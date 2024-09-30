30 сентября: Дeнь муpлыкaнья и пoтягивaния

В России и во всем мире в понедельник, 30 сентября, отмечают ряд важных и интересных праздников, связанных с разными сферами жизни. Наиболее примечательные из них — Дeнь муpлыкaнья и пoтягивaния, День уютного вязаного пледа и День интернета в России.

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Дeнь муpлыкaнья и пoтягивaния

День мурлыканья и потягивания — праздник, посвященный кошкам, который отмечается 30 сентября. Он призывает людей вдохновиться спокойствием и расслабленностью кошек. Просыпаясь, они потягиваются, активизируя кровоток и готовя мышцы к работе. Мурлыканье показывает хорошее настроение и доверие кошки к хозяину. Исследования подтверждают терапевтический эффект мурлыканья. В этот день стоит позаботиться о своей кошке и сделать ей приятный сюрприз

День уютного вязаного пледа

Этот праздник, придуманный редакцией журнала «Креаликум», также отмечается 30 сентября, когда дни становятся короче, холодает. Осень — волшебное время года, которое призывает замедлиться и создать уют перед зимними холодами. Вязаный плед — символ этого уюта, тепла и заботы. Именно поэтому ему был посвящен отдельный праздник в это холодное время года.

День интернета в России

В 1998 году московская компания IT Infoart Stars предложила сделать 30 сентября Днем интернета. Инициатива была поддержана, и в этом месяце впервые прошел российский праздник, посвященный этому изобретению. Согласно результатам переписи, в 1998 году доступ к интернету был у миллиона россиян. Российский День интернета впервые отметили в московском «Президент-Отеле» с участием представителей крупных провайдеров, компьютерных компаний и информационных агентств.