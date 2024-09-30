В Перу нашли тронный зал с изображениями древней правительницы

В Перу нашли украшенный тронный зал правительницы из древней культуры Моче. Об этом сообщает Arkeonews.

Зал, окруженный стенами и колоннами, был украшен четырьмя отдельными сценами. На них была изображена женщина, сидящая на своем троне, а также приветствующая людей из процессии.

Культура Моче процветала между 350 и 850 гг. до н.э. в прибрежных долинах Северного Перу. Это общество известно своими гробницами, архитектурой, сложными артефактами и богатыми религиозными образами. Другие сцены, найденные в тронном зале, включают держащую кубок фигуру с человеческим телом и ногами паука.

Эксперты планируют выяснить, была ли женщина с рисунков реальным человеком или мифической фигурой. На троне были найдены следы сидевшего там человека, включая волосы. Это позволяет предположить, что на сценах изображена реальная правительница.