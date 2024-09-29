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Женщина разбогатела на 47 миллионов рублей благодаря отмененной поездке

Жительница США выиграла в лотерею 500 тысяч долларов (47,1 миллиона рублей) благодаря отмененной семейной поездке на выходных. Об этом сообщает Michigan Lottery Connect.

Женщина разбогатела на 47 миллионов рублей благодаря отмененной поездке
© globallookpress.com

Трейси Вербовски из городка Кавкаулин, штат Мичиган, рассказал, что долго собиралась отправиться в поездку с семьей, но эти планы сорвались.

«Я очень хотела поехать в небольшой отпуск, но в итоге мы остались дома и пошли поужинать в ресторан», — поделилась воспоминаниями женщина.

После ужина она вспомнила, что у нее есть несколько выигрышных билетов моментальной лотереи Detroit Lions на мелкие суммы. Вербовски решила зайти в ближайший супермаркет, чтобы обналичить их и купить новые. Дома она начала проверять билеты и вскоре поняла, что разбогатела.

«Когда я стерла защитную полосу на одном билете и увидела, что выиграла 500 тысяч долларов, то закричала: "Кажется я только что выиграла кучу денег!" Я показала билет домашним, и сначала никто не мог в это поверить», — рассказала Вербовски.

Она также заявила, что теперь очень рада отмене поездки. Американка решила купить на выигрыш лодку, а остаток денег отложить на будущее.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Вирджиния выиграл в лотерее миллион долларов из-за тяги к энергетическим напиткам. Мужчина зашел в магазин, чтобы купить энергетик и заодно приобрел лотерейный билет.

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