Пожилую женщину едва не выселили из квартиры за кормление птиц

В Германии 86-летнюю женщину засудили, потому что она кормила птиц. Об этом сообщает Bild.

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Барбара Фройденберг заехала в свою квартиру в Дрездене 58 лет назад, в 1966 году. Долгие годы женщина проживала в ней вместе с кошкой Луной и от одиночества начала прикармливать птиц, по этой причине недавно пенсионерке вручили уведомление о выселении.

«Быть одной не очень приятно. Поэтому я подкармливала птиц. Птички приносили мне много радости, и я не хотела никому досаждать», — уверяет Барбара.

Первое «письмо-предупреждение за создание угрозы для всех жителей» женщина получила еще в мае 2020 года. В нем утверждалось, что кормление птиц, которое запрещено в соответствии с правилами проживания, спровоцировало нашествие крыс. Сейчас Барбара больше не кормит птиц, но жилищная ассоциация, которая хочет избавиться от женщины, недавно обратилась в окружной суд Дрездена с требованием о принудительном выселении.

Однако судья решил оставить женщине квартиру и вынес временный запрет на выселение, так как оно могло вызвать у пенсионерки проблемы со здоровьем. Барбара признается, что чувствует облегчение, но потратила много сбережений на адвокатов, чтобы защитить свои права.

Ранее в Британии оштрафовали женщину, которая вместе с ребенком кормила птиц в парке.