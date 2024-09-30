Откуда взялись смартфоны на старых картинах

Когда-то на картине 1937 года «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд» заметили предмет, подозрительно похожий на смартфон, и кто-то даже поверил в путешествия по времени. БигПикча предположила, что это за вещь на самом деле, и вспомнила еще два полотна, где можно разглядеть «гаджеты».

Картина итальянского художника Умберто Романо изображает сцену из XVII века — до изобретения смартфонов остается еще 400 лет. Главный герой полотна — англичанин Уильям Пинчон, преуспевающий торговец пушниной и основатель поселения Спрингфилд. Его окружают индейцы, один из которых держит загадочный объект таким же образом, как мы сейчас держим смартфоны.

© Фрагмент картины «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд»

Умберто Романо умер в 1982 году и при жизни не давал комментариев по поводу фигуры индейца, поэтому неясно, что именно он держит в руках. Доктор Маргарет Бручак из Университета Пенсильвании считает, что это железная пластина или широкое лезвие.

Историк Даниэль Кроун в эссе об Уильяме Пинчоне предположил, что таинственный предмет может быть ручным зеркальцем: они были изобретены и стали популярны именно в XVII веке, а для коренных американцев стали символом богатства и престижа. Кроме того, можно предположить, что индеец держит молитвенник.

Работа Умберто Романо — не первая старая картина, на которой наши современники разглядели смартфон. В 2016 году генеральный директор Apple Тим Кук нашел айфон на полотне голландского художника Питера де Хоха.

«Рассмотреть было трудно, но я клянусь, что он там есть», — пошутил Кук.

© Питер де Хох. «Мужчина вручает письмо женщине в прихожей», 1670 год

Еще одна картина Питера де Хоха — «Молодая женщина получает письмо» — заставляет окончательно поверить, что художник знал о будущих изобретениях больше, чем положено в XVII веке.