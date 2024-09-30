100-летний «Фордзон-Путиловец»: история первого в СССР серийного трактора

Первый серийный трактор появился в СССР ровно 100 лет назад. Это называли настоящим чудом. В стране, истерзанной двумя войнами, не было ни своей техники, ни инженеров, которые могли бы ее создать, ни механизаторов. Страницы истории листал специальный корреспондент «МИР 24» Артур Ломидзе.

Первый российский серийный трактор и сегодня можно найти в Санкт-Петербурге, правда, только на постаменте.

Трактор «Фордзон-Путиловец»:

Год выпуска: 1924

Масса: 1500 кг

Количество передач: 3

Мощность: 20 лошадиных сил

Максимальная скорость: 11 км\ч

Сегодня технические характеристики не впечатляют, но тогда это была одна из самых современных машин в мире.

1924 год. Молодой Советский Союз только начинает восстанавливаться после разрушительной гражданской войны. Ее жертвами стали от 10 до 17 миллионов человек. Еще пять миллионов унесла Первая мировая. Рабочих рук не хватает. Страна берет курс на механизацию.

«Первый план, который будет стоять перед нами, это дать деревне трактор. Пахали-то на лошадях, да на волах», – заявил генеральный директор Кировского завода Сергей Серебряков.

Первые 10 тысяч «Фордзонов» купили у США за невероятные тогда 2,5 миллиона долларов. Часть тракторов пошла не в поле, а на завод «Красный Путиловец». Там их разобрали, изучили и начали копировать. Получился «Фордзон-Путиловец». Машина вышла с характером. Передачи во время движения переключать было невозможно. Приходилось останавливаться. Незащищенные крыльями колеса калечили трактористов кусками грунта, вырванного из пашни. Ну и переворачивался он на любой кочке.

Первые 74 «Федора Петровича» – так тракторы прозвали в Советском Союзе – были изготовлены полностью из американских комплектующих. Нужно было переходить на свои детали, а для этого требовалась модернизация производства. Спустя 100 лет перед нами потомки первого отечественного трактора. Красный – самый мощный российский трактор, К-7, и сегодня мы сможем испытать его в действии.

Трактор К-7:

Год выпуска: 2020

Масса: 18 000 кг

Количество передач: 6

Мощность: 420 лошадиных сил

Максимальная скорость: 32 км\ч

«За 10 лет своего водительского стажа я управлял только легковушками. Эта машина весит 18 тонн. Самый мощный двигатель, который мне попадался, был около 200 лошадиных сил. Тут под капотом 420. Запускается с кнопки старт – стоп, как современный автомобиль», – рассказывает корреспондент.

К-7 в отличие от «прадедушки» полностью российского производства. Силовая установка с Тутаевского моторного завода. Остальное делают на Кировском. Так здесь работают уже 90 лет. Первый полностью отечественный трактор «Универсал» разработали в 1934 году.

«Трактор «Универсал» – это пропашной трактор, который обрабатывает пропашные культуры», – пояснил директор Музея истории техники Кировского завода Игорь Саврасов.

Трактор «Универсал»:

Год выпуска: 1934

Мощность: 24 лошадиных сил

Масса: 2 тонны

КПП: механическая, 3 передачи

Максимальная скорость: 8 км/ч

Радиус поворота: 245 см

«Универсал» принципиально другая машина. Передачи можно переключать на ходу, трансмиссия же поднимает и опускает дополнительное оборудование. И все комплектующие отечественные.

«Чтобы управлять таким трактором, недостаточно даже тракторных прав. Нужно пройти дополнительное обучение. Вот здесь находится пульт управления навесным оборудованием. Машина может тащить 9 тонн специального снаряжения, которое пашет, сеет, боронит, и все это надо знать», – рассказал Артур Ломидзе.

В начале 1940-х Кировский завод переходит на военные рельсы. Здесь создают первый советский тяжелый танк КВ- 1 «Клим Ворошилов». За шесть предвоенных месяцев из цехов вышли 393 новые боевые машины.

Танк КВ-1:

Год выпуска: 1940

Масса в боевом положении: 42,5 тонны

Мощность двигателя: 600 лошадиных сил

Максимальная скорость по шоссе: 43 км/ч

Экипаж: 5 человек

Вооружение: 76-мм пушка; 3х7,62-мм пулемета ДТ

Боекомплект: выстр./патр. – 114/3087

Бронирование: лоб башни/лоб корпуса 82/75 мм

Уже в 1941-м под осажденным городом состоялся бой, который попал в Книгу рекордов. Экипаж старшего лейтенанта Зиновия Колобанова уничтожил за 32 минуты 22 фашистских танка. Броня из Ленинграда выдерживала прямые попадания самых мощных немецких орудий. Позволяла таранить противника. КВ стали называть «советской крепостью».

Фронт проходил всего в трех километрах от Кировского завода. Но предприятие не останавливало работу ни на один день.

«Такой большой завод, такое ценное оборудование, такие ценные сотрудники – это приоритетная цель для всех бомбардировщиков. Постепенно эвакуируется персонал и наиболее ценное оборудование на Урал в Челябинск», – рассказал старший научный сотрудник музея оборины блокады Ленинграда, старший научный сотрудник СПбИИ РАН Дмитрий Асташкин.

А в Ленинграде начался голод. Но даже в самую страшную зиму 1942-го люди выходили на работу. Чинили технику, собирали снаряды. Все для фронта, все для Победы. Восстанавливать предприятие начали стразу после всем городом. Стране была нужна техника, чтобы поднимать сельское хозяйство. А затем и целину.

Трактор К-700:

Год выпуска: 1961

Масса: 12 000 кг

Количество передач: 4

Мощность: 220 лошадиных сил

Максимальная скорость: 44 км\ч

Ленинград дает принципиально новую машину. Его сердце мощностью в 220 лошадиных сил бесперебойно стучит уже 63 года. Этот степной богатырь из Ленинградской области старше своего шофера.

«Я на нем только один ремень менял. А так вообще практически ничего не ломается», – поделился механизатор Андрей Смирнов.

Поднимавшей целину стране был нужен мощный и не прихотливый землепашец. Задачу поручили Жозефу Котину – создателю тяжелых танков. Ученые и инженеры работали в три смены, степного богатыря построили за рекордные три года.

Принято считать, что К-700 был копией европейского «Джон Дира» и американского «Вагнера». Это были принципиально новые в то время сверхмощные тракторы. Но советские инженеры смогли избежать ошибок иностранных коллег. Европейцев сделали всего 100 штук и 99 позже отозвали из-за проблем с КПП. Простая коробка на «Вагнере» не позволяла использовать его мощность в поле. Советский трактор оказался лучше. Только к концу 1960-х американская компания создала конкурента «Кировцу». К-700 не такой мощный, но на тонну легче. Расход топлива в два раза меньше. А вот по комфорту уступает – «Вагнер» уже тогда оснащался кондиционером, но и стоил 42 000 долларов. Советский аналог на экспорт обходился в два раза меньше. Василий Ребезов на Кировском заводе работает уже 47 лет. Впервые попал сюда школьником. Уже тогда помогал создавать главную сельскохозяйственную машину страны.

«Узнали, сколько весит «Кировец» в то время, сказали 11 тонн. И решили собрать металлолом именно на этот «Кировец». Нам организовали экскурсию на Кировский завод, нам показали «Кировец», на нем была бирка – этот «Кировец» изготовлен из металлолома, собранного учащимися Павловской школы-интерната», – рассказал Василий Ребезов.

Комфорт – очень важная часть современной техники, только представьте – в тракторе пневматический привод сидения. Такого в легковом автомобиле не найдешь. Отрабатывает все кочки. Даже не чувствуешь. Также в базе кондиционер и магнитола, а скоро появится полноценный бортовой компьютер. Коробка передач автоматическая, но если захочется, можно перейти в ручной режим, даже сцепление выжимать не надо. Как подрулевые лепестки – нажал плюс, добавил газа.

100 лет назад механизаторы были незаменимыми людьми. В XXI веке трактор может обходиться и без них. Благодаря системе радаров и камер машина сама разворачивается, выбирает плуг, ширину захвата, объезжает или тормозит перед препятствием. «Кировцы» на автопилоте уже бороздят поля Алтая и Краснодарского края.

С появлением первых тракторов в СССР началась и коллективизация. В период подъема сельского хозяйства механизаторы – главные люди великой страны. О них поют песни и снимают кино. Героиня первого фильма Ивана Пырьева «Трактористы» Марьяна Бажан в исполнении Марины Ладыниной не появилась бы в фильме, не будь прототипа Паши Ангелиной. А ее возлюбленный Клим Ярко в в исполнении Николая Крючкова тоже орденоносец, демобилизованный танкист, который принимал участие в боях с японскими милитаристами на Халхин-Голе. Донбасская трактористка Паша Ангелина не только стала одной из первых женщин в этой профессии, но еще и обладателем высшего советского ордена – ордена Ленина. В золотой коллекции советского кино огромное количество фильмов, главными героями которых стали именно механизаторы и трактористы. И это не только «Трактористы» Ивана Пырьева, но и «Дело было в Пенькове», «Ход конем» и знаменитый «Иван Бровкин на целине». Но именно в «Трактористах» прозвучал знаменитый «марш советских танкистов».