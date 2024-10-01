«Русский хирург»? Кем был Джек-потрошитель, который привел Лондон в ужас

Русский хирург, еврей-парикмахер, женщина, принц и даже родственник Меган Маркл: лондонский серийный убийца Джек-потрошитель мог быть одним из этих людей, считают историки. Через 130 лет после того, как Лондон потрясла серия жестоких убийств, личность маньяка до сих пор будоражит фантазию любителей детективов. «Газета.Ru» собрала версии того, кто же убивал проституток в лондонских трущобах.

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Август 1888 года 130 лет назад погрузил жителей Лондона в атмосферу страха. В городе появился серийный убийца, жертвами которого становились проститутки, обитательницы трущобного района Уайтчепел. Неизвестный психопат, жестоко расправлявшийся с блудницами, несколько месяцев не сходил с газетных полос — желтая пресса печатала все новые «факты» о Джеке, большинство из которых было придумано самими журналистами.

Со временем фигура этого убийцы настолько обросла городскими легендами и мифами, что стала почти фольклорной.

Даже кличку убийцы, возможно, придумали сами лондонские журналисты. Прозвище Джек-потрошитель появилось из письма «Дорогой начальник…», присланного в Центральное агентство новостей. Автор послания утверждал, что он и есть убийца, и подписался этим псевдонимом. Некоторые историки считают, что это письмо было фальсификацией, составленной самими корреспондентами. Также Потрошителя называли «Убийцей из Уайтчепела» и «Кожаным Фартуком». Последнее прозвище было дано, поскольку несмотря на жестокость расправы крови на месте преступления было мало, и полицейские предполагали, что сам Потрошитель практически не пачкался в крови.

Пятерка Джека

С 31 августа по 9 ноября в Уайтчепеле были убиты пять женщин. Жертвам перерезали горло сильными ударами очень острого оружия, а после их вскрывали и вытаскивали внутренности. Есть предположение, что сначала жертву душили, и поэтому никто в перенаселенном Уайтчепеле никогда не слышал криков. Иногда полицейские, совершавшие обход, прибывали на место преступления буквально на несколько минут позже самого убийства, но обнаруживали только истерзанную жертву. Из-за этого появились слухи о неуловимости Джека и его превосходстве над полицией.

Лондонцы были напуганы, а полиция – бессильна. Маньяка так и не поймали. Провал лондонской полиции объясняли ее неопытностью — она была создана только в 1829 году. В ходе расследования полиция опросила около 2 тыс. человек, задержала 80 из них, однако ни одна из выдвинутых версий не нашла своего подтверждения, и в итоге обвинение в убийствах не было предъявлено ни одному из подозреваемых.

И все же Джек-потрошитель привел к изменениям в городе.

С осени 1888 года на улицах Уайтчепела, да и всего Ист-Энда, где находился этот район, стало на удивление безопасно.

Дело в том, что неблагополучный Ист-Энд после начала расследования покинули многие преступники и головорезы, боявшиеся, что их примут за Потрошителя, полиция перешла на усиленный режим работы, а испуганные граждане стали более бдительными и заявляли в полицию на всех, кто вызывал у них хоть малейшее подозрение.

Дело Потрошителя стало настолько резонансным, что сама королева Виктория предложила реформировать полицию английской столицы. Кроме того нераскрытые убийства и возмущение королевы вынудили подать в отставку главу британской полиции и министра внутренних дел.

Кем был Джек-потрошитель, так и осталось тайной, которую пытаются разгадать уже 130 лет. Его имя, профессия, возраст и даже пол неизвестны до сих пор. И это дает пространство для буйной фантазии. Детективы-любители и историки до сих пор пытаются выяснить, кто скрывался под маской Потрошителя, и высказывают самые разные версии.

Русский след

Джон Плиммер, 31 год работавший в Скотленд-Ярде, был уверен, что убийцей из Уайтчепела стал русский хирург Александр Федорченко. Полицейский указывал на то, что составленный им психологический портрет и информация о Федорченко, собранная следователями в 1888 году, совпали.

Косвенными уликами, доказывавшими версию сыщика, было то, что Федорченко профессионально знал анатомию, у него был хирургический опыт и медицинские инструменты. Он жил в Уйатчепеле, и проститутки доверяли доктору, поэтому без страха подпускали к себе.

Федорченко допросили в Скотленд-Ярде по подозрению в убийствах блудниц, и после этого он спешно покинул страну.

Ради расследования сыщик даже ездил в Болгарию, чтобы встретиться там со знаменитой прорицательницей Вангой. Он якобы вложил Ванге в руку платок, изъятый с места одного из убийств Потрошителя. Она сообщила, что на счету Потрошителя семь жертв, и после Лондона он продолжил свои злодеяния в Полтаве.

В Полтавском спецархиве Плиммер раздобыл уголовное дело на маньяка Александра Федорченко, которого действительно обвиняли в убийстве нескольких женщин на Украине. Местным полицейским хирург не дался и перед самым арестом повесился в съемной комнате.

Брадобрей-душегуб

Сыщики Скотленд-Ярда, которые вели дело Потрошителя в XIX веке, придерживались другой версии. В 2006 году были обнародованы записи старшего инспектора полиции Дональда Свенсона после того как его внук, Невилл Свенсон, передал хранившийся в семье дневник деда в управление лондонской полиции.

Следователь Дональд Свенсон записывал свои мысли на полях книги «Светлая сторона моей службы», автором которой являлся его непосредственный начальник, помощник главы лондонской полиции Роберт Андерсон.

«Достоверно установленный факт, что убийства совершил польский еврей-иммигрант Аарон Космински» — гласит запись Свенсона.

Космински приехал в Англию на заработки в 1882 году и устроился цирюльником в одну из парикмахерских в Уайтчепеле.

Полиция задержала его совсем по другому поводу — после попытки зарезать свою сестру.

Во время допросов инспектор Свенсон был удивлен поразительным сходством задержанного с описаниями очевидцев внешности Джека-потрошителя. Но все усилия доказать причастность Космински к зверским преступлениям оставались безрезультатными — допросы страдавшего тяжелым психическим расстройством цирюльника ни к чему не приводили.

При этом единственный свидетель, который видел Джека-потрошителя, отказывался опознать его в Аароне Космински.

«Единственный человек, который хорошо видел убийцу и без колебаний опознал его на очной ставке, отказался подтверждать свои показания», — говорится в книге Роберта Андерсона.

Как уточняет на полях книги своего начальника Дональд Свенсон, «подозреваемый, как и Космински, был евреем, и понимал, что его свидетельства могли привести к вынесению обвинительного приговора и казни преступника, поэтому не решился взять на себя ответственность за жизнь Космински».

Прямых улик против задержанного за время следствия так и не нашлось. А без доказательств полицейские не стали обнародовать результаты своего расследования. Роберт Андерсон пишет, что раскрытие имени преступника «не пойдет на благо обществу». Тем не менее ни Андерсон, ни Свенсон, ни другие инспекторы Скотленд-Ярда не сомневались, что вышли на след настоящего убийцы.

Судебного процесса над Космински не было: после обвинений в попытке убийства сестры врачи признали его душевнобольным и отправили на принудительное лечение в клинику Брайтона, где он умер в 1919 году.

Ищите женщину

Пятую жертву Джека-потрошителя звали Мэри Джейн Келли, она также была лондонской проституткой, однако моложе, чем остальные (четырем жертвам было за 40 лет, а Келли — 25) и привлекательнее. По этой причине девушка больше зарабатывала и могла позволить себе снимать комнату. Она стала единственной жертвой Потрошителя, чей труп был найден не на улице, а в собственном жилом помещении.

В камине на месте преступления полицейские обнаружили остатки женской сожженной одежды. И вот тут родилась новая версия — что если Джек-потрошитель на самом деле женщина или переодевался женщиной? Эту теорию поддерживал Артур Конан Дойл. Писатель предположил, что преступница была профессиональной повитухой и помогала женщинам разродиться. В таком случае убийца не вызывал бы подозрений у проституток, кроме того, никого не удивляли бы окровавленные одежды.

Ни над одной из жертв не было совершено сексуального насилия, а знаменитое «Письмо из ада», авторство которого также приписывают Потрошителю, было написано женской рукой.

Некоторые исследователи даже называли имя предполагаемой убийцы — акушерка Лиззи Уильямс, жена королевского врача Джона Уильямса, которого тоже подозревали в том, что он Джек-потрошитель. Считали, что Лиззи сошла с ума на почве своего бесплодия, и мстила проституткам, извлекая из их тел детородные органы.

Посягнули на святое

Во второй половине XX века в британской прессе появилась версия, согласно которой Джеком-потрошителем был принц Альберт, герцог Кларенс и Эвондейл, старший внук королевы Виктории. Сторонники этой теории указывали на то, что Альберт якобы был заядлым посетителем борделей Уайтчепела и даже был близок к пятой жертве потрошителя — Мэри Джейн Келли.

Кто-то говорил, что Альберт подцепил в публичном доме сифилис и таким образом мстил проституткам. Другие утверждали, что

одна из проституток родила ребенка от принца Альберта, и он совершил серию убийств, чтобы избавиться от опасной свидетельницы и замести следы.

Почерк некоторых писем, которые приходили журналистам от имени Джека-потрошителя (большинство из таких посланий являются подделками) был очень похож на почерк принца.

Однако вскоре удалось доказать, что у наследника престола было алиби: в дни совершения убийств его не было в Лондоне.

Герцогиня придет в ярость

В мае этого года двоюродный брат Меган Маркл Джефф Маджет рассказал в документальном фильме, что он, а значит, и жена принца Гарри, является родственником Генри Холмса, которого считают первым серийным убийцей Америки. При этом еще в 2012 году Маджет высказал предположение, что именно Холмс и был Джеком-потрошителем.

Генри Холмс был приговорен к смертной казни летом 1896 года. На его счету, по разным данным, от 27 до 350 жертв. Большинство убийств было совершено в Чикаго — в отеле, который он построил.

По словам Маджета, для того, чтобы выяснить все подробности, он изучал архивы ФБР, ЦРУ и Скотленд-Ярда. Маджет сравнил образцы почерка Джека и Холмса.

«Он ссылается на «одного эксперта, рекомендованного Британской библиотекой», который заключил, что оба образца были выполнены «одной рукой». К тому же компьютерная программа, используемая Почтовой службой и Департаментом юстиции США, заключила о сходстве в 97,95%», — пишет RT.

Однако Маджет не уточнил, какое именно из писем, приписываемых авторству Джека, он взял. Наиболее вероятно, что Маджет этими заявлениями пытался привлечь внимание к своей книге о Генри Холмсе, считают эксперты.

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Заглавное фото: Газета The Illustrated Police News на выставке «Джек-потрошитель и Ист-Энд» в лондонском музее, 2008 год