Почему ученые отрицают существование людей гигантского роста

Великаны есть в мифах и легендах всех стран и народов, то есть «это же явно неспроста». Академическая наука, конечно, всё отрицает, однако время от времени тщательно засекреченная информация становится достоянием гласности, и тогда учёные просто замолкают. И чем больше подобных находок, тем меньше веры официальным историкам и антропологам.

© Свободная пресса

В начале 2023 г. в кургане Томио Маруяма – он имеет очень странную форму – японские археологи обнаружили необычный меч. Прежде всего, его длина аж 2,3 метра, то есть простой человек с таким оружием не управится. Во-вторых, волнистая форма клинка – типа фламберг. В Европе такое оружие было очень распространено, но в Японии его раньше не находили.

200-300 лет назад в Стране восходящего солнца с металлургией вся было очень печально. Большую часть железа производили из болотной руды. Из примитивной доменной печи вытаскивали крицу с огромным количеством шлака, наскоро проковывали, выбивая часть вредных примесей, а потом кидали обратно в болото, на много лет. Чтобы природные кислоты выели оставшийся шлак. Потом сырьё доставали, грели, снова проковывали, и из этого что-то изготавливали. Изделия получались крайне недолговечными.

При таких технологиях изготовить 2,5-метровый меч невозможно, хилая железка просто согнётся под собственным весом. Но это было и не нужно – как уверяют историки, оружие было церемониальным. Наверное. Да только подобные изделия всегда богато украшены, тут же вполне себе рабочий инструмент воина.

Но самое интересное изучать не стали: в кургане был обнаружен огромный, длиной более 7 метров, гроб, сложенный из хорошо сохранившихся брёвен. Японцы заявили, что заниматься «гробокопательством» им не позволяет религия, и раскопки спешно прекратили. Курган оцеплен, там теперь постоянно дежурит полиция и никого близко не подпускает.

К чему бы это? Догадаться, в общем-то, несложно – в кургане захоронен хозяин меча, оружие лежало на крышке гроба. Но открывать саркофаг нельзя, в противном случае придётся признавать существование гигантов.

Люди ростом 2,5-2,7 метра встречаются и поныне, однако нормальным индивидуумами назвать их нельзя. Как правило, пропорции тела у них сильно нарушены, аномально высокий рост является следствием гормонального расстройства (проблемы с гипофизом). Живут они недолго, до старости никто не дотягивает. Болезнь, однако… К легендарным великанам они не имеют никакого отношения, их родители и братья-сёстры – обычные люди, невысокие. А им просто не повезло.

Однако в старинных преданиях речь идёт не о каких-то калеках, а о таких же, как мы, людях, только очень больших. И их останки периодически находят.

«Около нашей деревни – жили мы в предгорье – было очень старое кладбище, там никого не хоронили. В какой-то момент, после сильного дождя, могилы размыло, и все увидели кости. Обычные, человеческие, только раза в два с лишним больше. Я хоть и мальчишкой маленьким совсем был, но их хорошо помню – все мы бегали на них смотреть. Не сказать, чтобы взрослые так уж удивились – легенды о великанах в тех местах ходили. А потом приехали люди в штатском, всё перекопали, собрали все останки. Ещё ходили и спрашивали у нас, мальчишек, не утащил ли кто что-нибудь. Даже предлагали на обмен ценные "ништяки" вроде ножиков перочинных. Но никто кости не брал. Было это в середине 70-х», – рассказывал автору житель Краснодарского края Ираклий.

Не так давно на Кавказе опять возник шум по поводу костей гигантов. Однако и в этот раз все находки таинственным образом пропали, все участники экспедиции дружно замолчали.

Тем не менее, что-то в открытом доступе всё же есть. Во Франции имеются останки так называемого «гиганта из Кастельно», найденные в 1890 году. Череп отсутствует, костей немного, однако все они явно относятся к скелету человека совершенно нормальных пропорций. Вот только его рост составлял не менее 3,5 метра. Учёные находку не комментируют, для них останки просто не существуют.

«Если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов», – говорил философ Георг Гегель.

Собственно, именно по этой методике наука и работает. Когда удаётся перехватить «неудобную» находку, её отправляют в запасники или уничтожают. Если нет, объявляют подделкой. Или не замечают.

В 1934 г. Смитсоновскому институту (США) пришлось официально заявлять, что никаких таких скелетов гигантов, в том числе из штата Висконсин, им не передавали. Свидетели говорили иное, но учёные мужи упёрлись, как партизаны на допросе. Аналогичным образом пропали доставленные с Аляски черепа великанов, которые, согласно воспоминаниям очевидцев, были «размером с большое ведро». Их нашли в годы Второй мировой при строительстве армейской инфраструктуры, и, как потом выяснилось, следы опять ведут в Смитсоновский институт. Очень загадочное учреждение – самое крупное в мире хранилище экспонатов, музейных ценностей и артефактов.

Всем нем памятен великан Святогор в русских былинах, а также гигант Микула Селянинович и его дочки-богатырши Настасья и Василиса. Правда это или нет? Поскольку все эти «народные эпосы» были «записаны» в середине XIX века, есть серьёзные сомнения.

Тем не менее, фактов хватает. Вспомним старинные здания, например, в Санкт-Петербурге – с огромными дверными проёмами и потолками в 4-6 метров. Обычному человеку в таких хоромах очень неуютно, но для народа с ростом 3-3,5 метра, наоборот, самое оно. Как несложно догадаться, подобные архитектурные особенности наука никак не объясняет. «Так было принято строить». Кем, зачем?

На острове Крит в археологическом музее города Ираклион любой посетитель может увидеть так называемые минойские лабрисы – огромные двухсторонние топоры-секиры. Найдены они давным-давно, туристы их очень любят, и убрать в запасники эти неудобные артефакты не представляется возможным. Поэтому посетителям тоже вещают что-то про «церемониальное оружие». Хотя и тут украшений нет, всё сурово и функционально. Либо рубить дрова, либо воевать, третьего не дано.

Подобных находок хватает, «альтернативные историки» о них регулярно рассказывают – и у нас, и за границей. В европейских музеях есть огромные старинные мечи, тоже объявленные «ритуальными», имеются и кубки для питья объёмом в несколько литров. А уж старинных фолиантов совершенно циклопического размера и вовсе крайне много. Обычному человеку читать такую книгу невозможно, не говоря уже о том, что её просто не поднять – порой даже вдвоём.

Книги долго не хранятся, железки вроде японской в земле тоже не много протянут. Да и здания с огромными дверьми-залами вроде как совсем не такие уж и старые, мы ими вовсю пользуемся. Получается, что люди высокого роста – относительно недавнее прошлое нашей планеты. Но тогда выходит, что вся человеческая история совершенная иная, так как в учебниках про великанов ничего нет.