Русская Жанна д'Арк: что случилось с атаманшей Аленой Арзамасской

Монахиня Алёна Арзамасская во второй половине XVII века возглавила многотысячный отряд повстанцев, который стал частью армии Степана Разина. Спустя несколько месяцев восставшие были разбиты под городом Темниковым войсками воеводы Юрия Долгорукова, а саму монахиню вместе с другими пленниками казнили.

Прошлое атаманши

До наших дней дошли немногочисленные исторические документы об Алёне Арзамасской. Известно, что она родилась в семье крепостных крестьян в слободе под Арзамасом, рано была выдана замуж и вскоре овдовела. Монашеский постриг в Никольском женском монастыре Алёна приняла вследствие крайней нужды. Историки утверждают, что именно в монастыре монахиня научилась читать и писать, а также освоила азы народной медицины.

При каких обстоятельствах Алёна Арзамасская решилась на организацию повстанческого отряда, не известно.

Когда о ней впервые услышали московские власти

Согласно одной из воеводских записок, Юрию Долгорукому доложили о рассказе пленного руководителя одной из повстанческих групп армии Степана Разина, сообщившего на допросе о «бабе-ведунье», которая собирает по селам воровских людей и объединяет их в отряд. Информатор доложил, что старица пользуется большим авторитетом у бунтовщиков, а ее повстанцы – грозная сила.

Захват Темникова

После объединения отряда Алёны Арзамасской с войском другого повстанца Федора Сидорова количество бунтовщиков достигло семи тысяч человек. Вооружено это соединение было не только ружьями и холодным оружием, но и трофейными пушками. Им удалось захватить город Темников и два месяца продержаться в нем. Руководя городом по своему усмотрению, Алёна Арзамасская «прелестными письмами» пыталась сагитировать как можно больше жителей окрестных сел и деревень, чтобы те присоединялись к повстанцам. Параллельно старица лечила народными средствами раненых и больных, используя, в том числе, и заговоры.

Поражение повстанцев

В конце ноября 1670 года под Темниковым объединенный отряд Алёны Арзамасской и Федора Сидорова был разбит войсками воеводы Ивана Лихарева. Темников сдался властям, и войска полковника Василия Волжинского были встречены «лучшими людьми города» с деньгами и слезными просьбами о прощении за то, что пришлось пребывать «под воровской властью». Алёна Арзамасская с несколькими повстанцами билась до последнего, укрывшись в соборе Темникова. В начале декабря в город вошло войско Юрия Долгорукова, и сопротивление бунтовщиков было окончательно сломлено, а уцелевших их лидеров захватили в плен.

Спустя 7 лет после этой битвы немецкий публицист Иоганн Фриш в Германии издал брошюру, которая на сегодняшний день является единственным более или менее подробным документальным свидетельством, описывающим внешний вид, характер атаманши-старицы Алёны Арзамасской и ее последние часы жизни.

Как ее пленили и казнили

Фриш, который воевал в русском войске наемником, писал, что Арзамасская отстреливаясь из лука, убила несколько солдат воеводского войска. Когда «боеприпасы» иссякли, она упала у алтаря, и в таком положении была пленена. Наемник сообщил в своей брошюре, что поверх монашеского одеяния Алёна носила военные доспехи и оказалась очень сильной женщиной – ни одному из солдат не удалось натянуть тетиву лука, из которого стреляла атаманша.

Свыше полутора десятков пленных, среди которых был и Федор Сидоров, по приказу Юрия Долгорукова повесили за рекой Мокшей. Арзамасскую же воевода повелел сжечь в срубе как еретика и колдунью, побросав в огонь и ее «воровские письма» и «колдовские коренья».

Предварительно монахиня стойко перенесла пытки, ни разу не вскрикнув, чем потрясла своих палачей, утвердившихся в мысли, что атаманша на самом деле ведьма. Иоганн Фриш был свидетелем ее казни.

Перед смертью закованная в цепи Алёна Арзамасская произнесла короткую речь, смысл которой сводился к тому, что при большем количестве восставших Юрию Долгорукову повстанцев было бы не победить. Затем атаманша-старица сама прыгнула в горящий сруб и молча встретила свою смерть. Примечательно, что на пепелище потом не нашли цепей, которыми была скована покойная. Поэтому в народе долго жило предание, что «русская Жанна д'Арк» осталась жива, и непременно должна вернуться, чтобы вновь поднять людей на восстание.