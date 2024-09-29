В России рассказали о помощи нейтральных стран Гитлеру

В годы Второй мировой войны нейтральные страны фактически активно помогали Адольфу Гитлеру и снабжали Германию различными ресурсами — железом, хромом, вольфрамом и даже сардинами. Об этом Олег Матвеев.

По его словам, в Европе во времена Второй мировой нейтральными странами были Испания, Португалия, Ирландия, Швеция, Швейцария и Турция, однако по-настоящему нейтралитет соблюдала только Ирландия.

«Чистота нейтралитета, за исключением Ирландии, оказалась замарана взаимовыгодными секретными соглашениями с Гитлером, о чем сегодня в этих странах вспоминать не любят и не хотят. Но все тайное рано или поздно становиться явным», — сказал Матвеев.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat напомнил Украине о сотрудничестве с Гитлером и участии в холокосте.