Приметы на 30 сентября: что можно и чего нельзя делать в этот день

В народном календаре 30 сентября — это день Веры, Надежды и Любови. В эту дату отмечают Вселенские бабьи именины.

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Хорошие приметы: что можно делать

В этот день женщин принято угощать сладостями или выпечкой. Это приведет к согласию и миру в семье.

В старину женщины начинали свое утро с плача, а молодые девушки еще и подрезали волосы. По преданию, это принесет удачу и деньги, весь год потом не придется лить слезы, ведь жизнь будет благополучной и счастливой.

Пекли большой пирог или каравай, чтобы вернуть в семью гармонию и взаимопонимание.

Плохие приметы: что нельзя делать

В этот день нельзя устраивать шумные застолья и праздники. Это считается большим грехом.

Женщинам строго запрещено работать. Все домашние и другие обязанности должен взять на себя мужчина.

Запрещено признаваться в любви, ходить на свидания, играть свадьбу. День считается очень неудачным для этого.

Нельзя заниматься рукоделием, высока вероятность серьезно пораниться.

Нельзя отказываться от примирения с близкими или родными. Запрещено и ругаться, ссориться и конфликтовать с кем-либо. Весь негатив позже сильно скажется на вашей жизни.

Не нужно планировать важные и серьезные дела, из этого ничего не выйдет.

Девушкам нельзя проводить этот день в одиночестве, иначе так вся жизнь пройдет.

Мужьям нельзя обвинять и ругать своих жен. Нарушителям запрета грозят проблемы со здоровьем и сложности в карьере.

Приметы о погоде

Журавли отправляются на юг — на Покров будет мороз.

Пасмурное утро — погода улучшится.

Белки линяют — к скорому похолоданию.

Сухая погода — к поздней зиме.

Дождь — к ранней весне.

Две радуги на небе — к большому количеству грибов в лесах.

Именинники

Именинники этого дня Александра, Вера, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Надежда, Павел, Софья.

Геомагнитный прогноз

Геомагнитная активность 30 сентября ожидается силой в 2 балла из 9. Это слабые возмущения магнитного поля, которые не повлияют на атмосферу и чувствительных людей.