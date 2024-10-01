Древняя ДНК указала, зачем викинги отправлялись на край света

Викинги отправлялись на край света в поисках драгоценной кости — и это совсем не преувеличение. Они плавали за бивнями моржей далеко за пределы традиционных морских маршрутов средневековой Европы. Генетический анализ 31 предмета из моржовой кости, хранящегося в музеях по всей Европе, показывает, что викинги привозили моржовую кость с крайнего севера Гренландии. В тех районах жили инуиты культуры «туле». Моржовая кость почти половина всех проанализированных предметов была добыта между северо-западной Гренландией и канадской Арктикой. При этом основные поселения викингов в Гренландии находились в юго-западной части острова.

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«Результаты породили больше вопросов, чем ответов. Трудно понять, как операции по добыче слоновой кости могли быть организованы небольшими и удаленными сообществами Гренландии», — сказал археолог Питер Джордан из Лундского университета (Швеция).

Перед тем, как отправиться в такое путешествие, викинги должны были ждать, пока лед отступит. У них был ограниченный промежуток времени — около 10 недель, чтобы успеть исследовать территорию до того, как море снова замерзнет. Путешествие до северной части Гренландии заняло бы около месяца.

«Наше исследование не доказывает прямого контакта между викингами и инуитами, но показывает, что они пересекались в пространстве и времени, охотясь за одним и тем же природным ресурсом — моржами», — сказал эколог Мортен Танге Олсен из Копенгагенского университета.

Инуиты Туле использовали сложные гарпуны для охоты на моржей из открытых лодок, водонепроницаемых благодаря шкурам животных. Викинги имели все основания двигаться на север. В средневековой Европе моржовая кость была ценным материалом, из него делали высокостатусные предметы, часто для религиозных целей. В Исландии исчезновение моржей совпало с колонизацией викингов, и есть намеки на снижение популяции при заселении Гренландии примерно в 950 году.

Если быстро растущий спрос на моржовую кость в Европе действительно привел к тому, что викинги и инуиты оказались в одной орбите, то это одна из первых глобальных цепочек поставок.

Исследование опубликовано в Science Advances.