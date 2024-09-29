Чем пленные японцы шокировали советских граждан

Страна восходящего солнца для советских граждан была загадочной и во многом непонятной. Познакомиться поближе с традициями и привычками японцев жители СССР получили возможность после окончания Второй мировой войны, когда в стране на несколько лет «застряли» пленные солдаты и офицеры армии Японии.

Сколько?

Согласно «Справки о количестве военнопленных бывшей японской армии, взятых в плен советскими войсками в 1945 году», которая была отправлена 18 октября 1956 года МВД СССР в МИД, всего их было 639 тысяч 776 человек, в том числе 163 генерала и 26 тысяч 573 офицера. Правда, японские власти утверждают, что в плену Красной Армии оказались более 1 миллиона 70 тысяч военнослужащих. Из них домой вернулось около половины. Остальные же погибли от холода, голода, болезней и непосильного труда в многочисленных советских спецлагерях. Пленные японцы действительно восстанавливали разрушенную войной страну. Они трудились в рудниках и шахтах, в строительстве и аграрном секторе, на машиностроительных заводах и лесоповале. Ежедневный паёк каждого японца должен был состоять из 300 граммов хлеба, такого же количества риса, мяса, рыбы и овощей, но непосредственно до потребителя практически ничего не доходило. Всё разворовывалось ещё на железной дороге. Впрочем, в первое время после войны в СССР голодали многие, а не только пленные.

Что такое хлеб?

Сотрудники НКВД и других ведомств с удивлением наблюдали за пленными из далёкой страны. Их поражало неумение японцев есть хлеб. Многие даже не имели представления о том, что в мире существуют ржаные буханки, пшеничные батоны, сдобные булочки. У себя на родине пленные ели рис, благодаря которому организм не нуждается в хлебе. Привычный для русских продукт в Стране восходящего солнца заменяют лепёшками «моти» из риса повышенной клейкости.

Удивляла советских граждан и дисциплина в японской армии, которая поддерживалась телесными наказаниями. Самураи, даже находясь в плену, не отказались от привычек по отношению к подчинённым. Они продолжали раздавать направо и налево пощёчины, тычки, затрещины, пинки.

В плену хорошо, а дом…

Некоторые пленные совсем не торопились оказаться дома. К такой категории относились выжившие пилоты-камикадзе, которые должны были погибнуть во имя своей страны, а также представители старшего и среднего офицерского звена, не совершившие харакири. Они понимали, что в Японии их ждёт не только позор, но и судебное преследование. Известен случай, когда японское командование заставило застрелиться двоих лётчиков, которые были вызволены из советского плена.

Оказалось, что в Японии их уже объявили геройски погибшими. Чудесное «воскрешение» не соответствовало традициям и законам военного времени, а поэтому их участь оказалась предрешена. Красноармейцев удивляла и готовность японцев купаться голыми на виду у всех прохожих даже в густонаселённой местности. Летом они мылись возле уличных колодцев или водоразборных колонок, совсем не стесняясь наготы. Дело в том, что Японии чистота намного важнее стыда. В соседнем государстве общественные бани «сэнто» посещали одновременно и мужчины, и женщины. Всё же бурная реакция жителей СССР на купание голышом заставила японцев не так строго следовать национальным традициям в сфере гигиены. Они поняли, что для достижения чистоты не обязательно выставлять себя напоказ.