Помидорное «покушение»: как Хрущева унизили в Самаре

За 74 года существования советской власти в РСФСР (СССР) нашим государством управляли только 8 «отцов нации». Судя по воспоминаниям современников, самым «обстрелянным» помидорами лидером страны был наиболее эксцентричный из всех руководителей Советского Союза Никита Хрущев.

Агрессия против «кукурузного папы»

Инцидент с забрасыванием первого секретаря ЦК КПСС помидорами, если верить рассказам очевидцев, случился в конце 50-х годов в Куйбышеве (ныне Самара). Никита Сергеевич приезжал в этот город на открытие гидроэлектростанции. Выступал на битком набитой главной площади Куйбышева с пламенной речью.

Времена были тяжелые, в магазинах – пустые полки. Ни продуктов вдосталь купить, ни обуться-одеться толком. Чего ни коснись, все в остром дефиците. А в газетах одни лозунги о необходимости увеличивать посевы кукурузы.

Самарцы возроптали, засвистали речь Никиты Сергеевича, начали перебивать главу государства возгласами: «Где продукты? Почему в магазинах нет обуви и одежды?» По направлению к Хрущеву полетели гнилые помидоры и картошка.

Самого первого секретаря «снаряды» народного гнева не настигли, но он все же он предпочел ретироваться с трибуны, и больше попыток сблизится с жителями Куйбышева не предпринимал. Самарцы вспоминают, что после того, как Никита Сергеевич уехал, город стали снабжать продовольственными товарами хуже, чем прежде.

К слову, за год до снятия Хрущева со своего поста ему досталось заочно, и не помидорами, а булыжниками: в ноябре 1963 года во время беспорядков в азербайджанском Сумгаите портрет первого секретаря забросали камнями: таким образом народ протестовал против развенчания Никитой Сергеевичем культа личности Сталина.

В народ не стремились

В сущности, это единственная более или менее правдоподобная история об «обстреле» первых лиц советского государства продуктами питания, дошедшая до наших дней.

В интернете еще кочуют рассказы о забрасывании гнилыми помидорами генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева во время визитов в Армению, пострадавшую от сильнейшего землетрясения и в Новосибирск. Но эти слухи больше походят на стремление выдать желаемое за действительное, чем на то, что было на самом деле.

Откровенно говоря, главные официальные лица страны общаться с народом напрямую не слишком-то и рвались. Возможно, в том числе и потому, что это было чревато опасными последствиями: первого же лидера страны Советов Ульянова-Ленина едва не убили после митинга в 1918 году (Ильич после покушения от полученных огнестрельных ранений так полностью и не оправился).

Сталин создал стальную систему обожествления себя самого, но – издалека, на расстоянии. Маленков был «мутный», и за два года правления запомнился народу разве только тем, что при нем «отведали блинков». Брежнев целовался взасос исключительно с избранными и подпускали к нему, судя по архивным фото, только дистилированных пионеров-артековцев. Андропов и Черненко постоянно болели, нет ни одного упоминания, чтобы они когда-либо в качестве лидеров страны выступали перед толпами народа.

Из восьми руководителей СССР активно ходили в массы лишь двое – Хрущев и Горбачев.

Досталось после смерти

Чаще всех из советских вождей «поминали» бросками разного рода предметов Ленина. Помимо неоднократных попыток взорвать мавзолей саркофаг с мумией Ильича пытались расколотить четырежды.

В 1957 году, когда труп Ленина еще делил усыпальницу с останками Сталина, в мавзолей некий советский гражданин метнул бутылку чернил. Через два года посетитель разбил саркофаг над Лениным брошенным молотком (мумия не пострадала).

В начале 60-х годов аналогичная попытка закончилась неудачей – пущенный подмосковным пенсионером камень саркофаг не пробил. Наконец, в марте 1966 года в Ильича метнул кувалду один краснодарец. Но его покушение тоже серьезного вреда усыпальнице не нанесло.