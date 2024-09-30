Кому достанется нетленный Дмитрий Шемяка

В 1614 году шведы, захватившие Новгород, добрались и до Юрьевского монастыря в 10 верстах от города. Кому-то пришла мысль вскрыть гробницы в древнем Георгиевском соборе. В большинстве могил лежали лишь рассыпавшиеся кости, но, подняв очередную надгробную плиту, шведы остолбенели: там лежал… живой человек.

© Георгиевский собор Юрьева монастыря

Через несколько секунд испуг солдат прошёл — это был мертвец. Он был одет в роскошные княжеские одежды, которые здорово истлели от времени, но сам труп не подвергся тлению. Шведы забрали все драгоценности, а тело поставили у церковной стены «яко живо». Шведский командир расценил это как курьёз и звал сослуживцев в церковь, как в кунсткамеру.

Слух об этом дошел до новгородского митрополита Исидора, и тот обратился к шведскому главнокомандующему Якобу Делагарди с просьбой отдать нетленное тело. Дела к тому времени у шведов пошли неважно, и ссориться из-за пустяков с митрополитом Делагарди не захотел. Тело перенесли в Софийский собор в новгородском Кремле. Не мудрствуя лукаво, Исидор признал тело за нетленные мощи князя Фёдора Ярославовича, который княжил в Новгороде с 1228 по 1233 год. Мощи были торжественно захоронены в Софийском соборе.

Интересно, что князь Фёдор Ярославич был сыном переяславского князя Ярослава Всеволодовича и старшим братом Александра Невского. Умер он в 13 (!) лет перед своей свадьбой. Невестой была одиннадцатилетняя Феодулия Михайловна Черниговская.

Был ли Фёдор Ярославич супер-акселератом, что в 8 лет стал князем, а в 13 лет решил жениться? Дело в том, что в Вольном Новгороде князья не правили, а служили городу вместе со своей дружиной. Грубо говоря, были всего лишь наёмниками, хотя периодически и пытались вмешиваться в городские дела.

В 1228 году Ярослав, состоявший на службе в Новгороде, в очередной раз вышел за пределы своих полномочий. Городу нужна была его дружина, а князь — нет. В конце концов сошлись на компромиссе: князь с княгиней уехали к себе в Переяславль, а дружина осталась под командованием восьмилетнего Фёдора.

Ну а браки в 10−13 лет на Руси были не исключением, а нормой. Лишь в мае 1551 года Стоглавый собор постановил: «До 12 лет не венчать».

Со временем князь Фёдор Ярославич из местного святого превратился в общерусского. Ежегодно 5 июня (18 июня по новому стилю) православная церковь отмечала день благоверного князя Фёдора Ярославича. В начале XIX века на деньги Д.С. Яковлевой (урожденной княжны Баратаевой) была сделана серебряная рака, в которую положили тело святого Фёдора.

Материалисты-большевики в борьбе с православной церковью решили показать населению, что на самом деле представляют собой «нетленные мощи». В 1919—1920 годах они публично вскрыли десятки могил и показали, что подавляющее большинство нетленных мощей является подделкой монахов.

В 1919 году была вскрыта и рака святого князя Фёдора Ярославича. Там большевики обнаружили не «живого человека», а мумию. Тело сильно пострадало в 1614 году, когда оно слишком долго находилось на открытом воздухе. Тем не менее, и мумия очень озадачила активистов — ведь в остальных могилах лежали только истлевшие кости. Было решено тщательно исследовать останки князя Федора и дать научное объяснение этому феномену.

Исследование мумии было закончено лишь в 1930-х годах известным антропологом В.В. Гинзбургом. Исследование дало ошеломляющие результаты. Тело принадлежало мужчине в возрасте около 40 лет. Гинзбург, в отличие от митрополита Исидора, знал, что князь Фёдор умер в возрасте 13 лет.

Изучение летописей усугубило сенсацию — неизвестные останки могли принадлежать только великому князю Дмитрию Юрьевичу Шемяке, скончавшемуся в лето 6961 года, то есть в 1453 году. Дело в том, что Шемяка в 1446 году промосковскими иерархами предан анафеме. Они отлучили его «от бога, от церкви божией» и предали проклятию. Так почему же тело князя, преданного анафеме, стало нетленным, и как он оказался «святым Фёдором»?

Шведы в 1614 году сняли и перепутали все надгробные плиты, а митрополита Исидора устраивали лишь мощи князя Фёдора Ярославича. Всего в Георгиевском соборе были захоронены четыре князя: Шемяка, Фёдор и двое малолетних детей — Изяслав и Ростислав, родившиеся в 1190 и 1193 годах и умершие в возрасте 8 и 5 лет соответственно. По логике Исидора святым мог оказаться лишь князь Фёдор Ярославович.

Но почему же останки трёх князей, трёх монахов и княгини Феодосии, захороненных в соборе, истлели, а труп Шемяки в 1614 году выглядел как живой?

С 1 по 28 октября 1987 году химическое отделение Бюро судебно-медицинской экспертизы ГУЗМ Министерства здравоохранения РСФСР провело исследование останков Шемяки по поводу обнаружения мышьяка, ртути, сурьмы и свинца, а также установления возможности наступления смерти в результате отравления. «При исследовании печени, почки, мышцы груди, содержимого брюшной полости (пыли) и кости обнаружены следы мышьяка».

Количество соединений мышьяка в почке составило значительную цифру — 0,21 мг (естественный фон по мышьяку в человеческом организме составляет лишь сотые доли миллиграмма — от 0,01 до 0,08).

Данные исследования предполагают возможность наступления смерти в результате развития желудочно-кишечной формы отравления соединениями мышьяка. «Для данной формы отравления характерно резкое обезвоживание организма, обусловленной обильной потерей воды и как следствие — выведение большей части яда. Резкое обезвоживание организма в период, предшествующий смерти, значительно способствует мумификации трупа. Смерть при желудочно-кишечной форме отравления наступает в срок до двух недель».

Прошу прощения у читателя за цитирование скучного акта экспертизы. Однако данные экспертизы сошлись с данными новгородской летописи. Итак, виновность Василия II и его бояр в совершении преступления официально доказана. Заодно же выяснено происхождение мощей «князя Федора».

А куда же деялись останки настоящего Фёдора Ярославича? В 1945—1946 годах археолог А.Л. Монгайт обнаружил в северо-западной части паперти так называемое «погребение № 7». Там найден костяк подростка возраста около 14 лет, останки находились в деревянном гробу. Погребение имело вид позднейшего перезахоронения. Это и были останки брата Александра Невского.

А кто такой Дмитрий Юрьевич Шемяка? Это внук Дмитрия Донского, длительное время воевавший со своим дядей Василием Тёмным. Известный историк А.А. Зимин назвал Дмитрия Шемяку «последним русским витязем». Об этом говорит и его прозвище — «Шеемяка», то есть Дмитрий был непревзойдённым борцом. Замечу, что после Шемяки среди московских князей и царей, за исключением Петра Великого, не было ни одного полководца.

Московским боярам и служилым князьям был больше по нраву выпивоха Василий II, нежели властный Дмитрий Юрьевич. Кроме того, Василий II призвал на Русь несколько татарских орд для борьбы с племянником. В качестве платы Василий отдал татарским князьям «в кормление» несколько русских городов, в том числе городок Мещерский, позже ставший Касимовым.

Василий с татарами не мог победить Шемяку, а лишь оттеснил его в Новгород. Тогда Василий II решил покончить с соперником иным образом. В Новгород отправился московский посол дьяк Степан Бородатый с большой суммой денег и «лютым зельем». Ему удалось подкупить боярина Шемяки Ивана Котова, а тот в свою очередь подкупил повара, служившего Шемяке. И прозвище-то было у повара вполне подходящее — Поганка. И вот Поганка поднёс князю яд «в куряти». Дмитрий болел 12 дней и 17 июля 1453 года скончался.

И вот в XXI веке рака с мощами Фёдора Ярославича (Дмитрия Шемяки) была установлена в Софийском соборе Новгорода.

В 2017 году я был в соборе и обратился к двум научным сотрудникам музея. Они сразу догадались, о чём речь, и замахали руками — «Нам об этом говорить нельзя». Тем не менее мы разговорились, и они по секрету рассказали мне, что вопрос о том, кто лежит в раке, «решается в верхах».

Как видим, вопрос не решён. Между тем есть хороший выход из положения. Видимо, где-то в запасниках лежат кости подростка из Юрьева монастыря. Кроме того, есть версия, что Фёдор Ярославич захоронен в церкви Георгия Победоносца в Георгиевском монастыре во Владимире. Там есть и надпись над ракой Фёдора Ярославича. Сия надпись сделана при посещении монастыря царём Иваном Грозным. Как видим, так или иначе, но мощи Фёдора Ярославича легко найти.

Ну а что делать с мумифицированными останками Дмитрия Шемяки? Мне неофициально сказал историк из Углича, что угличане хотят получить останки последнего независимого угличского князя Дмитрия Шемяки и захоронить их в одном из соборов города.

Замечу, что Углич основан в 937 году, то есть на две сотни лет ранее Москвы. С 1212 года существовало Угличское независимое княжество. В городе правило два десятка князей, но ни один их не погребён в Угличе.