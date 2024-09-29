Проект «Акустическая киска»: как ЦРУ пыталось сделать из кошек шпионов

Чтобы быть в курсе всего, что происходит в советских диппредставительствах, американцы были готовы на многое. Порой их методы поражали. Например, сотрудники ЦРУ много сил, времени и средств потратили на создание кибер-кошки. Проект получил название «Акустическая киска».

Дела кошачьи

Журналист Эдвард Чесноков отмечал – в середине 60-х годов после прихода к власти Леонида Брежнева у советского руководства сложилась традиция обсуждать важные вопросы и принимать решения в неформальной обстановке: на охоте, на прогулке, в парке. В таких условиях риск быть услышанным сводился к минимуму, что и попытались исправить специалисты из ЦРУ. Они высказали мысль – меньше всего подозрений у бдительной охраны в этих местах вызовет, например, кошка. Кто именно оказался автором идеи, сегодня установить уже не получится. Но её одобрило вышестоящее руководство, а эксперимент получил название «Acoustic Kitty» («Акустическая киска»).

С нуля кибер-кошку никто создавать и не думал. Решили, что все секреты советской дипломатии под силу выведать настоящим кошкам, которым хирургическим путём в ухо будет вживлён микрофон, соединяемый с передатчиком и батареей. Проволочная антенна располагалась под шерстью вдоль позвоночника. Все эти «причиндалы» удалось мастерски замаскировать – на пушистой кошке оборудование не было заметно даже при близком контакте.

Кибер-кошка, гуляющая сама по себе

Проблема заключалась в том, что нельзя было просто выпустить кошку, напичканную микрофонами, на улицу. Аккумулятора хватало всего на час, который требовалось использовать максимально эффективно. Животное должно было подойти к беседующим на скамейке и вернуться на базу. В эксперимент вложили более 10 миллионов долларов, а поэтому позволить, чтобы «кошка гуляла сама по себе» было нельзя.

В условиях полигона испытания прошли на должном уровне. Но в парке животное направилось в совершенно ином направлении – туда, где пахло едой. Кибер-кошка оказалась неподготовлена и к уличным условиям – при переходе через улицу животное попало под машину.

Уже в 1967 году «Акустическую киску» признали экспериментом, с треском провалившимся.