведенную через главный партийный рупор — презираемую многими газету «Правда». Считалось, что таким подлым способом Горбачев и иже с ним пытались опорочить своего политического оппонента.

«Да, тогда трудно было переубедить людей, они ждали такого борца за справедливость, как Ельцин, — и моментально, не задумываясь, сотворили себе кумира, — замечал в мемуарах Николай Рыжков, в ту пору глава правительства СССР (и соперник Ельцина на выборах президента РСФСР 1991 года). — Любой негатив о Ельцине отвергали с порога. Состоялось "купание в мешке", не поверили — навет; проспал в самолете встречу с президентом Ирландии в Шенноне (в 1994 году — прим. «Ленты.ру») — враки; работа на даче “над документами” — человек думает о них, о государстве».

По его словам, иллюзии у многих улетучатся, только когда Ельцин в непотребном виде подирижирует оркестром в Германии и это покажут по телевидению.

«Если бы захотели угробить, угробили бы элементарно»

28 сентября 1989-го Ельцин встречался со своими избирателями в микрорайоне Раменки — рассказывал о поездке в США, отвечал на вопросы. Расходились все в хорошем настроении и вполне довольные друг другом. Ельцин сел в служебную «Волгу», а люди из его команды отправились по домам на метро.

Если верить водителю (он был приставлен к Ельцину недавно и плохо его знал), он высадил своего пассажира недалеко от Успенского, поскольку тот хотел пройтись пешком, наслаждаясь бабьим летом. С Башиловым их, помимо совместной работы, объединяла любовь к русской бане: оба много лет трудились в суровых краях и очень любили хорошенько попариться.

В половину первого ночи Ельцин позвонил домой и сообщил, что находится на КПП, — замерзший и растерянный. Рядом с ним находились два милиционера. Сам Ельцин описывал историю так:

Ехал к старому свердловскому другу. Недалеко от дома отпустил машину. Прошел несколько метров, вдруг сзади появилась другая машина. И... я оказался в реке. Вода была страшно холодная. Судорогой сводило ноги, я еле доплыл до берега, хотя до него несколько метров. От холода меня трясло

Позднее эта версия вызвала подозрения у тех, кто пытался разобраться в случившемся. Например, тот же Коржаков утверждал, что лично замерил глубину в том месте реки, на которое указал Ельцин, и нашел ее весьма мелкой — по прикидкам ветерана КГБ, Борис Николаевич неминуемо бы разбился о дно при падении с большой высоты (или сильно покалечился).

Но Коржаков никогда не отрицал сам факт того, что Ельцин побывал в речной воде и прилично продрог.

«Когда я его обнаружил, он весь дрожал от холода и унижения и представлял собой жалкую фигуру, — поведал он немецкому журналу Der Spiegel в ноябре 1996 года. И поспешил нагнать интриги. — Пусть вся правда об этом останется тайной Ельцина»

Телохранитель недоумевал, почему его шефа — если от него действительно хотели избавиться навсегда, а не напугать — предварительно не вырубили ударом по голове. Впрочем, нельзя не учитывать, что Коржаков делился откровениями уже после скандального разрыва с начальником (Ельцин уволил Коржакова после того, как тот задержал членов предвыборного штаба президента, предположительно, выносивших из Белого дома коробку с долларами — прим. «Ленты.ру») и, можно предположить, стремился выставить его не в самом лучшем свете. Падение с моста, кстати, повлияло на судьбу не только Ельцина, но и Коржакова: если до того (после увольнения из КГБ) он продолжал работать со своим бывшим шефом на общественных началах (а зарабатывал в ЧОПе), то после покушения приближенные Бориса Николаевича попросили его сосредоточиться на охране политика и пообещали за это 300 рублей в месяц.

Но на нестыковки в деле указывал не только он.

«Конечно, если бы Ельцина захотели по-настоящему угробить, угробили бы элементарно, — размышлял его многолетний верный помощник Лев Суханов. — Технически это не представляло особого труда. Борис Николаевич был почти беззащитен, но при этом надо учитывать два обстоятельства. Во-первых, Ельцин — везунчик и, во-вторых, физическое его устранение всколыхнуло бы всю Россию, что вызвало бы непредсказуемые последствия».

Как бы то ни было, народный депутат отделался лишь простудой из-за переохлаждения: несколько дней пролежал в постели с высокой температурой. О ЧП близ Успенского все же сообщили министру внутренних дел Вадиму Бакатину. Тот пообещал разобраться в случившемся, однако Ельцин вскоре отказался от своего заявления, сделанного по горячим следам, и попросил не поднимать шума.

4 октября 1989-го Горбачев рассказал историю о падении с моста на заседании Политбюро ЦК КПСС, а 6-го Ельцин заявил следователю ГУВД: «Никакого нападения на меня не было. О том, что случилось, я никогда не заявлял и не сообщал и делать этого не собираюсь».

Постепенно дело о покушении стало затухать, но Бакатин внезапно нарушил вроде бы данное Ельцину устное обещание не выносить сор из избы и выступил с докладом на сессии Верховного Совета — так история с падением с моста получила широкую огласку. Вероятно, инициатива дать делу ход исходила от Горбачева, который не хотел упускать случая выставить своего соперника в неприглядном виде.

По мнению историка спецслужб Александра Колпакиди, инцидент близ Успенского сказался еще и на карьере Бакатина — именно тогда его фамилию узнал народ.

«Было видно, что он занимает очень хитрую позицию: он не хочет однозначно становиться на сторону Горбачева, то есть он хочет и Ельцину угодить, и Горбачева не обидеть», — отмечал эксперт в наше время.

По какой-то причине Ельцин проникся симпатией к этому человеку (когда-то тоже начинавшему профессиональный путь в строительной сфере, только в Кемеровской области) и даже предложил ему баллотироваться с ним в паре на выборах президента РСФСР в 1991 году. Бакатин, однако, Рамазана Абдулатипова, и занял последнее, шестое место с чуть менее чем 3,5 процента голосов. Связка ЕльцинАлександр Руцкой набрала 57,3 процента, или более 45,5 миллиона голосов избирателей.

«Горбачев все чаще собирает силовых министров и идеологов и жалуется на нападки в его адрес, особенно недоволен прессой, телевидением, — записал в своем дневнике 3 августа 1991-го будущий член ГКЧП Олег Бакланов. — Капризничает, выговаривает в адрес КГБ, МВД о непринятии ими мер к "смутьянам-демократам". Вот Ельцину все сходит с рук, а вы спокойно наблюдаете и ничего не делаете... И с моста его бросают, и пьет он беспробудно, а вы не можете показать народу всю эту мерзость…»

После провала августовского путча и ареста другого члена ГКЧП, чекиста Владимира Крючкова, именно Бакатина назначили председателем КГБ — последним, как показали дальнейшие события, в истории этой спецслужбы. На этом посту он крупно оскандалился передачей американцам схем прослушивания посольства США.

«Да, Бориса женщины обожали»

По Москве об инциденте с Ельциным шли самые разные пересуды. По уверению Суханова, он лично слышал до полусотни различных версий покушений, в которых были замешаны не только недоброжелатели Ельцина, но и «хорошенькие обольстительницы». Любопытство людей порой приобретало комичные формы. Так, один из водителей, возивший Ельцина еще во времена его руководства Москвой, как-то ввалился к нему в пьяном виде и безо всякой субординации приступил к наглым расспросам — что же произошло в Успенском на самом деле? По свидетельству Коржакова, Ельцин мужественно выдержал допрос, но после ухода дерзкого визитера распорядился впредь не пускать его в дом.

«Никто не опроверг версию Ельцина о покушении на него, как никто и не подтвердил ее на все сто процентов, — констатировал Суханов. — Потом по Москве ходили слухи, что одного из двух милиционеров, бывших на КПП вечером 28 сентября, уже нет в живых...»

Собственно, основных версий всегда было две: политическая (фрондера Ельцина решил проучить КГБ или даже сам Горбачев) и любовная (на самом деле депутат шел не к другу, а к даме). Причем расправляться с Ельциным действительно не хотели: в тот день он якобы не должен был попасть на 60-летие к Рыжкову, на котором собирался присутствовать и Горбачев, — тот и дал команду специально обученным людям.

Сторонники второй версии обращали внимание, что в тот злополучный день Башиловых не было на даче, и Ельцин не мог об этом не знать. Зато там находилась в полном одиночестве горничная — некто Елена Степанова. И якобы после митинга в Раменках Борис Николаевич захотел посетить любовницу, но неожиданно наткнулся на другого ухажера: тот не посмотрел на чины и искупал соперника в речке. Версию выдвинул председатель комиссии Верховного Совета СССР по этике, ученый Анатолий Денисов, который провел собственное расследование. Позднее он уверял, что купанию в реке предшествовала драка Ельцина с неким мужчиной. То, что в тот вечер депутат прибыл в Успенское «к кому надо» с двумя букетами цветов, но «получил по лицу, свалился в канаву с водой», подтверждал и его близкий сподвижник Михаил Полторанин, выступавший вместе с ним в Раменках.

«Всякое у мужиков в жизни бывает, — философски заметил он десять лет назад в интервью «Комсомольской правде». — В ту пору любые действия власти против Ельцина шли ему в плюс. Раз Кремль давит, значит, Борис Николаевич прав!»

Та самая Степанова 20 лет назад трудилась поварихой в престижном пансионате на Рублевке: даже тогда коллеги характеризовали ее как симпатичную и заводную женщину. Когда ее настигли журналисты, она отказалась раскрывать тайну произошедшего с Ельциным в 1989-м, но подтвердила, что в тот вечер действительно занималась уборкой на даче Башиловых, которые отсутствовали. Степанова очень переживала, что все выглядело так, будто оппозиционный депутат шел темной тропкой именно к ней.

«Да не было у них ничего! — уверяла в 2004 году супруга Башилова Александра Ивановна. — Леночка — порядочный человек, ответственная, трудолюбивая!»

По ее словам, Ельцин действительно направлялся именно к ним: «немножко выпил» и решил зайти без предупреждения, не зная, что Башиловы находятся на плановой госпитализации.

После инцидента Степанову вызывали в КГБ и в течение шести часов допрашивали на Лубянке. К Башиловым органы интереса не проявили.

«Да, Бориса женщины обожали, — говорил тогда же другой близкий друг Ельцина Яков Ольков. — Ну и что? Ну Борис — видный мужчина, и ничто человеческое ему не чуждо. Но знаю, как он любил свою жену»

«Ельцинский» мост, построенный еще в 1956 году, пережил капитальную реконструкцию в 2006-м: фактически на месте морально устаревшего возвели новый, более крепкий и с лучшей пропускной способностью, чтобы VIP-дачники могли быстрее добираться по своим делам. Сегодня он возвышается над Москвой-рекой на добрых шесть-восемь метров, под ним — мелководье, где-то по пояс, если не меньше.

«Сомнительная история, — говорит «Ленте.ру» местный житель, вышедший прогуляться по мосту, чтобы посмотреть на уток. — Понимаете, берега здесь пологие, мелко. Вот чуть подальше берег покруче, глубина побольше, и мост тоже есть — там теоретически можно человека скинуть. Да все старожилы знают, что Ельцин от мужика получил! Степанова? Так она и сейчас живет в Соснах, я ее знаю. О том, что произошло на самом деле, она не рассказывала никогда. Тут как ни поверни, все одно она в невыгодном свете предстает».

Вадима Бакатина не стало летом 2022 года. Его неоднократно просили раскрыть тайну падения Ельцина с моста, но он так никому ничего и не рассказал.

Истории
Олег Бакланов
Анатолий Денисов
Александр Колпакиди
Вадим Бакатин
Владимир Губарев
Михаил Полторанин
Николай Рыжков
Александр Коржаков
Елена Степанова
Владимир Крючков
Егор Гайдар
Александр Руцкой
Борис Ельцин
Михаил Горбачев
Рамазан Абдулатипов
Госстрой России
Завод имени И.А. Лихачева
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