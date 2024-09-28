«Митохондриальная Ева»: что известно о первой женщине человечества

Один из важнейших вопросов, которые волновали людей во все времена - происхождение человечества как биологического вида.

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С развитием таких наук, как антропология, палеонтология, археология, генетика стали выявляться новые данные, уводящие всё дальше от первоначальных теорий.

Носители наследственности внутри нашего тела

Изобретение электронного микроскопа позволило подняться на ранее недоступный уровень науки. Первооткрывателями внутриклеточной структуры стали в 1963 году профессора Стокгольмского университета Маргит и Сильвен Насс.

Оказалось, что живая клетка сама является сложным организмом, включающим в себя всевозможные образования, выполняющие различные функции. Выяснилось, что за передачу наследственной информации отвечают клеточные элементы митохондрии, содержащие хромосомы, которые, в свою очередь, содержат молекулу ДНК. Это результат древнейшей мутации: захвата активной клеткой свободной бактерии и их последующий симбиоз. Самостоятельно эта бактерия жить уже не может, но её возможности позволили развиваться организмам несоизмеримой величины и сложности. Именно в митохондриях содержатся хромосомы – носители генетической информации, отвечающие за передачу признаков последующим поколениям.

Схема передачи наследственности

Носителями данных половой принадлежности являются хромосомы. Хромосома Х – женская, Y – мужская.

Мужские половые клетки – сперматозоиды, могут быть носителями одного из двух видов хромосом: X и Y. Женская половая клетка – яйцеклетка, обладает всегда только одним видом хромосом: X.

То есть, при слиянии мужской и женской половых клеток получается либо комплект хромосом XX - в этом случае получается девочка, либо XY, тогда получается мальчик. Мальчики получают Y-хромосому от отца, поскольку в геноме матери её нет.

Важная особенность строения половых клеток человека

Митохондрии передаются только через женские половые клетки! В мужских клетках - сперматозоидах человека митохондрия всего одна, и она после оплодотворения разрушается. Поэтому содержащийся в этой структуре генетический материал каждое последующее поколение получает только от матери. Таким образом, если представить себе получившуюся пирамиду, прародительницей всего современного человечества является одна конкретная женщина, жившая в незапамятные времена в Африке. Учёные дали ей условное имя «Митохондриальная Ева».

Первым носителем Y-хромосомы был один прародитель: Адам, и все мужчины получили эту хромосому от него. Мужчин без Y-хромосомы не бывает, но если она есть – данная особь не может быть женщиной. Гормоны являются лишь только фоном для этого факта.

После того, как было совершено открытие, которое свело происхождение человечества к Адаму и Еве, активизировалась Церковь, утверждающая, что наука нашла подтверждение буквальной трактовке Библии. Нюанс состоит в том, что при непорочном зачатии ребёнку неоткуда было бы получить Y-хромосому, и это без вариантов была бы девочка.

Вероятности построение генетической пирамиды

Вопрос: когда же жили наши корневые генетические предки? В соответствии с содержанием митохондрий в яйцеклетках современных женщин, Еву учёные помещают приблизительно на 150 тысяч лет назад. Результат изучения мужских половых клеток дал основание «поселить» Адама всего на 50 тысяч лет назад. Причина такого расхождения может состоять в многожёнстве, поскольку глава рода устранял возможных соперников. Таким образом, количество прямых мужских линий уменьшилось.

В то же время женщины успешно передавали свой генетический набор дочерям.

Кроме того, Ева не была единственной женщиной, так же как Адам – единственным мужчиной. Одновременно существовали и другие люди. Здесь сыграл роль ещё один фактор, называемый «генетический дрейф».

Этими разработками занимается известный российский учёный, молекулярный генетик профессор К.В. Северинов.

Допустим, перед нами популяция, состоящая из определённого количества особей с разными вариантами митохондриальных ДНК. Не все оставили потомство. Кто-то умер раньше, чем успел это сделать. У других представителей потомство не выжило. А кому-то повезло, и его генетические потомки стали составлять наибольший процент популяции. Таким образом, именно этот генный набор получит достаточное количество носителей, чтобы продолжиться в следующих поколениях.

Не факт, что выживали наиболее приспособленные особи. Всегда остаётся важным фактор случайности. Какие-то популяции гибли полностью в результате эпидемий и стихийных катастроф. Вследствие этих факторов вариабельность исчезала: оставалась всего одна базовая генетическая линия, но на этой основе постоянно появлялись новые признаки. Это объясняется тем, что с течением времени происходят мутации, меняющие облик и поведение.

Изучение генетической базы даёт учёным возможность понять, насколько глубоко и в какую географическую зону уходят корни конкретного народа. Наиболее близкими к исходным вариантам считаются африканские этносы бушменов и пигмеев.

Результат мутаций

Телеканал ВВС проводил эксперимент: привозил в Африку чернокожих американцев. Эти люди выглядели чрезвычайно счастливыми, целовали землю, обнимали прохожих. По утверждению проф. К.В.Северинова, это не более чем фарс, несмотря на всю его трогательность. Человечество обладает 30 тысячами генов, а в конкретной митохондрии их всего 25. При каждом половом размножении набор меняется, причём не только в результате приспособления, но и по причине каких-либо сбоев. Полтора-два десятка поколений, проживших на земле с совершенно иным климатом и образом жизни, неизбежно отразились на мировосприятии потомков, несмотря на сохранившиеся внешние признаки.

Поэтому «митохондриальная Ева» - это условный набор генетических признаков, в какой-то момент развития оказавшийся успешнее других современных ей вариантов. Благодаря этому набору и сформировалось всё современное человечество.

Все эти данные нельзя считать окончательными: наука постоянно совершенствует методики и делает новые открытия.