«Уста истины»: как в древности обличали неверных жен

Чтобы разоблачить неверных супругов, сегодня приходится нанимать специальных детективов и тратить время, силы и деньги. А вот в старину все было гораздо проще и эффективнее. Вывести на чистую воду жену можно было при помощи особого девайса, называвшегося «Уста истины». Способ был не вполне надежный, зато настолько эпичный и зрелищный, что вдохновлял творческих личностей много столетий.

© Кадр из фильма «Римские каникулы»

«Устами истины» называли каменный барельеф, закрывавший вход в знаменитую римскую канализацию. У спуска в «Великую клоаку Рима» древний скульптор высек из мрамора голову бога Тритона, с приоткрытыми устами. Божество обличало тех, кто врал. Для этого испытуемому нужно было засунуть руку в рот Тритону и начать говорить.

Если проверяемый не был честен, каменный рот бога захлопывался, дробя находящуюся внутри кисть руки. Если же звучала правда, то ничего не происходило. Считалось, что чаще всего в гости к Тритону приходили мужья с женами, заподозренными в адюльтере. Разумеется, это была всего лишь красивая древняя легенда. Но она выглядела так романтично, что у нее было полно поклонников.

© Лукас Кранах Старший (1472—1553)

Хорошо известно, что «Уста истины» вдохновили немецкого художника Лукаса Кранаха, жившего в 15-16 веках на создание одноименной картины. В эпоху Возрождения вообще было модно писать и ваять по мотивам античных мифов или библейских историй.

При этом из-за недостаточной информированности или по еще какой-то причине, героев изображали в средневековых одеждах. Именно поэтому неискушенный в ренессансе современный человек может не распознать в одетых типично для Средневековья персонажах даже Христа с апостолами.

Также обстоят дела и с картиной Лукаса Кранаха. Живописец перенес действия из древности в свою, понятную всем эпоху, вольно поступив даже с самими «устами». На полотне изображена не голова бородатого античного бога, а статуя льва на постаменте. Именно льву в пасть засовывает руку молодая женщина.

Представление с шутом и львом

История, изображенная художником, была очень популярна в свое время. Она рассказывает о даме, которую заставили сказать, что она не изменяла мужу в присутствии самого супруга, судьи и многочисленных свидетелей. Женщину не зря заподозрили в измене. На картине присутствует ее любовник, в костюме шута. Он пришел специально, чтобы спасти свою пассию от расправы.

Легенда гласит, что неверная жена сказала, что ее не касались руки других мужчин, кроме мужа и… шута. Как раз в это время любовник-шут игриво ее обнимает за талию, делая заявление абсолютно правдивым. На это надувательство смотрит, нахмурившись, муж в черных одеждах. По его лицу видно, что он заподозрил какой-то подвох, но слишком глуп, чтобы понять его суть.

А вот две дамы на заднем плане, скорее всего, в курсе дела. Поэтому они слегка улыбаются. Рядом с дамой стоят также судья в горностаевой мантии и епископ. Они оживленно что-то обсуждают, но видно, что происходящее их совершенно не насторожило.

Отдельно стоит сказать о льве, изображенном на картине. Это реальная статуя, изготовленная в 12 веке по заказу герцога Генриха Саксонского. Это так называемый Брауншвейгский лев — единственный в своем роде, так как после того как его отлили, форма была уничтожена. В Средние века так поступали очень редко. Производство форм было трудоемким процессом и поэтому в каждой старались отлить как можно больше экземпляров.

Конечно, Брауншвейгский лев никогда не использовался как «Уста истины». Чтобы увидеть оригинал, стоит посмотреть фильм «Римские каникулы», вышедший в 1953 году. В нем показана забавная сцена с Тритоном и влюбленной парой.

Где находятся «Уста истины» сейчас

«Уста истины» находятся с 17 века в церкви Санта-Мария-ин-Козмедин в Риме. Ученые считают, что эту огромную маску диаметром 1,75 метра и весом 1300 кг изготовили в 1 веке нашей эры. Также историки почти наверняка уверены, что в Древнем Риме изваяние не использовалось для проверок, а служило обычной крышкой канализационного люка.

Кто-то просто придумал красивую байку, и она стала популярной. После этого, уже в Средние века, к Тритону начали водить неверных жен, воров и клятвопреступников.