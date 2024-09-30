Занимавшуюся сексом в самолете пару сняли с рейса

В Англии пару сняли с рейса за секс в самолете, пишет LADBible. Мужчина с женщиной раскаялись в содеянном и принесли извинения остальным пассажирам.

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Как пишут СМИ, Брэдли Смит и Антония Салливан возвращались обратно в Англию с отдыха на Канарских островах и занялись сексом на борту самолета, совершенно не обращая внимания на окружающих пассажиров. Их действия вызвали возмущение остальных людей, особенно матери с ребенком, которые сидели рядом.

После того, как пассажиры сообщили бортпроводникам о непристойном поведении пары, возлюбленных сняли с рейса и передали сотрудникам полиции. После этого Брэдли и его девушка предстали перед мировым судом, где им было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка.

Судья Линн Мэтьюз вынесла решение о том, что каждый из них обязан пройти 300 часов общественных работ и заплатить штраф в размере £100. Авиакомпания EasyJet официально подтвердила инцидент и выразила свое сожаление по поводу случившегося.